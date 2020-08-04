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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tofaş, 2020'nin ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

    Yılın ilk yarısında Bursa'da yer alan fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 84 bin 500 aracı banttan indiren Tofaş, otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16'sını karşıladı.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tofaş, 2020'nin ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı
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    Tofaş, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüsü sürecinde toplum ve müşterilerinin sağlığına yönelik pek çok projeyi devreye alan firma böylece olumlu faaliyet sonuçlarına imza attı.

    Tofaş, yılın ilk yarısında Bursa'da yer alan fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 84 bin 500 aracı banttan indirerek otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16'sını karşılarken, ürettiği araçların 48 bin 200 adedini ihraç etti. Tofaş'ın ilk altı aylık gelirleri 7,5 milyar TL oldu. Aynı dönemde net karı ise 634 milyon TL'ye ulaştı.

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    Ürettikleri Egea, Doblo ve Fiorino modelleriyle iç pazarda başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerini belirten Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    Ayrıca Bkz. "Toyota Türkiye'den fırsatçı al-satçılara tepki"

    "2019 yılını lider kapatan Fiat, yılın ilk altı ayında 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi ve tek başına yüzde 15,6 pazar payı elde etti. Böylece Fiat markası yılın ilk yarısında da Türkiye'nin tercihi olmayı sürdürdü. Başarısında Tofaş Ar-Ge'nin önemli pay sahibi olduğu Egea yine ülkemizin en çok tercih edilen modeli oldu.

    Alfa Romeo ve Jeep markalarımız ise daralan pazarda satış hacimlerini korurken, pazar paylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırdı. Türkiye'de temsil ettiğimiz Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satışları 41 bin 115 adet ile Türkiye otomotiv pazarının yüzde 16,2'sini oluşturdu. Yıl sonunda pazarın 600-640 bin adet civarında kapanmasını öngörüyoruz."

    Yılın ilk yarısında pandemiye rağmen yatırımları sürdürdüklerini ve 50 milyon euro yatırım yaptıklarını belirten Eroldu, yıl sonuna kadar toplam 150 milyon euro yatırım planladıklarını söyledi.



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    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 2 hf.
    Ulen ben bu arabaların tekerini almak için 3 ay çalışıyorum, kim alıyor bu arabaları :/
    3 Yanıt Yanıtla +11
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    mokoko_TR 2 hf. (düzenlendi) Neoptolemos_
    burdakilerin senin ve chp nin sorunu ortak, dünyayı kendi cevrenizden ibaret sanıyorsunuz :)
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    drjacob (... ) 2 hf.
    bu araçların fiyatları ne böyle
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozszr 2 hf. yeni yorumcu
    Merhaba. Yaş grupları ve otomobil tercihleri konulu kısa anketimi doldurup projeme katkıda bulunursanız çok sevinirim.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeyNiuo02r7q2gU6iEn8_R9i5k-vmDLbCr1gcmsqvn7TCk9g/viewform?usp=sf_link
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    drjacob (... ) 2 hf.
    bu araçların fiyatları ne böyle
    Yanıtla +4
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    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 2 hf.
    Ulen ben bu arabaların tekerini almak için 3 ay çalışıyorum, kim alıyor bu arabaları :/
    3 Yanıt Yanıtla +11
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    mokoko_TR 2 hf. Neoptolemos_
    burdakilerin senin ve chp nin sorunu ortak, dünyayı kendi cevrenizden ibaret sanıyorsunuz :)
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ipli jeton (Adem Gdk) 2 hf. Neoptolemos_
    Filocular, Rent a Car'cılar alıyor. Bir de fiyat yükselsin daha fazlasına satarım diyen çakal galericiler alıyor.
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    Stand Alone (The Power of Faith) 2 hf. Neoptolemos_
    İşini bilen kazanıyor ve alıyor. Çık bak sokağa caddeye, her yerde lüks araba var Tofaş kalmadı artık. Kapı komşum öğretmen evli çift otoparkta iki arabaları var.
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