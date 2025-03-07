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    Tesla, Cybertruck satışlarını canlandırabilmek için yeni adımlar atıyor

    İlk duyurulduğu günden bu yana insanları heyecanlandırmayı başaran Cybertruck, ne yazık ki satışa sunulmasının ardından bu rüzgarı kaybetti. Ancak Tesla, bu kadar kolay pes etmeyecek gibi görünüyor.

    Tesla, Cybertruck için yeni özel oranlı kredi kampanyası açıkladı Tam Boyutta Gör

    Tesla, Cybertruck modelinin beklenen satış rakamlarına ulaşamaması üzerine yeni finansman fırsatları sunmaya başladı. İlk tanıtıldığında büyük ilgi gören ve beklentilerin ötesinde ön sipariş alan elektrikli pick-up, piyasaya sürüldüğünde beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Açıklanan fiyatların yükselmesi ve menzil değerlerinin düşmesi, tüketicilerin kararlarını doğrudan etkiledi.

    Şirket, satışları artırmak için farklı yollar deniyor. Önce Cybertruck için kiralama seçenekleri sundu, ardından sınırlı üretim “Foundation Series” modellerinin satışını hızlandırmak amacıyla bazı araçlardan özel logoları kaldırarak standart versiyon olarak piyasaya sürdü. Hatta bu özel seriye ait araçlar için ömür boyu ücretsiz Supercharger kullanımı bile teklif edildi.

    Son olarak Tesla, Cybertruck alımlarında finansman desteğini artırarak yeni bir kampanya başlattı. Şirket, belirli müşteriler için 1.99% faiz oranıyla kredi imkânı sunuyor. Standart oran olan 5.84%’e kıyasla ciddi bir indirim olsa da, Model 3 için sunulan 0% ve 0.99% faiz seçenekleriyle karşılaştırıldığında daha sınırlı bir teşvik olduğu söylenebilir.

    Cybertruck’ın satışlarını canlandırmak için atılan bu adımların ne kadar etkili olacağı merak konusu. Tesla’nın elektrikli pick-up modeli, başlangıçtaki büyük heyecanına rağmen beklentilerin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Şirketin ilerleyen dönemde satışları artırmak için başka ne gibi hamleler yapacağı ise zamanla netleşecek.

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