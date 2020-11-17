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    Yeni Mercedes-Benz Citan, tamamen elektrikli versiyonla gelecek

    Yeni Mercedes-Benz Citan ile ilgili resmi bilgiler gelmeye başladı. Alman marka, Citan'ın elektrikli versiyona sahip olacağını ve 2021'in ikinci yarısında tanıtılacağını resman onayladı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Mercedes-Benz Citan, tamamen elektrikli versiyonla gelecek
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    Yeni Mercedes-Benz Citan hakkında resmi kanallardan bilgiler gelmeye başladı. Alman otomotiv devi, yeni Citan'ın 2021'in ikinci yarısında tanıtılacağını açıkladı.

    Yeni Mercedes-Benz Citan hem tasarım hem de teknik anlamda hala gizemini koruyor. Fakat Mercedes, açıklamalarında yeni Citan'ın tepeden tırnağa yenilendiğine vurgu yapıyor ve yeni aracın tasarım, güvenlik ve bağlanabilirlik konularında 'tipik Mercedes DNA'sı' taşıyacağının altını çiziyor.

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    Yapılan açıklamada ayrıca yeni Mercedes-Benz Citan'ın kompakt dış ölçülerine rağmen oldukça geniş bir iç hacme sahip olacağına, sağda ve solda bulunan geniş sürgülü kapıları ve alçak yükleme eşiği sayesinde bu alana erişimin kolay ve konforlu olacağına dikkat çekildi. Bunun yanı sıra yeni Citan'ın tamamen elektrikli bir versiyona sahip olacağı da gelen resmi bilgiler arasında.

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    Geçtiğimiz yıl yapılan ilk açıklamada yeni Mercedes-Benz Citan'ın Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı ile iş birliği içerisinde geliştirileceği belirtilmişti. Fakat Alman marka, ilk nesilde yaptıkları hatayı tekrarlamayacaklarının ve Citan'ın daha ilk bakışta 'Mercedes-Benz' ürün gamına ait olduğunu belli eden bir tasarıma ve kaliteye sahip olacağının altını çizmişti.

    Yeni Mercedes-Benz Citan ile ilgili detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Yeni Citan hala kamuflajdan kurtulmadı fakat temel alacağı yeni nesil Kangoo'nun tasarımına aşağıdaki fotoğraftan göz atabilirsiniz:

    Yeni Mercedes-Benz Citan, tamamen elektrikli versiyonla gelecek
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    20 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    FunnyxD 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bildiğin kangoo
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    falken34 (kenan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    elektrıklı kangoo
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    lojistisyen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pahalı kangoo
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