Otomotiv devi Hyundai, Tesla’nın şarj standardına geçiyor

Hyundai de Tesla dedi
Hyundai'nin NACS bağlantı noktasına sahip elektrikli araçları, Kuzey Amerika genelinde 12.000'den fazlaSupercharger'a erişim sağlayarak müşterilere sunulan DC hızlı şarj istasyonlarının sayısını iki katına çıkarmış olacak. Ioniq 5, Ioniq 6 ve yakında çıkacak olan Ioniq 7 de dahil olmak üzere NAC'lerle donatılmış gelecek Hyundai elektrikli araçları, 2024'ün sonlarında şarj cihazlarına erişim kazanacak. Şirket, yeni ve eski CCS şarj cihazı donanımlı araçların bir adaptör aracılığıyla 2025'in ilk çeyreğinde bunları kullanabileceğini söyledi.
Tesla'nın ağına erişimin yanı sıra Hyundai, en az 30.000 şarj istasyonuna sahip bir Kuzey Amerika ağı kurmak için BMW, GM, Honda, Hyundai ve Mercedes ile işbirliği yapıyor. ABD'deki ilk istasyonların 2024 yazında açılması, Kanada'daki şarj istasyonlarının ise daha sonraki bir tarihte açılması planlanıyor.
Hızlı şarj istasyonlarının eksikliği elektrikli araçların benimsenmesi önünde büyük bir engel teşkil ettiğinden, çoğu otomobil üreticisi Tesla'ya en azından geçici bir çözüm olarak başvurmak zorunda kaldı. Şimdiye kadar Tesla'nın Supercharger ağını kullanmak için kaydolan büyük otomobil üreticileri arasında Hyundai, Fisker, Ford, GM, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian ve Volvo bulunuyor. Halen görüşme halinde olanlar arasında Stellantis ve Volkswagen'in de bulunduğu bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.