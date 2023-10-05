Tam Boyutta Gör Popüler Ioniq serisiyle Hyundai, Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardını (NACS) kullanmak üzere imza atan büyük otomobil üreticileri listesine şimdiye kadar kaydolmamıştı. Şimdi ise Koreli otomobil üreticisi, 2024 yılının 4. çeyreğinden itibaren ABD'de, 2025'in ilk yarısında da Kanada'da olmak üzere Kuzey Amerika'da NACS'yi benimsemek için Tesla ile bir anlaşmaya varıldığı duyurdu.

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Hyundai'nin NACS bağlantı noktasına sahip elektrikli araçları, Kuzey Amerika genelinde 12.000'den fazlaSupercharger'a erişim sağlayarak müşterilere sunulan DC hızlı şarj istasyonlarının sayısını iki katına çıkarmış olacak. Ioniq 5, Ioniq 6 ve yakında çıkacak olan Ioniq 7 de dahil olmak üzere NAC'lerle donatılmış gelecek Hyundai elektrikli araçları, 2024'ün sonlarında şarj cihazlarına erişim kazanacak. Şirket, yeni ve eski CCS şarj cihazı donanımlı araçların bir adaptör aracılığıyla 2025'in ilk çeyreğinde bunları kullanabileceğini söyledi.

Tesla'nın ağına erişimin yanı sıra Hyundai, en az 30.000 şarj istasyonuna sahip bir Kuzey Amerika ağı kurmak için BMW, GM, Honda, Hyundai ve Mercedes ile işbirliği yapıyor. ABD'deki ilk istasyonların 2024 yazında açılması, Kanada'daki şarj istasyonlarının ise daha sonraki bir tarihte açılması planlanıyor.

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Hızlı şarj istasyonlarının eksikliği elektrikli araçların benimsenmesi önünde büyük bir engel teşkil ettiğinden, çoğu otomobil üreticisi Tesla'ya en azından geçici bir çözüm olarak başvurmak zorunda kaldı. Şimdiye kadar Tesla'nın Supercharger ağını kullanmak için kaydolan büyük otomobil üreticileri arasında Hyundai, Fisker, Ford, GM, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian ve Volvo bulunuyor. Halen görüşme halinde olanlar arasında Stellantis ve Volkswagen'in de bulunduğu bildiriliyor.

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Otomotiv devi Hyundai, Tesla’nın şarj standardına geçiyor