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    Islak havluyla Tesla'ların şarj hızı arttırılabiliyor!

    Bazı Tesla sahipleri, sıcak ve güneşli havalarda araçlarının şarj hızını arttırmak için ilginç bir yöntem keşfetti: Şarj kablosunun ucuna ıslak havlu sarmak.   
    Islak havluyla Tesla'ların şarj hızı arttırılabiliyor! Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların yüksek sıcaklıklarda bataryalarını korumak için şarj hızlarını düşürdüğü bilinir. Bazı Tesla sahipleri, sıcak ve güneşli havalarda araçlarının şarj hızını arttırmak için ilginç bir yöntem keşfetti: Şarj kablosunun ucuna ıslak havlu sarmak.

    Yöntem eski V2 Supercharger'larda işe yarıyor

    Tesla forumlarında konuşulan yöntem gerçekten işe yarıyor gibi görünüyor. Yöntemin özellikle, aktif soğutmalı kablolara sahip olmayan eski V2 Supercharger istasyonlarında işe yaradığı belirtiliyor. Islak havlu veya bez ile sarılan şarj konnektörü, güneşten korunmasının yanında gerçekleşen buharlaşma sonucu soğuyarak daha yüksek akımın iletilmesine izin veriyor.

    Bir Tesla sahibi, bu yöntem ile sıcak bir günde V2 Supercharger istasyonunda şarj hızını 60 kW'tan 95 kW'a çıkarmayı başardı. Out of Spec Studios ekibi ise daha iyi sonuç elde etti. %2 şarj seviyesinde olan araçlarını şarja takan ekip, 147 kW hıza çıktıktan sonra %34 seviyesinde darboğaza girerek 58 kW hıza düşen istasyonunu hızını ıslak bez ile 119 kW'a kadar çıkarmayı başardı. 

    Yeni V3 Supercharger'larda ise yöntemin Cybertruck hariç, çok fazla işe yaramadığı belirtiyor. Şirketin 800 Volt mimariye sahip ilk aracı olan Cybertruck, ABD'deki Supercharger istasyonları 800 V uyumlu olmadığı için, batarya paketini 400 V'luk iki alt üniteye bölerek akım hızını 700 Amperin üzerine çıkarıyor. Dolayısıyla bu yüksek akım, aktif soğutmaya sahip olsa da kablolarda ısınmaya sebep olabiliyor. Dolayısıyla ıslak havlu yönteminin V3 istasyonlarda Cybertruck'ta da işe yaradığı belirtiliyor.

    Tabiki yöntem mucizeler yaratmıyor, sadece birkaç dakikalık bir kazanım elde edilebiliyor. Neticede şarj hızını belirleyen tek faktör kablodaki ısınma değil. Pil hücrelerinin sıcaklık durumu, şarj hızını etkileyen en önemli faktör olmaya devam ediyor.

    Güvenlik konusunda ise yöntemin bir sakıncasının olmadığı belirtiliyor. Neticede şarj portları su geçirmez nitelikte oldukları için yağmur altında dahi şarj edebilmek mümkün. Ancak bu yöntem, Tesla tarafından tanınmayan bir işlem olduğu için sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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