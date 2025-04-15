Otomobil üretimi ilk çeyrekte yüzde 7 azaldı

Yılın ilk çeyreğinde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında geriledi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 32, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 düşüş yaşandı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti.
Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 47, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye ihracatının %17’sini otomotiv sanayi gerçekleştirdi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 9,4 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 1,4 artışla 8,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3 oranında arttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: