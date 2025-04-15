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    Otomobil üretimi ilk çeyrekte yüzde 7 azaldı

    2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin otomotiv üretimi yüzde 9 azaldı. Hafif araçlarda kapasite kullanım oranı yüzde 66 seviyesinde.                           
    Otomobil üretimi ilk çeyrekte yüzde 7 azaldı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının mart ayına ait üretim ve ihracat adetlerini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 344 bin 120 adet oldu. Söz konusu dönemde otomobil üretimi yüzde 7 geriledi ve 220 bin 927 adet olarak gerçekleşti.

    Yılın ilk çeyreğinde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında geriledi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 32, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 düşüş yaşandı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti.

    Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 47, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.

    Türkiye ihracatının %17’sini otomotiv sanayi gerçekleştirdi

    Otomobil üretimi ilk çeyrekte yüzde 7 azaldı
    Yılın ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 azalarak 254 bin 683 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı ve 2 bin 529 adet olarak gerçekleşti. 

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği  (OİB) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 9,4 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 1,4 artışla  8,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3 oranında arttı.

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