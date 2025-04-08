Türkiye'nin mart ayındaki otomotiv ihracatı 3,5 milyar dolar oldu

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Tam Boyutta Gör Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin geçen ay yaptığı ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 9,2 arttı. Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 17,5 pay alan otomotiv sektöründe en fazla payı 1 milyar 323 milyon dolarla yine "tedarik endüstrisi" grubu aldı.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla martta binek otomobil ihracatı yüzde 29 artarak 1 milyar 134 milyon dolar, otobüs minibüs midibüs dış satımı yüzde 1,5 artarak 267 milyon dolar oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 574 milyon dolar, çekici ihracatı ise yüzde 66 artışla 170 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 2,5 arttı. Önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 18, Romanya'ya yüzde 39, İspanya'ya yüzde 59, Çekya'ya yüzde 21, Fas'a yüzde 24 ihracat artışı görüldü.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya dış satım yüzde 46 artarken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 244, Slovenya'ya yüzde 150, Polonya'ya yüzde 90, Belçika'ya yüzde 63, Yunanistan'a yüzde 146 ihracat artışı gerçekleşti.

Tam Boyutta Gör Otobüs minibüs midibüs ürün grubunda da Almanya'ya yüzde 313, Birleşik Krallık'a yüzde 85, Polonya'ya yüzde 48, Sırbistan'a yüzde 299 ihracat artışı, İspanya'ya yüzde 46, İtalya'ya yüzde 17, ABD'ye yüzde 63 düşüş yaşandı.

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Martta en büyük ülke pazarı Almanya'ya ihracat, geçen yıla kıyasla yüzde 37 artışla 560 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar Fransa'ya ihracat yüzde 24 artışla 459 milyon dolar olurken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 105, Slovenya'ya yüzde 42, Polonya'ya yüzde 30, Romanya'ya yüzde 46, Irak'a yüzde 93, Yunanistan'a yüzde 78 ihracat artışı kaydedildi.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve otomotiv ihracatından yüzde 74 pay alan AB ülkelerine martta yüzde 22 artışla 2 milyar 607 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 11 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 4 azaldı. Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 49 ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 46 ihracat düşüşü, diğer Amerikan ülkelerine yüzde 38 ihracat artışı kaydedildi.

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Türkiye'nin mart ayındaki otomotiv ihracatı 3,5 milyar dolar oldu