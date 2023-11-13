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    Tesla, yeni elektrikli aracı Cybertruck’ı satanları dava edecek!

    Tesla, uzun süredir beklenen Cybertruck'ın 30 Kasım'da piyasaya sürülmesinden önce satış koşullarını açıkladı. Üretici, Cybertruck sahiplerinin ilk yıl boyunca araçlarını satmalarını yasaklandı.
    Tesla, yeni elektrikli aracı Cybertruck’ı satanları dava edecek! Tam Boyutta Gör
    Tesla, uzunca bir süredir merakla belenen elektrikli pickup modeli Cybertruck’ı 30 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Öte yandan firma tarafından yayınlanan ön satış koşulları da açıklandı ve ilginç detaylar söz konusu. Tesla'nın koşullarına göre, bu Kasım ayında ilk Tesla Cybertruck'ı alacak müşteriler, ilk yıl boyunca araçlarını yeniden satamayacaklar.

    Cybertruck satışına 50.000 dolarlık dava

    Tesla, yeni kuralları ortaya koyan Motorlu Araç Sipariş Sözleşmesine "Sadece Cybertruck İçin" başlıklı bir bölüm ekledi. Bu bölümde Tesla, "Aracınızın teslim tarihini takip eden ilk yıl içinde aracı satmayacağınızı veya başka bir şekilde satmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz" diyor. Koşullar bununla da sınırlı değil. Tesla, aracın mülkiyetinin devrini önlemek için ihtiyati tedbir isteyebileceğini veya sizden 50.000 dolar tazminat talep edebileceğini belirtiyor. Tesla, bu kurallara uymayan müşterilerine bir daha araç satmayı reddedileceğini de belirtiyor.

    Ancak bir müşterinin Cybertruck'ı satmak için iyi bir nedeni varsa, Tesla aracı geri almayı kabul edebilir. Tabi bu geri kabulde de bazı şartlar var. Eğer Tesla, aracı geri almazsa o zaman müşterinin aracı başka birisine satmayı kabul edebileceğini söylüyor.

    İlk olarak 2019'da duyurulan Cybertruck, Tesla'nın birkaç yıldır çıkardığı ilk ürün ve aynı zamanda ilk pickup modeli olacak. Tesla başlangıçta kamyonetin fiyatının 39.900 dolardan başlayacağını söylemişti, ancak pahalı yapı malzemeleri nedeniyle satış fiyatının daha pahalı olması muhtemel. Tesla, 2025 yılına kadar 250 bin adet Cybertruck satmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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