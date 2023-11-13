Tesla, yeni elektrikli aracı Cybertruck’ı satanları dava edecek!

Cybertruck satışına 50.000 dolarlık dava
Tesla, yeni kuralları ortaya koyan Motorlu Araç Sipariş Sözleşmesine "Sadece Cybertruck İçin" başlıklı bir bölüm ekledi. Bu bölümde Tesla, "Aracınızın teslim tarihini takip eden ilk yıl içinde aracı satmayacağınızı veya başka bir şekilde satmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz" diyor. Koşullar bununla da sınırlı değil. Tesla, aracın mülkiyetinin devrini önlemek için ihtiyati tedbir isteyebileceğini veya sizden 50.000 dolar tazminat talep edebileceğini belirtiyor. Tesla, bu kurallara uymayan müşterilerine bir daha araç satmayı reddedileceğini de belirtiyor.
Ancak bir müşterinin Cybertruck'ı satmak için iyi bir nedeni varsa, Tesla aracı geri almayı kabul edebilir. Tabi bu geri kabulde de bazı şartlar var. Eğer Tesla, aracı geri almazsa o zaman müşterinin aracı başka birisine satmayı kabul edebileceğini söylüyor.
İlk olarak 2019'da duyurulan Cybertruck, Tesla'nın birkaç yıldır çıkardığı ilk ürün ve aynı zamanda ilk pickup modeli olacak. Tesla başlangıçta kamyonetin fiyatının 39.900 dolardan başlayacağını söylemişti, ancak pahalı yapı malzemeleri nedeniyle satış fiyatının daha pahalı olması muhtemel. Tesla, 2025 yılına kadar 250 bin adet Cybertruck satmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.