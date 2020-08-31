Otto Aviation, verimlilikte çığır açmaya hazırlanan “kurşun” uçak Celera 500L’yi tanıttı

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İlk kez 2017 yılında Güney Kaliforniya Lojitik Havaalanı’nda görüntülenen ABD merkezli uçuş teknolojileri şirketi Otto Aviation’ın üç yılı aşkın bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, Celera 500L tanıtıldı. Özel tasarımlı uçak, muadilleri ile kıyaslandığında iki kata kadar daha fazla menzili yaklaşık sekiz kat daha az yakıtla sunuyor.

Detaylarının 26 Ağustos Çarşamba günü paylaşıldığı Celera 500L’yi ilginç kılan özelliklerin başında, uçağın optimum uzunluk ile genişlik oranı sunan ve mermiyi andıran tasarımı geliyor. Kurşun şeklinde olan, gövde, kanat ve kuyruk kısımlarında kullanılan özel tasarımla yakalanan laminer akış (akışkanın paralel katmanlar hâlinde aktığı düzgün akış) sayesinde minimum sürtünmeyle uçabilen Celera 500L, bu sayede hem kalkışta daha az güce ihtiyaç duyuyor hem de az yakıtla daha hızlı ve uzun mesafelere uçabiliyor.

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Otto Aviation’ın verilerine göre verimlilik konusunda çığır açmaya hazırlanan uçak, 1 galon (3.7 litre) yakıtla 30-40 km arası bir mesafe kat edebiliyor. Muadil uçakların aynı yakıtla sadece 3 ila 5 kilometre arasında uçtuğu düşünüldüğünde söz konusu değerler gerçekten etkileyici. Sıvı soğutmalı 12 silindirli RED A03 motorundan güç alan Celera 500L’nin 740 km/s hıza ulaşabildiği bir depo yakıtla ise 8.334 km mesafe kat edebildiği belirtilmiş.

Uçağın 1 saatlik uçuş masrafı 2.400 TL

Celera 500L’nin sahip olduğu sıra dışı verimlilik haliyle uçağın uçuş maliyetine de yansıyor. Otto Aviation’ın verilerine göre Celera 500L’nin 1 saatlik uçuş maliyeti her şey dahil 328 dolar. Amaçlarını, “Hedefimiz her zaman için güvenli ve özel uçak hizmetini ticari hava yolları maliyeti ve hızında sunabilmekti” şeklinde ifade eden şirket CEO’su Bill Otto Jr. , ortaya konan verilerle bunu başaracakmış gibi duruyor.

Tanıtılan uçağın penceresiz oluşu ise akıllara Celera 500L’nin yolcu taşımacılığında kullanılıp kullanılamayacağı sorusunu getirmiş. Ancak CEO’ya göre bu konusunda endişe edilecek bir durum yok. Celera 500L’nin pencerelere sahip sürümünün render görüntülerini de paylaşan Otto Jr. , pencerelerin göme montaj usulüyle uçağa ekleneceğini ve bunun da laminer akış üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmayacağını dile getirmiş. 1.88 metre yüksekliği sahip kabin bölümüne, 1. sınıf standartlarında 6 adet yolcu koltuğu yerleştirilebileceği belirtilmiş. Yakıt fiyatlarını ABD’yle aynı kabul ettiğimizde Celera 500L ile seyahat edecek 6 kişinin İstanbul İzmir arası bir uçuş için kişi başı yaklaşık 400 lira ödeyeceği ortaya çıkıyor. Bir hava taksisi yolculuğu gibi düşünebileceğimiz seyahat için gerçekten de cazip bir rakam.

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Otto Aviation, uçağın eşşiz tasarımı sayesinde sağlanan verimliliğin daha büyük uçaklara ithal edilemeyeceğini ve bu yüzden sadece küçük uçak üreteceklerini ifade ediyor. Hem kargo hem de yolcu taşımacılığı için kullanılması beklenen Celera 500L'nin ilk teslimatının 2025 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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