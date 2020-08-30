Sıra, Avrupa Hava Emniyeti Ajansı’nda! Kurum, 7 Eylül’de 737 MAX test uçuşlarına başlıyor

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Beş ay arayla gerçekleşen ve toplamda 346 insanın hayatına mal olan kazalar neticesinde Boeing’in çok satan uçağı 737 MAX’ın uçuşuna Mart 2019 itibariyle son verilmişti. İki kazanın da sorumlusu olduğu düşünülen uçuş kontrol sistemini değiştiren ve diğer iyileştirmelerle birlikte sertifikasyon uçuşlarına yeniden başlayan Boeing, Federal Havacılık Dairesi'nce (FAA) gerçekleştirilen uçuşları tamamlamış ve Avrupa Hava Emniyeti Ajansı’nın (EASA) düzenleyeceği uçuşları beklemeye başlamıştı.

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EASA kanadından yapılması beklenen açıklama nihayet geldi ve kurum, 7 Eylül itibariyle test uçuşlarına başlanacağını duyurdu. Uçuşlar Vancouver, Kanada’da gerçekleştirilecek. Kurumdan yapılan açıklamada ise “Boeing’in bitirmesi gereken ödevleri olmasına rağmen EASA, tasarımda yapılan değişikliklerin test uçuşlarına başlamak için yeterli olgunluğa ulaştığını değerlendirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Aslında daha önce başlayabileceği değerlendirilen test uçuşları, Kovid-19 pandemesi kapsamında getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle ötelenmişti.

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EASA bünyesinde görev yapan ülkelere ait yetkililerin uçuş testlerini tamamlamasını müteakip Müşterek Harekât Değerlendirme Masası uzmanları, pilot eğitimleri kapsamında yapılması teklif edilmiş değişiklikleri gözden geçirmek üzere simülatör eğitimleri icra edecek.

737 MAX’ların güvenlik artırıcı güncellemeleri ile eğitim protokollerinde yapılan değişiklikler EASA’dan da onay alırsa FAA, uçakların 2019 olayları sonrası yere indirilmesi kararını kaldıracak. Tüm bu gelişmeler sonucunda ise 737 MAX’ların 2021 yılında yeniden göklere dönemsi bekleniyor.

https://interestingengineering.com/boeings-737-max-to-start-flight-tests-with-europe-air-safety-regulator-september-7

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