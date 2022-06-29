Yeni Overwatch 2 betası PC ve konsollar için indirilebilir

Geliştirici Blizzard Entertainment’ın uzun süreli sessizliğinin ardından Overwatch 2, Overwatch 2 betanın gelişi sayesinde yeniden gündeme geldi. Hayranlarına Overwatch 2 piyasaya sürüldüğünde ne tür yeniliklerle karşılaşacaklarını gösteren beta sürümü, Overwatch için heyecan verici yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Şimdi beta yayınlandığı içi dünyanın dört bir yanındaki oyuncular uzun zamandır beklenen devam oyununu deneyimleyebilecek.

Overwatch 2 beta, geliştirici Blizzard’ın test amacıyla kullandığı yayın öncesi sürümü. Overwatch 2, Overwatch deneyimini önemli ölçüde elden geçirdiğinden ekip bu değişikliklere ilişkin oyuncu topluluğundan geri bildirim toplama için betayı kullanmak istiyor. Blizzard sonrasında buna göre tam sürümden bazı ayarlamalar yapacak.

Overwatch 2 beta neler sunuyor?

İlk Overwatch 2 betası oyuncuların Overwatch 2 piyasaya çıktığında görmeyi bekleyecekleri birkaç ekleme ve değişiklik içeriyordu ve ilk Overwatch’ın PvP modunu deneyimleme şansı vermişti. Oyuncular, takım başına en az bir tank kahramanıyla 5’e 5 mücadele etme, yeni hasar kahramanı Sojourn, Orisa, Doomfist, Bastın ve Sombra için kapsamlı yenileme çalışması içeriyordu. Beta ayrıca her iki takımın da rakiplerinin ana üssüne saldırmak için kullanabilecekleri bir robot ve dört yeni haritada savaştıkları Push oyun modunu deneyimleme şansı vermişti. İlk beta ek olarak oyunun ortamlarını, karakterlerini ve özel efektlerini daha keskin aslına uygun, gelişmiş aydınlatma, yeni ses efektleri ve fazlasını içeriyordu.

Şu anda indirilmeye açılan ikinci beta, ilk testte olan her şeyin yanı sıra yeni tank kahramanı Junker Queen, Rio adında yeni bir hibrit harita ve her karakter için yeni varsayılan görünümleri içeriyor. Yeni beta ayrıca çeşitli kahramanlar için daha fazla ince ayar ve denge değişikliği içeriyor. Beta, 18 Temmuz’a kadar sürecek.

Overwatch 2 beta nasıl indirilir?

Konsol oyuncularının betayı indirmek için kod almaları gerekirken, PC oyuncuları betayı doğrudan battle.net launcher aracılığıyla indirebiliyor. Overwatch 2 beta indirme adımları şöyle:

battle.net hesabınıza giriş yapın ve oyun başlatıcısında Overwatch’a gidin. Sol alttaki oyun sürümü açılır menüsüne tıklayın. Overwatch 2 tech beta seçerek yüklemeyi başlatın. İndirme tamamlandığında, başlamak için Play butonuna basın.

Overwatch 2 beta sürümünü indirmeden önce erişim sağlamış olmanız gerekiyor. Bunun için Overwatch 2 PvP beta sayfasında e-posta adresiniz ve battle.net hesabınızla betaya kaydolmalısınız. 15 Temmuz’a kadar beta daveti almış olmanız gerekiyor. Özel bir sürüm olan Overwatch Watchpoint Pack’i satın alarak da Overwatch 2’nin PvP betasına anında erişim sağlayabilirsiniz.

Overwatch 2 ücretsiz olarak Ekim 2022'de erken erişime açılacak 2 hf. önce eklendi

Overwatch 2 ne zaman çıkacak?

Overwatch 2’nin 4 Ekim 2022 tarihinde Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox one, PC, PS5, PS4 ve Nintendo Switch için çıkış yapması planlanıyor. Overwatch 2 çıktığında tamamen ilk Overwatch’ın yerini alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Overwatch 2 beta nasıl indirilir?