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    Battle.net'e Türk Lirası sonunda geldi: Activision Blizzard oyunları artık daha ucuz

    Geçtiğimiz hafta da açıklandığı üzere dün akşam saatlerinde Blizzard'ın resm, dijital oyun platformu Battle.net'e Türk Lirası sonunda geldi. oyunlar eskiye oranla daha ucuz.
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    Battle.net'e Türk Lirası sonunda geldi
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    Blizzard'ın dijital oyun platformu Battle.net için bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Türk Lirası geleceği açıkladı. Dün akşam saatlerinde de biraz gecikmeli de olsa fiyatlar Türk Lirası'na çevrildi.

    Normalde 4 Mayıs'ta gelmesi beklenen yeni fiyatlar ne yazık ki biraz gecikmeli geldi ve dün akşam saatlerinde yavaş yavaş fiyatlar düzenlendi. Şu andan itibaren Battle.net üzerinden oyunları Türk Lirası ile satın alabilirsiniz.

    Beklediğimiz gibi oyunlarda bir yerel fiyatlandırma da yapıldı. Ancak ne kadar düşürülse de kurun yüksek olması sebeiyle fiyatlar hala yüksek gelebilir. Şu anda Euro 15.64 ancak platformda kur direkt olarak 10 üzerinden hesaplanmış gibi duruyor. Kısaca fiyatların eskiye oranla daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

    Battle.net Oyunları Yeni Fiyatlar

    • Overwatch - 199 TL
    • Call of Duty®: Vanguard - 599 TL
    • Diablo II: Resurrected - 399 TL
    • World of Warcraft®: Shadowlands - 399 TL
    • World of Warcraft 1 Aylık Abonelik - 149 TL
    • World of Warcraft 6 Aylık Abonelik - Aylık 99,84 TL (Toplam 590 TL)
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