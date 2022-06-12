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    Overwatch 2 oynaması ücretsiz bir oyun olarak Ekim 2022'de erken erişime açılacak

    Blizzard'ın popüler oyunu Overwatch'un devam oyunundan güzel haber geldi. Ekim 2022'de oyun ücretsiz olarak erken erişime açılacak.                               
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    Overwatch 2 ücretsiz olarak Ekim 2022'de erken erişime açılacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard'ın yaptığı, popüler oyun Overwatch'un ikinci oyunundan güzel haber geldi.

    Geçtiğimzi saatlerde Xbox + Bethesda sunumunda yapılan açıklamaya göre Overwatch 2, 4 Ekim 2022'de erken erişime açılacak. Erken erişim versiyonu ise oynaması ücretsiz olacak.

    Overwatch 2'nin tam sürümü de erken erişi msürümü de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switc ve PC  için çıkış yapacak. Paylaşılan yeni videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Overwatch 2 Yeni Video

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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