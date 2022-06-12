Overwatch 2 oynaması ücretsiz bir oyun olarak Ekim 2022'de erken erişime açılacak

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard'ın yaptığı, popüler oyun Overwatch'un ikinci oyunundan güzel haber geldi.
Geçtiğimzi saatlerde Xbox + Bethesda sunumunda yapılan açıklamaya göre Overwatch 2, 4 Ekim 2022'de erken erişime açılacak. Erken erişim versiyonu ise oynaması ücretsiz olacak.
Overwatch 2'nin tam sürümü de erken erişi msürümü de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switc ve PC için çıkış yapacak. Paylaşılan yeni videoyu aşağıda bulabilirsiniz.
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek