Overwatch 2 oynaması ücretsiz bir oyun olarak Ekim 2022'de erken erişime açılacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard'ın yaptığı, popüler oyun Overwatch'un ikinci oyunundan güzel haber geldi.

Hideo Kojima ve Xbox, yeni bir oyun için ortaklıklarını duyurdu 37 dk. önce eklendi

Geçtiğimzi saatlerde Xbox + Bethesda sunumunda yapılan açıklamaya göre Overwatch 2, 4 Ekim 2022'de erken erişime açılacak. Erken erişim versiyonu ise oynaması ücretsiz olacak.

Overwatch 2'nin tam sürümü de erken erişi msürümü de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switc ve PC için çıkış yapacak. Paylaşılan yeni videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Overwatch 2 Yeni Video

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Overwatch 2 ücretsiz olarak Ekim 2022'de erken erişime açılacak