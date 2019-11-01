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    Overwatch 2, senaryo moduyla geliyor

    Diablo IV'ün ardından Overwatch 2'de beklendiği üzere Blizzcon 2019'da duyuruldu. Overwatch 2'nin en çok dikkat çeken özelliklerinin başında oyundaki senaryo modu geliyor.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Overwatch 2, senaryo moduyla geliyor
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    Bir süre önce duyurulacağı iddiaları ile gündeme gelen Overwatch 2, nihayet Blizzcon 2019’da resmi olarak ortaya çıktı.

    Oyunun direktörü Jeff Kaplan’ın sahne almasıyla resmiyet kazanan yapım, daha önceki sızıntı haberlerinde de yer aldığı şekilde dolu dolu bir senaryo moduyla gelecek. İlk oyunda eksik olan söz konusu PvE modunda, Overwatch takım üyelerinin dört kişilik ekiplerle Omnic güçlerine ve küresel birliği tehdit eden yeni tür düşmanlara karşı vereceği mücadeleye tanıklık edeceğiz.  

    Ayrıca Bkz. "Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi!"

    Eski oyundan hatırladığımız tüm karakter, harita ve modların geri döneceği oyun ayrıca Push adında 6’ya 6 mücadele edeceğimiz bir mod da barındıracak. Bu modda bir robotun haritada bulunan görev konumundaki nesneyi rakip tarafa itmesini sağlamak için yarışacağız. Push modunun Overwatch Lig’inde de oynanabileceği ifade edilmiş.

    Oyundaki karakterlerin görsel anlamda çok şık görüneceğini belirten Kaplan, oyunla ilgili yeni detayların da paylaşılacağından bahsetti. Gelişmeler için lütfen bizi takip etmeye devam edin.



    https://www.pcgamer.com/overwatch-2-announced-blizzcon-2019/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 2 hf.
    Oyunun fiyatı ne zaman belli olucak ?
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    joven 2 hf.
    Hikaye olmayan oyuna para vermem.
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    esmerbuyucu 2 hf.
    Story'ye gerek bile yokmuş, bu oyunun mantığı online.
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    SEO19 2 hf.
    teknoloji namına haber bile yok !
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    a_y_k_u_t 2 hf.
    Güncel bir online oyunun 2.sini çıkarmak mantıksız değil mi ? Büyük güncelleme dersin, ek paket geldi falan dersin ama direk overwatch 2 nedir ya.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Vasto Lorde 2 hf. a_y_k_u_t
    Katiliyorum. Neyse ki sadece story modu ow 2’ye ozel olacak. Online moda girdigimizde iki oyunun da oyunculari ayni anda ayni oyuna baglanabilecek. Trailerdan anladigim kadariyla story modu yine basarisiz, ilk oyundaki gibi. Eger normal oyuna sahipseniz, 2.yi almak icin cok buyuk bi fanı olmaniz lazim oyunun
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