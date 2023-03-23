Assetto Corsa kaç GB? İşte Assetto Corsa sistem gereksinimleri (2023)

Geliştiriciliğini Kunos Simulazioni'nin üstlendiği Assetto Corsa, günümüzün en popüler araba yarışı oyunları arasında yer alıyor. 2014 yılında çıkış yapan Assetto Corsa, gerek düşük sistem gereksinimleri gerekse de oyunseverlerden aldığı olumlu puanlarla oldukça beğeniliyor. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar Assetto Corsa kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin Assetto Corsa sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

Assetto Corsa sistem gereksinimleri (PC) 📋 Tam Boyutta Gör Assetto Corsa, düşük sistem gereksinimleriyle hemen hemen her PC ve laptopun kaldırabileceği bir oyun. İşte bilgisayar için Assetto Corsa sistem gereksinimleri 🔽 Minimum sistem gereksinimleri 💻 Ekran kartı: AMD Radeon HD 6450 veya Nvidia GeForce GT 460

AMD Radeon HD 6450 veya Nvidia GeForce GT 460 RAM: 2 GB

2 GB İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ veya Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ

AMD Athlon X2 2.8 GHZ veya Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ Depolama: 15 GB

15 GB İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri

Windows 7 ve üzeri DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri Önerilen sistem gereksinimleri 💻 Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2GB veya AMD HD7870 2GB

NVIDIA GTX 660 2GB veya AMD HD7870 2GB RAM: 6 GB

6 GB İşlemci: 6 çekirdekli AMD işlemci veya 4 çekirdekli İntel işlemci

6 çekirdekli AMD işlemci veya 4 çekirdekli İntel işlemci Depolama: 30 GB

30 GB İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri

Windows 7 ve üzeri DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri Assetto Corsa kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿 Bilgisayarınıza Assetto Corsa yüklemek için diskinizde 15 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca Assetto Corsa'nın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 2 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 6 GB RAM önerilmektedir.

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Assetto Corsa hakkında 🏁 Tam Boyutta Gör Assetto Corsa, popüler bir yarış simülasyonu video oyunudur. Oyunun ana amacı, gerçekçi bir yarış deneyimi sunmak için tasarlanmış bir dizi yarış pistinde yarış yapmaktır. Oyunda geniş bir araç yelpazesi bulunur ve oyuncular, yarışa katılmak istedikleri aracı seçebilirler. Oyunun gerçekçi simülasyonu sayesinde, her aracın kendine özgü sürüş dinamikleri, fren sistemleri ve performans özellikleri vardır. Oyuncular, aracın sürüş karakteristiğine göre yarış tarzlarını ayarlayabilirler. Oyunda çeşitli oyun modları mevcuttur, örneğin; zaman denemeleri, yarışlar, etkinlikler ve online yarışlar. Oyuncular, yarış pistinde zaman denemeleri yapabilir, yarışlara katılabilir ve etkinliklere katılarak fark yaratmaya çalışır.

Assetto Corsa Künye 🎯 Tür Yarış Geliştirici Kunos Simulazioni Çıkış Tarihi 19 Aralık 2014 Çok Oyunculu ✅ Türkçe Dil Desteği 🚫 Puan 4,7 Fiyat 6.40 TL (Steam)

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Assetto Corsa sistem gereksinimleri