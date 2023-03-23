Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Assetto Corsa kaç GB? İşte Assetto Corsa sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım Assetto Corsa kaldırır mı diyenler için Assetto Corsa sistem gereksinimleri burada. İşte oyunu PC ve laptopta oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:
    Oy Ver

    Geliştiriciliğini Kunos Simulazioni'nin üstlendiği Assetto Corsa, günümüzün en popüler araba yarışı oyunları arasında yer alıyor. 2014 yılında çıkış yapan Assetto Corsa, gerek düşük sistem gereksinimleri gerekse de oyunseverlerden aldığı olumlu puanlarla oldukça beğeniliyor. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar Assetto Corsa kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin Assetto Corsa sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    Assetto Corsa sistem gereksinimleri (PC) 📋

    Assetto Corsa sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Assetto Corsa, düşük sistem gereksinimleriyle hemen hemen her PC ve laptopun kaldırabileceği bir oyun. İşte bilgisayar için Assetto Corsa sistem gereksinimleri 🔽 

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: AMD Radeon HD 6450 veya Nvidia GeForce GT 460
    • RAM: 2 GB
    • İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ veya Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ
    • Depolama: 15 GB
    • İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri
    • DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri

    Önerilen sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2GB veya AMD HD7870 2GB
    • RAM: 6 GB
    • İşlemci: 6 çekirdekli AMD işlemci veya 4 çekirdekli İntel işlemci
    • Depolama: 30 GB
    • İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri
    • DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri

    Assetto Corsa kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿

    Bilgisayarınıza Assetto Corsa yüklemek için diskinizde 15 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca Assetto Corsa'nın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 2 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 6 GB RAM önerilmektedir.

    Assetto Corsa hakkında 🏁

    Assetto Corsa nasıl bir oyun Tam Boyutta Gör
    Assetto Corsa, popüler bir yarış simülasyonu video oyunudur. Oyunun ana amacı, gerçekçi bir yarış deneyimi sunmak için tasarlanmış bir dizi yarış pistinde yarış yapmaktır.

    Oyunda geniş bir araç yelpazesi bulunur ve oyuncular, yarışa katılmak istedikleri aracı seçebilirler. Oyunun gerçekçi simülasyonu sayesinde, her aracın kendine özgü sürüş dinamikleri, fren sistemleri ve performans özellikleri vardır. Oyuncular, aracın sürüş karakteristiğine göre yarış tarzlarını ayarlayabilirler.

    Oyunda çeşitli oyun modları mevcuttur, örneğin; zaman denemeleri, yarışlar, etkinlikler ve online yarışlar. Oyuncular, yarış pistinde zaman denemeleri yapabilir, yarışlara katılabilir ve etkinliklere katılarak fark yaratmaya çalışır.

    Assetto Corsa Künye 🎯
    Tür Yarış
    Geliştirici Kunos Simulazioni
    Çıkış Tarihi 19 Aralık 2014
    Çok Oyunculu
    Türkçe Dil Desteği 🚫
    Puan 4,7
    Fiyat 6.40 TL (Steam)

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taşıması yasak olmayan savunma aletleri zara erkek parfüm muadilleri zımba dikiş nasıl alınır egea easy 1.4 fire 95 hp yorum ddr4 anakarta ddr3 ram takılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız