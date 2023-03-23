Assetto Corsa kaç GB? İşte Assetto Corsa sistem gereksinimleri (2023)

- Assetto Corsa sistem gereksinimleri (PC) 📋
- Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Assetto Corsa kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
- Assetto Corsa hakkında 🏁
- Assetto Corsa Künye 🎯
- Yorumlar
Geliştiriciliğini Kunos Simulazioni'nin üstlendiği Assetto Corsa, günümüzün en popüler araba yarışı oyunları arasında yer alıyor. 2014 yılında çıkış yapan Assetto Corsa, gerek düşük sistem gereksinimleri gerekse de oyunseverlerden aldığı olumlu puanlarla oldukça beğeniliyor. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar Assetto Corsa kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin Assetto Corsa sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.
Assetto Corsa sistem gereksinimleri (PC) 📋
Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: AMD Radeon HD 6450 veya Nvidia GeForce GT 460
- RAM: 2 GB
- İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ veya Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ
- Depolama: 15 GB
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri
- DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri
Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2GB veya AMD HD7870 2GB
- RAM: 6 GB
- İşlemci: 6 çekirdekli AMD işlemci veya 4 çekirdekli İntel işlemci
- Depolama: 30 GB
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri
- DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri
Assetto Corsa kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
Bilgisayarınıza Assetto Corsa yüklemek için diskinizde 15 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca Assetto Corsa'nın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 2 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 6 GB RAM önerilmektedir.
Assetto Corsa hakkında 🏁
Oyunda geniş bir araç yelpazesi bulunur ve oyuncular, yarışa katılmak istedikleri aracı seçebilirler. Oyunun gerçekçi simülasyonu sayesinde, her aracın kendine özgü sürüş dinamikleri, fren sistemleri ve performans özellikleri vardır. Oyuncular, aracın sürüş karakteristiğine göre yarış tarzlarını ayarlayabilirler.
Oyunda çeşitli oyun modları mevcuttur, örneğin; zaman denemeleri, yarışlar, etkinlikler ve online yarışlar. Oyuncular, yarış pistinde zaman denemeleri yapabilir, yarışlara katılabilir ve etkinliklere katılarak fark yaratmaya çalışır.
|Tür
|Yarış
|Geliştirici
|Kunos Simulazioni
|Çıkış Tarihi
|19 Aralık 2014
|Çok Oyunculu
|✅
|Türkçe Dil Desteği
|🚫
|Puan
|4,7
|Fiyat
|6.40 TL (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)