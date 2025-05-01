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    Forza Motorsport'a yapay zeka güncellemesi: İşte yenilikler

    Turn 10 Studios, Forza Motorsport'un eleştirilen yapay zeka sistemindeki hataları düzeltmek için çalışıyor. Gelecek güncelleme, oyuncuların trafikte yapay zekaya karşı sürüş deneyimini iyileştirecek.

    Forza Motorsport Update 20 Tam Boyutta Gör
    Forza Motorsport, yapay zekanın kontrolünde olan araçların davranışları gibi birçok yönüyle epey eleştiri aldı. Gereksiz frenleme, tuhaf geçişler, gerçekçi olmayan yarış çizgisi takibi ve ani kazalar, eleştirilen noktalardan sadece birkaçı. Geliştirici ekip Turn 10 Studios, son aylarda oyunun yapay zeka sistemine yönelik birden fazla güncelleme yayınladı ve yakında bir güncelleme daha “Update 20” yayınlayacak.

    Forza Motorsport Drivatar AI sisteminde neler değişecek?

    Forza Motorsport Drivatar yapay zeka sistemi yenilikler Tam Boyutta Gör
    Turn 10 Studios, yapay zeka ile yarışmayı daha gerçekçi ve sürükleyici hale getirecek Drivatar AI eğitimi için yeni çok şeritli sistemi getiriyor. Daha önce, geliştiriciler daha hızlı sürüşe olanak tanıyan özel bir yarış çizgisi oluşturmak için pist ve araç başına binlerce turda simülasyonlar çalıştırıyordu. Trafiğin yoğun olduğu koşullarda, bu sistem yapay zekanın pist dışına çıkmasına, çarpışmalara ve profesyonel bir sürücünün yapmayacağı diğer davranışlara yol açabiliyordu. Şimdi yeni çok şeritli yapay zeka sistemi uygulanacak. Bu sistemde yapay zeka birden fazla şeritte eğitiliyor. AI artık daha fazla durumun farkında ve sollama veya çarpışmalardan kaçınma konusunda daha iyi olacak.

    Turn 10 Studios, yeni çok şeritli yapay zeka eğitim sistemiyle daha eğlenceli ve gerçekçi tek oyunculu yarış sunacak. Yapay zeka, daha hızlı ve rekabetçi olacak, pistten çıkmadan oyuncuyu sollayıp diğer yapay zeka rakiplerini geride bırakabilecek. Güncellenmiş Drivatar AI sistemi, bu ayın sonlarında gerçekleşecek yıl dönümü güncellemesiyle gelecek. Oyuncuların favorisi Fujimi Kaido pisti de geri geliyor.

    Kaynakça https://forza.net/news/forza-motorsport-drivatar-changes https://www.neowin.net/news/forza-motorsport-is-getting-much-improved-ai-drivers/
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