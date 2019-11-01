Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi!

Bir süredir gündemde olan Diablo IV söylentileri nihayet gerçek oldu ve serinin 4. Oyunu Blizzard tarafından resmi olarak duyuruldu.
2012 yılında piyasaya sürülen 3. oyunun ardından duyurusu yapılan Diablo IV, oyunculara serinin eski oyunlarındaki karanlık atmosferi vadediyor.
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Diablo III’te yaşanan olayların yıllar sonrasını konu alacak oyun, milyonların hayatına mal olan Cennet ve Cehennem çekişmesinin arasından sıyrılıp çıkan efsanevi bir karakteri, Lilith'i kötü adam koltuğuna oturtacak.
Blizzard tarafından yayınlanan oynanış videosunda eski oyunlardan tanıdığımız üç sınıfa ait karakterin düşmanlarını ortadan kaldırış anlarına tanıklık ediyoruz. Bu karakterler Barbar (Barbarian), Büyücü (Sorceress) ve Druid’i kapsıyor. Oyunda Amazon veya Rogue ya da Necromancer’ı da görmeyi beklemek yanlış olmayacaktır.
Oyun dünyasının da iyiden iyiye büyüdüğünü söyleyebileceğimiz oyunda, atımıza binip etrafı keşfedebileceğiz. Blizzard’ın yaptığı duyuruda farklı oyuncularla karşı karşıya (PvP) gelebileceğimiz arenalar olacağı bilgisi de paylaşılmış.
Oynanış videosunda da fark edilebileceği üzere görsel anlamda da oldukça etkileyici duran oyun PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek. Oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.
Son olarak Blizzard tarafından yayınlanan tanıtım filmi ve oynanış videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.
https://www.theverge.com/2019/11/1/20942565/diablo-4-announced-release-date-blizzcon-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İlk 3d oyunlara geçişte ve sonrasında aşırı kalitesiz görseller elde edildi, bugün geldiğimiz noktada tabiki bu 2D görsellerden daha kaliteli gerçek zamanlı 3D görseller elde edebiliyoruz ama 2000'de şu atmosfere bir bakın bakın, bir de diablo 3'e
Plastik bebe oyunu