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    Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi!

    Blizzcon 2019'da duyurulacağı söylentilerinin iyice ayyuka çıkmasının ardından nihayet, Diablo IV resmi olarak duyuruldu. Oyun, Diablo III'e kıyasla daha karanlık bir atmosfer vadediyor.
    3 hf.
    5,7b
    1
    33
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi!
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    Bir süredir gündemde olan Diablo IV söylentileri nihayet gerçek oldu ve serinin 4. Oyunu Blizzard tarafından resmi olarak duyuruldu.

    2012 yılında piyasaya sürülen 3. oyunun ardından duyurusu yapılan Diablo IV, oyunculara serinin eski oyunlarındaki karanlık atmosferi vadediyor.

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    Diablo III’te yaşanan olayların yıllar sonrasını konu alacak oyun, milyonların hayatına mal olan Cennet ve Cehennem çekişmesinin arasından sıyrılıp çıkan efsanevi bir karakteri, Lilith'i kötü adam koltuğuna oturtacak.

    Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi!
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    Blizzard tarafından yayınlanan oynanış videosunda eski oyunlardan tanıdığımız üç sınıfa ait karakterin düşmanlarını ortadan kaldırış anlarına tanıklık ediyoruz. Bu karakterler Barbar (Barbarian), Büyücü (Sorceress) ve Druid’i kapsıyor. Oyunda Amazon veya Rogue ya da Necromancer’ı da görmeyi beklemek yanlış olmayacaktır.

    Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi!
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    Oyun dünyasının da iyiden iyiye büyüdüğünü söyleyebileceğimiz oyunda, atımıza binip etrafı keşfedebileceğiz. Blizzard’ın yaptığı duyuruda farklı oyuncularla karşı karşıya (PvP) gelebileceğimiz arenalar olacağı bilgisi de paylaşılmış.

    Oynanış videosunda da fark edilebileceği üzere görsel anlamda da oldukça etkileyici duran oyun PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek. Oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.

    Son olarak Blizzard tarafından yayınlanan tanıtım filmi ve oynanış videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.theverge.com/2019/11/1/20942565/diablo-4-announced-release-date-blizzcon-2019 Yorum Yaz
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    .V. 3 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Diablo 1 ve 2'deki 2.5D motorun verdiği atmosferi ben hiçbir şeyden alamıyorum, grafikler hep çizim olduğu için bu dönemin oyunlarının ayrı bir havası var. Umarım aşırı renkli efektlerden, plastik duran modellemelerden uzak dururlar, dedikleri gibi karanlık atmosfer, kasfetli tonlar olur.

    İlk 3d oyunlara geçişte ve sonrasında aşırı kalitesiz görseller elde edildi, bugün geldiğimiz noktada tabiki bu 2D görsellerden daha kaliteli gerçek zamanlı 3D görseller elde edebiliyoruz ama 2000'de şu atmosfere bir bakın bakın, bir de diablo 3'e
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Plastik bebe oyunu
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Diablo 1 ve 2'deki 2.5D motorun verdiği atmosferi ben hiçbir şeyden alamıyorum, grafikler hep çizim olduğu için bu dönemin oyunlarının ayrı bir havası var. Um...
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    1 Yanıt Yanıtla +28
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    BekirHan 2 hf.
    D3' ten sonra sulu birşey olur diye endişeleniyordum ama trailer efsane olmuş. Eski tadı yakalayacaktır umarım. Bu oyun 96' da PC almama sebep olan oyun. Yaş 36
    D3' ten sonra sulu birşey olur diye endişeleniyordum ama trailer efsane olmuş. Eski tadı yakalayacaktır umarım. Bu oyun 96' da PC almama sebep olan oyun. Yaş 36...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    muratkaya 2 hf.
    Bu oyun hakikaten olmuş. Daha çıkmadan böyle bir yorum normalde çok saçma olabilir ama şu videoda gördüğüm oynanış kısımları bunu anlamaya yeter de artar. Bu sefer kıvamı tam tutturmuşlar. Ciddi anlamda beğendim.

    Diablo II'yi severek oynamış birisiyim ama Diablo III'ü hiç indirmedim bile, çünkü oyun çocuk parkı gibi görünüyordu.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    cabriyo 1 hf. muratkaya
    d3 expansion ile düzeldi biraz. sonra güncelleme yaparak menüsüne kadar değiştirdiler daha güzel oldu. ama ilk çıktığında doğru warcraft a benziyordu. ilk d3 ü beğenmeyenlere tavsiyem tüm çıkan eklenti paketine kadar alıp güncellemeleri yapıp oynamaları. ne yazıkki günümüzdeki bir oyun esas tadını tüm paketleri ile birlikte hatta season pass leride ekledikten sonra veriyor. çoğu oyunu standart hali ile ve güncellemeler gelmeden oynamak, huawei p30 lite almak gibi birşey. oyun defalarca güncellenip season passlerle beraber p30 pro gibi oluyor. ultimate edition pahalı diyen oyunun fanı değilse bekleyecek 1 yıl sonra ucuzlayıp indirimden alacak.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 2 hf.
    Diablo 3'e göre oyun haritası üzerinde dar bir alanda sıkışmışlık hissi azalmış. Karanlık mekanlar daha da görünür duruma getirilmiş. Yeni skill efektleri çok iyi. Dinamik aydınlatma ve gölgeler heyecan verici. Oyunda pek çok şey daha önceki Diablo serilerinden alınmış gibi görünüyor fakat bunların çoğu Diablo'yu Diablo yapan şeyler. Demolarda görünenlerin dışında pek çok farklı mekaniği oyun çıktığında göreceğiz artık. Genel olarak Diablo 3'ten daha iyi bir oyun deneyimi sunacak gibi görünüyor.
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    DiLoN 2 hf.
    Evet D3 yıllarca bekleyip umduğumuzu malesef bulamadık .Oynadık mı oynadık hayvan gibi hemde .D4 bakınca tabii ki d2 görmek istiyoruz.Renkler pastel karanlık ortam tatmin edici fakat şu skill ağaçı ve build içeriği umarım can sıkmaz. Bir exile olması tabii ki zor ama D2 dönüş var gibi az da olsa .Tabii ki alıp hayvan gibi kasacağız :)
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    pranis 2 hf.
    Lilithin tasfiri çok güzel olmuş, sanat çalışmasında bulunanları tebrik ediyorum, beğendim.
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    m-99 2 hf. pranis
    Sanat çalışmalarını yapanlara deve yüküyle maaş ödeniyordur eminim.
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    cabriyo 2 hf.
    aşağıya istatistiği koyar kaçarım.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    youtube.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CWaRRioR 2 hf. cabriyo
    Tetris mi
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    IceRulez 2 hf.
    Sormayın yav. Diablo 3 çöp. 70 oluyorsun sonra riftlere giriyorsun paragon oluyor lvl 1500 . gemleri lvl 25-50 yapmaya çalışıyorsun sürekli dungeon'a giriyorsun heryerin ancient legendary set dolu . yav amaç ne allahaşkına. 130 tl yi boşa vermiş gibi hissediyorum. Valla grim dawn oynayın kat kat zevk alırsınız. Discord grubumuza da beklerim 60 kişiyiz tüm dünyadan insanlar var.
    Bilmeyenler varsa DARKEDEN oyununu denesinler çok seveni olur benim gibi. hey gidi
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    MALTHAEL 2 hf.
    Dün epey Diablo 4 yayını izledim . Gördüğüm şey Diablo 3 ün neredeyse aynısı mekaniksel olarak hatta dodge eklemişler

    Ben diyorum Diablo 2 gibidir inşallah onlar kamyon dolusu Diablo 3 ü dökmüler yine üstümüze . İlk defa bir Diablo oyuna heyecanlanmadım öyle izledim sanki her hafta yeni bölümü çıkan bir dizi izlermiş gibi .

    Pek ümidim yok izlediklerime dayanarak söylüyorum çıkışını yapsın , incelemelerini okuyayım . Ondan sonra kararımı vereceğim .
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    1ses1 2 hf.
    Diablo3 ilk çıktığında alıp hala oyanarım. Parasını fazlasıyla hak eden bir oyun olacak. Şahsen çıkar çıkmaz alacağım.
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    gokuba 2 hf.
    Ulan Lilith çok güçlüdür, ademin ilk ve gerçek karısı :) Adem ve tanrı onu sürekli hor görünce, aşşağılayınca cennetti terk edip şeytanlarla takılmaya başlamıştır, bu islam ve ibrahimi dinlerdeki gerçekten yazan şeyler ama tabiki hepsi palavra.

    Bu arada diablo 3 gibi yeni bir telefon oyunu görecek gibiyiz, umarım efektleri adam gibi gerçekçi yaparlar. Ateş ateş gibi elektirik elektirik gibi görünür. Yoksa bu telefon oyununu yine yerin dibine sokarım, reklamlarla, videolarla oyunu bir haltmış gibi gösterip telefon oyununu kakalayamazlar yine.
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    SEO19 2 hf.
    efekler seviyeli ve abartı değil,
    birde şu ışık izleme olayı olursa süper olur yani !
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