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    Resmi olarak duyuruldu: Blizzard'ın yeni başkanı Johanna Faries oldu

    Microsoft'un Xbox ve Activision Blizzard grubundaki 1900 çalışanın işten çıkarıldığını duyurmasından yalnızca birkaç gün sonra Blizzard Entertainment'ın yeni başkanı açıklandı.
    blizzard yeni ceo başkanı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Blizzard bugün Johanna Faries'in 5 Şubat'tan itibaren Blizzard'ın yeni başkanı olacağını duyurdu. Kendisi neredeyse üç yıldır Call of Duty'nin Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

    5 Şubat'ta göreve başlayacak

    Faries, Blizzard’da toplu işten çıkarmanın olduğu ve bir oyunun iptal edildiği kritik bir zamanda şirketin başına geçiyor.

    Blizzard, online oyun World of Warcraft ve takımlı nişancı oyunu Overwatch dahil sektördeki en büyük hitlerden bazılarını çıkardı. Blizzard, geçen yıl Diablo IV ile etkili bir çıkış yapmış olsa da diğer oyunlarından bazıları eski popülerliğini yitirdi. Stüdyo, aynı zamanda kurucu ortak ve eski CEO Mike Morhaime’ın 2019’da ayrılmasından bu yana bir lider bulmakta zorlandı. J. Allen Brack, görevi devraldı ancak tartışmalı şekilde 2021’de ayrıldı. Daha sonra Jen Oneal ve Mike Ybarra, yardımcı lider olarak ekibe dahil odlu ancak Oneal yıl sonuna kadar kaldı, Ybarra da yakın zamanda ayrılacağını duyurdu. Faries, Xbox’ın Activision’ı satın almasından bu yana atanan ilk Blizzard başkanı oldu.

    Faries, Call of Duty’nin genel müdürü olarak oyun dünyasının en çok kazanan isimlerinden biri. GM olmadan önce serinin e spor tarafında çalışıyordu. Faries’in son yıllarda pek çok aksaklık yaşayan stüdyoda ele alması gereken pek çok şey var. Diablo IV büyük bir çıkış yaptı ancak ilerleme ve içerikler oyuncuları memnun etmedi. World of Warcraft, genişleme paketleri için iddialı bir yol haritası duyurdu ancak stüdyonun bu sözleri yerine getirmesi gerekiyor. Ve Overwatch 2’nin iddialı ve vadedilen co-op modu iptal edildikten sonra oyuncuları geri kazanmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Son dönemdeki işten çıkarmalar, bu zorlukların üstesinden gelmeyi olması gerekenden daha da zorlaştıracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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