Tam Boyutta Gör En sevdiğiniz Blizzard oyunlarından bazıları Steam'e geliyor. Blizzard bugün yaptığı açıklamada bazı oyunlarını PC mağazasında sunmayı planladığını duyurdu. Duyuruda, "Battle.net'e sürekli yatırım yapmaya ve desteklemeye kararlı olsak da, her yerdeki oyuncuların oyunlarımızı bulmasını ve keyfini çıkarmasını kolaylaştırmak için engelleri yıkmak istiyoruz" denildi.

Blizzard oyunları Steam'e geliyor

Steam'e gelen ilk Blizzard oyunu Overwatch 2 olacak ve 10 Ağustos'ta satışa sunulacak. Uzun zamandır beklenen PvE hikaye görevlerini tanıtan Overwatch 2 Invasion etkinliği yaklaşırken Steam açılımının oyuncular için tam zamanında olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Battle.net’ten kurtuluş ise mümkün değil, Steam'deki oyuncuların Overwatch 2'yi Battle.net hesaplarına bağlamaları gerekecek. Ancak, arkadaş listesi ve başarımlar gibi Steam’in olanakları oyun esnasında kullanılabilecek.

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Blizzard, Steam'e birden fazla oyun getireceğini belirtmesine rağmen, Overwatch 2 şu ana kadar duyurduğu tek oyun oldu ve "doğru zaman geldiğinde" daha fazla oyun paylaşacağını söyledi. Diğer yandan Overwatch 2'nin Blizzard'ın Steam elçisi olarak seçilen oyun olması sürpriz değil. Overwatch 2’ye olan oyuncu katılımlarının düştüğü bir dönemde belki de Blizzard, yepyeni bir platformda yepyeni ve merakla beklenen içeriğin gelmesinin bu rakamları yükselteceğini umuyordur.

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Blizzard oyunları nihayet Steam’e geliyor