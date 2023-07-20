Blizzard oyunları nihayet Steam’e geliyor

Blizzard oyunları Steam'e geliyor
Steam'e gelen ilk Blizzard oyunu Overwatch 2 olacak ve 10 Ağustos'ta satışa sunulacak. Uzun zamandır beklenen PvE hikaye görevlerini tanıtan Overwatch 2 Invasion etkinliği yaklaşırken Steam açılımının oyuncular için tam zamanında olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Battle.net’ten kurtuluş ise mümkün değil, Steam'deki oyuncuların Overwatch 2'yi Battle.net hesaplarına bağlamaları gerekecek. Ancak, arkadaş listesi ve başarımlar gibi Steam’in olanakları oyun esnasında kullanılabilecek.
Blizzard, Steam'e birden fazla oyun getireceğini belirtmesine rağmen, Overwatch 2 şu ana kadar duyurduğu tek oyun oldu ve "doğru zaman geldiğinde" daha fazla oyun paylaşacağını söyledi. Diğer yandan Overwatch 2'nin Blizzard'ın Steam elçisi olarak seçilen oyun olması sürpriz değil. Overwatch 2’ye olan oyuncu katılımlarının düştüğü bir dönemde belki de Blizzard, yepyeni bir platformda yepyeni ve merakla beklenen içeriğin gelmesinin bu rakamları yükselteceğini umuyordur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)