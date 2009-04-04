Oyun dünyası da "Bulut Bilgi İşlem" hazırlığında; Sony ve OnLive'dan son gelişmeler

Dağıtık bilgi işlem ve sanallaştırma teknolojileirnin hayli popüler olduğu günümüzde yeni birkavram olarak "Cloud Computing" teknolojisi de sık sık gündeme gelmekte. Henüz yaygın anlamda geçerliliği olan bir Türkçe karşılığı kabul görmüş olmasa da bazı basılı yaygın organları ile çok uluslu firmaların Cloud Computing kavramını "Bulut Bilgi İşlem" olarak kullanmaya başladığını tanık olmaktayız. Haberimizin detaylarına geçmeden önce Bulut Bilgi İşlem teknolojisini kısaca tanımlamakta fayda görüyoruz.

En temel açıklamasıyla Bulut Bilgi İşlem, sanallaştırılmış kaynaklar ile internet üzerinden hizmet sağlanması, kullanıcıların donanım - yazılım bağımlılığına veya kurulumuna ihtiyaç duymaksızın gereksinim duydukları uygulamalara internet üzerinden, bağlanılan merkezin donanımsal alt yapısını (sunucusunu) kullanarak erişmesi, kullanması ve faydalanması anlamına gelebilir. Oldukça detaylı bir kavram olan Bulut Bilgi İşlem için çeşitli örnekler üzerinde durulsa da kullanım yaygınlığı da göz önüne alınarak özellikle Google'ın Docs servisine vurgu yapıldığını da belirtelim.

Farklılıkları ortadan kaldıran yapısal özellikleri, uygulama maliyetlerini en aza indirme hedefi ve diğer pek çok avantajıyla Bulut Bilgi İşlem, IT teknolojilerinin geleceğinde büyük önem oynuyor. Zaten global pazarın lider isimlerinin Bulut Bilgi İşlem dünyasına ciddi yatırımlar yapması da bunun en güzel örneği.

Haberimize konuk olan Sony'nin de yapılan yorumlara göre oyun dünyasını Bulut Bilgi İşlem ile tanıştırmayı planladığı belirtiliyor. Geçtiğimiz haftalarda PS Cloud markasını kaydettiren Japonya merkezli elektronik devinin oyunlar başta olmak diğer dijital eğlence unsurları için aktif olarak Bulut Bilgi İşlem avantajlarından faydalanmayı hedeflediği belirtiliyor.

Sony'nin Bulut Bilgi İşlemle ilgili olarak neler planladığı henüz su üzerine çıkmış olmasa da bu yönde atılan somut bir adım adım Sony'nin gelecek planları hakkında dikkat çekici ipuçları verebilir. Bahsettiğimzi somut adım OnLive firması tarafından tanıtılan Bulut Bilgi İşlem tabanlı yeni oyun konsolu "micro console". Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda tanıtılan bu konsol hayli konuşulacağa benziyor.

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OnLive'ın Bulut Bilgi İşlem tabanlı oyun konsolu

Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360 ve Nintendo Wii gibi mevcut oyun konsollarına kıyasla çok daha ucuz olacağı belirtilen Bulut Bilgi İşlem tabanlı yeni oyun konsolu, ciddi fiyat farkına rağmen Crysis gibi yüksek grafik gücü gerektiren yeni nesil oyunların 720p çözünürlüğünde oynanabilmesine olanak tanıyacak.

Peki mevcut konsollarla oynanabilen bu oyunlar ciddi ölçüde daha ucuza satılacak OnLive konsolunda nasıl oynanabilecek. Aslında oyunların işlem süreci OnLive'ın "micro console" isimli konsolundan ziyade firmanın sunucularında gerçekleşecek ve hazır görüntü yollanacak. Tabii süreçten de anlaşılabileceği üzere bu durum bağlantı alt yapısının yeterliliğini de tartışmaya açıyor. Zira Crysis'i, Bulut Bilgi İşlem ile 720p oynayabilmenin yüksek bağlantı hızı gerektirdiği sorusu akıllara gelebilir. Ancak OnLive cephesinden yapılan açıklamaya göre, TV kalitesinde oyun deneyimi için en az 1.5Mbps, 720p çözünürlüğü içinse en az 5Mbps bağlantının yeterli olacağı belirtiliyor. Tabii tüm gelişmeler ışığında akıllara acaba "lag" yaşınır mı sorusu da gelmiyor değil.

OnLive cephesi "lag" konusunda da iddialı ve hizmetin hayli hızlı olacağını ve etkin bir şekilde kullanılabileceğini belirtiliyor. Talebe göre oyunların hizmet dahilinde kullanıcılara sunulması beklenirken Bulut Bilgi İşlem dünyasının öne çıkan avantajlarından birisi olarak kullanıcılara sisteme herhangi bir kurulum yapmayacaklar. Aralarında EA, THQ, Codemasters, Ubisoft, Atari, Warner Bros, Take-Two, ve Epic gibi sektör devi yapımcı ve dağıtımcıların bulunduğu firmalar, OnLive'ın bu yaklaşımıyla ilgilenirken geliştirilen Bulut Bilgi İşlem tabanlı konsolun popüler olabileceğini düşünüyorlar.

Lag sorunu ve paket kayıpları için özel algoritmalarla geliştirilen patentli video sıkıştırma teknolojisi ile oyunların 720p çözünürlüğünde oynanabileceği beliritiyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak GDC'de, Crysis Wars'ın OnLive üzerinde tahmin edilenden de daha iyi oynanabildiği yorumlar olduğunu da belirtelim. Görünüşe göre Bulut Bilgi İşlem önümüzdeki aylarda sık sık gündeme gelecek ve sektör IT firmalarının yanı sıra oyun stüdyoları ve diğer geliştiriciler de bu yeni yaklaşımın bir parçası olacaklar.