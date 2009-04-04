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Oyun dünyası da "Bulut Bilgi İşlem" hazırlığında; Sony ve OnLive'dan son gelişmeler

Sony ve OnLive'den Bulut Bilgi İşlem hamlesi! Sadece hızlı bir internet bağlantısıyla Crysis, 720p oynanabilecek mi?
10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dağıtık bilgi işlem ve sanallaştırma teknolojileirnin hayli popüler olduğu günümüzde yeni birkavram olarak "Cloud Computing" teknolojisi de sık sık gündeme gelmekte. Henüz yaygın anlamda geçerliliği olan bir Türkçe karşılığı kabul görmüş olmasa da bazı basılı yaygın organları ile çok uluslu firmaların Cloud Computing kavramını "Bulut Bilgi İşlem" olarak kullanmaya başladığını tanık olmaktayız. Haberimizin detaylarına geçmeden önce Bulut Bilgi İşlem teknolojisini kısaca tanımlamakta fayda görüyoruz.

En temel açıklamasıyla Bulut Bilgi İşlem, sanallaştırılmış kaynaklar ile internet üzerinden hizmet sağlanması, kullanıcıların donanım - yazılım bağımlılığına veya kurulumuna ihtiyaç duymaksızın gereksinim duydukları uygulamalara internet üzerinden, bağlanılan merkezin donanımsal alt yapısını (sunucusunu) kullanarak erişmesi, kullanması ve faydalanması anlamına gelebilir. Oldukça detaylı bir kavram olan Bulut Bilgi İşlem için çeşitli örnekler üzerinde durulsa da kullanım yaygınlığı da göz önüne alınarak özellikle Google'ın Docs servisine vurgu yapıldığını da belirtelim.

Farklılıkları ortadan kaldıran yapısal özellikleri, uygulama maliyetlerini en aza indirme hedefi ve diğer pek çok avantajıyla Bulut Bilgi İşlem, IT teknolojilerinin geleceğinde büyük önem oynuyor. Zaten global pazarın lider isimlerinin Bulut Bilgi İşlem dünyasına ciddi yatırımlar yapması da bunun en güzel örneği.

Haberimize konuk olan Sony'nin de yapılan yorumlara göre oyun dünyasını Bulut Bilgi İşlem ile tanıştırmayı planladığı belirtiliyor. Geçtiğimiz haftalarda PS Cloud markasını kaydettiren Japonya merkezli elektronik devinin oyunlar başta olmak diğer dijital eğlence unsurları için aktif olarak Bulut Bilgi İşlem avantajlarından faydalanmayı hedeflediği belirtiliyor.

Sony'nin Bulut Bilgi İşlemle ilgili olarak neler planladığı henüz su üzerine çıkmış olmasa da bu yönde atılan somut bir adım adım Sony'nin gelecek planları hakkında dikkat çekici ipuçları verebilir. Bahsettiğimzi somut adım OnLive firması tarafından tanıtılan Bulut Bilgi İşlem tabanlı yeni oyun konsolu "micro console". Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda tanıtılan bu konsol hayli konuşulacağa benziyor.

Oyun dünyası da
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OnLive'ın Bulut Bilgi İşlem tabanlı oyun konsolu

Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360 ve Nintendo Wii gibi mevcut oyun konsollarına kıyasla çok daha ucuz olacağı belirtilen Bulut Bilgi İşlem tabanlı yeni oyun konsolu, ciddi fiyat farkına rağmen Crysis gibi yüksek grafik gücü gerektiren yeni nesil oyunların 720p çözünürlüğünde oynanabilmesine olanak tanıyacak.

Peki mevcut konsollarla oynanabilen bu oyunlar ciddi ölçüde daha ucuza satılacak OnLive konsolunda nasıl oynanabilecek. Aslında oyunların işlem süreci OnLive'ın "micro console" isimli konsolundan ziyade firmanın sunucularında gerçekleşecek ve hazır görüntü yollanacak. Tabii süreçten de anlaşılabileceği üzere bu durum bağlantı alt yapısının yeterliliğini de tartışmaya açıyor. Zira Crysis'i, Bulut Bilgi İşlem ile 720p oynayabilmenin yüksek bağlantı hızı gerektirdiği sorusu akıllara gelebilir. Ancak OnLive cephesinden yapılan açıklamaya göre, TV kalitesinde oyun deneyimi için en az 1.5Mbps, 720p çözünürlüğü içinse en az 5Mbps bağlantının yeterli olacağı belirtiliyor. Tabii tüm gelişmeler ışığında akıllara acaba "lag" yaşınır mı sorusu da gelmiyor değil.

OnLive cephesi "lag" konusunda da iddialı ve hizmetin hayli hızlı olacağını ve etkin bir şekilde kullanılabileceğini belirtiliyor. Talebe göre oyunların hizmet dahilinde kullanıcılara sunulması beklenirken Bulut Bilgi İşlem dünyasının öne çıkan avantajlarından birisi olarak kullanıcılara sisteme herhangi bir kurulum yapmayacaklar. Aralarında EA, THQ, Codemasters, Ubisoft, Atari, Warner Bros, Take-Two, ve Epic gibi sektör devi yapımcı ve dağıtımcıların bulunduğu firmalar, OnLive'ın bu yaklaşımıyla ilgilenirken geliştirilen Bulut Bilgi İşlem tabanlı konsolun popüler olabileceğini düşünüyorlar.

Lag sorunu ve paket kayıpları için özel algoritmalarla geliştirilen patentli video sıkıştırma teknolojisi ile oyunların 720p çözünürlüğünde oynanabileceği beliritiyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak GDC'de, Crysis Wars'ın OnLive üzerinde tahmin edilenden de daha iyi oynanabildiği yorumlar olduğunu da belirtelim. Görünüşe göre Bulut Bilgi İşlem önümüzdeki aylarda sık sık gündeme gelecek ve sektör IT firmalarının yanı sıra oyun stüdyoları ve diğer geliştiriciler de bu yeni yaklaşımın bir parçası olacaklar.


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alito 10 yıl
kesinlikle dezavantajları olacaktır yoksa şimdiye ekran kartı üreticilerinin etekleri tutuşurdu.
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ZvAnA 10 yıl
Yaklaşık 10 senedir hep şöyle bişey yapacan diye arkadaşlara geyiğini yaptığım fikrimi, sonunda birileri de düşünmüş.
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Cose Turche 10 yıl
Valla 4 te gelecek 720 de gelecek geldiği zaman konuşuruz yine 3 ile 360 geçiş dönemini temsil eden next gen ler idi bundan sonra çıkacak olanlarda hatalar minumuma indirgenmiş olarak çok güçlü bir şekilde gelecek kısmen yapıyorlar zaten sony ve microsoft bu işi online oyun oynamak çok zevkli..
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Batuist 10 yıl
şu bulut saçmalığı yerine çevrimiçi gibi bir çeviri kullansanız.. kelime çevirisi değil anlam çevirisi yapılır bildiğim kadarı ile..
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ULYSES 10 yıl
Hep derler ya 'benim aklıma gelmişti' bu. Hatta fikri bir adım ileri götürüp hdd siz bilgisayarları düşünmüştüm. İşletim sistemi direk microsoft serverlarından çalışacak, programlar online satın alınıp kullanılabilecek diye. Korsanın önüne geçmelerinin tek yolu bu gibi görünüyor. Ama daha vakti var bu teknolojinin, bu günkü bağlantılarla çok zor.
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neuro 10 yıl
Eğer bu sistem yaygınlaşırsa donanım firmaları ciddi ölçüde zarar eder.
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ilkerinanç 10 yıl

Orjinalden alıntı: ULYSES

Hep derler ya 'benim aklıma gelmişti' bu. Hatta fikri bir adım ileri götürüp hdd siz bilgisayarları düşünmüştüm. İşletim sistemi direk microsoft serverlarından çalışacak, programlar online satın alınıp kullanılabilecek diye. Korsanın önüne geçmelerinin tek yolu bu gibi görünüyor. Ama daha vakti var bu teknolojinin, bu günkü bağlantılarla çok zor.

ismini tam hatırlayamadım şu an ama bu tür bir çalışma 2 sene öncesinde vardı benim bildiğim.sonra ses çıkmamıştı.belki bu projeyi satın alıp geliştirdiler kimbilir....
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K4GE 10 yıl
Bence 720P çözünürlük düşük.Yeni nesil diyorlar sonra da 720P diyorlar ? Anlamak mümkün değil.
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sonyman 10 yıl
Türkiye internetile bu iş yaş daha ps3 te yada 360 ta lag olmadan oyun oynanmıyor 360 nispeten daha başarılı.kaldı ki 720p video içeriği realtime network üzerinden oynatmak ciddi yük.minimum bağlantımız gerçek 5mbps olursa ozman olabilir anca çünkü bağlantı hızlarımız gerçek değerlere gelemiyor malesef altyapıdan dolayı.güzel bir gelişme bu teknolojiyi sadece oyun olarak görmeyin mesele online ameliyat uzaktan robot kontrollü gibi gibi...
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ilkerinanç 10 yıl
bulut mulut saçmalamışlar da neyse korsanı yokedecek tek sistem işte bu onlive olayı.bence iyice geliştirilerek geleceğin oyun sistemi olacak...
bari makul fiyata verseler hizmeti de millet oyun oynayabilse...
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720p 10 yıl
FadeToßlack
Şu anda proje yaşıyor ve büyük oyun firmaları (EA, AtAri, THQ gibi) desteğini vermiş durumda. Beta aşamasında şimdilik.
Ama kimse tam olarak bu sistemin avantajlarını ve dezavantajlarını bilmiyor. Hepimiz bekleyip göreceğiz.
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ShaRLooT 10 yıl
İyi hoş ta minimum 5MB 720p için diyorlar bende şöyle bir örnek vereyim.

CRYSIS En düşük sistem gereksinimi:

Windows XP veya Windows Vista
İşlemci: XP için 2.8, Vista için 3.2 GHz eşleniği
Bellek: XP için 1 GB, Vista için 1.5 GB
Ekran kartı: 256 MB bellekli nVidia GeForce 6800GT, ATI Radeon 9800 Pro. Vista için Radeon X800 Pro denmiş. Mobil GPU'lar ve entegre grafik yongaları desteklenmiyor, ama mobil olanlarda çalışabilir.
Sabit disk: 12 GB boş disk alanı
DirectX 9.0c uyumlu ses kartı


Sizce minimumlar ne kadar mantıklı

Ben imzamdaki sistem ile 25fps alıyorum minimum sistemin kaç katı siz hesaplayın. 5MB ile nasıl oynatacak acaba bize bu oyunları - ki Türkiyede fiyatlar ne durumda birde buna bakın
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FadeToßlack 10 yıl
Orjinalden alıntı: 720p

FadeToßlack

Şu anda proje yaşıyor ve büyük oyun firmaları (EA, AtAri, THQ gibi) desteğini vermiş durumda. Beta aşamasında şimdilik.

Ama kimse tam olarak bu sistemin avantajlarını ve dezavantajlarını bilmiyor. Hepimiz bekleyip göreceğiz.

Projeyi yaşatma derken günlük hayatta baya bir popiler olma anlamında demiştim.Yoksa tabi ki firmalar tarafından destekleniyordur,sonuçta çok basit bir mekanizmayla platform ayrılıklarını tek çatı altında toplayabilmek mükemmel bir özellik.Ancak oyun firmalarından çok pc ve türevleri olan konsol parçaları satıcılarındaki kar muhtemel olarak benim tahminime göre %30 belkide daha yüksek bir yüzdelik dilimde düşecektir.

Neden dersen cevabı basit sadece video çalışma özelliğine sahip,hızlı internet erişimi olan bir pc'de grafikleri ne kadar iyi olursa olsun süper fps değerlerinde oynayabileceğin gerçeği çıkıyor.Bu da demek oluyor ki Pc upgrade'i yavaşlıyacak,dolayısıyla firmalar para kaybedecek...
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alito 10 yıl
türkiyede ttnet varken havada bulut sen bu işi unut
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DarkSidesOfMe 10 yıl
geleceğin teknolojisi olmaya kuvvetli aday[>:]
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ParacelciuS 10 yıl
Milyonlarca kişinin aynı anda oyun oynadığı bir dünyada biraz uçuk bir hayal gibi geliyor. Üstelik bu iş için kurulacak server çiftliklerinin maliyeti ve işletmesi bana akılalmaz geliyor.
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yerroner 10 yıl
Crysis oynarken bizim girdiğimiz tüm kontroller (yani oyunda yaptığımız herşey) server bilgisayarda tek tek ekrana verilecek mi acaba, yoksa sadece işlenecek mi? Bana bu işin en kolay yolu video ile birebir gösterim gibi geliyor sanki, düz mantıkla düşününce.
Tıpkı uzaktaki bir bilgisayara IP ile bağlandığımızda olduğu gibi, işin içinde tek bir deneyim için iki bilgisayar mı olacak acaba? Düşünsenize boş bir bodrumda yüzlerce Crysis'in kendi kendine oynadığını :) Her oyuncunun fantazisidir. Tabi bu işin geyiği, teknolojiyi kullanarak ilk kısımda bahsettiğim gibi olacaktır.
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