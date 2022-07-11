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Yaz ayları bildiğiniz gibi daha çok fuarlarla dolu geçer ve çok fazla oyun görmeyiz. Oyun dünyasının büyük fuarlarından olan E3 ise ne yazık ki birkaç yıldır pandemi sebebiyle düzenlenemiyor.

E3 2023'te Dönüyor

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre E3, nihayet 2023 yılında dönüş yapacak. Her zaman olduğu gibi Los Angeles'ta düzenlenecek fuar. Ne yazık ki net tarih henüz belli değil.

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Oyun fuarları ne yazık ki şirketlerin kendi etkinliklerini düzenlemesiyle birlikte eski ilgisini kaybetmiş durumda. Birçok firma artık bu tarz büyük fuarlara katılmıyor; Sony ve Microsoft gibi. Umuyoruz ki fiziksel olarak katılımın da sağlandığı güzel fuarlarla yeniden karşılaşabiliriz.

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Oyun dünyasının en büyük fuarlarından E3 nihayet dönüyor