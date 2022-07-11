Oyun dünyasının en büyük fuarlarından E3 nihayet dönüyor

Yaz ayları bildiğiniz gibi daha çok fuarlarla dolu geçer ve çok fazla oyun görmeyiz. Oyun dünyasının büyük fuarlarından olan E3 ise ne yazık ki birkaç yıldır pandemi sebebiyle düzenlenemiyor.
E3 2023'te Dönüyor
Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre E3, nihayet 2023 yılında dönüş yapacak. Her zaman olduğu gibi Los Angeles'ta düzenlenecek fuar. Ne yazık ki net tarih henüz belli değil.
Oyun fuarları ne yazık ki şirketlerin kendi etkinliklerini düzenlemesiyle birlikte eski ilgisini kaybetmiş durumda. Birçok firma artık bu tarz büyük fuarlara katılmıyor; Sony ve Microsoft gibi. Umuyoruz ki fiziksel olarak katılımın da sağlandığı güzel fuarlarla yeniden karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...