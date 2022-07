The Division'ın mobil oyunu The Division Resurgence, iOS ve Android için duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı The Division'ın mobil oyunu The Division Resurgence duyuruldu.

iOS ve Android cihazlar için duyurulan The Division Resurgence'ın ne yazık ki çıkış tarihi açıklanmadı ancak yakın bir süreçte düzenlenecek olan kapalı alfa testleri için şu anda buradan kayıt yaptırabilirsiniz. Oyunun detaylarını ve paylaşılan fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.

The Division Resurgence Detaylar

Tom Clancy's The Division Resurgence, beğenilen Tom Clancy's The Division deneyimini taşınabilir cihazlara getiren, serinin yeni ana oyunudur. Oyuncular, çarpıcı grafiklerle olağanüstü ayrıntılı bir kentsel çevrede, özgürce dolaşabilecekleri geniş bir açık dünyada geçen yeni ve bağımsız bir hikâye deneyimleyecekler. Oyun, hikâye görevlerinden dünya olaylarına kadar çeşitli PvE etkinlikleriyle solo veya coop olarak oynanabilir. Bu yeni oyun, tüm orijinal oyun modları üzerine inşa edilirken, denenecek yeni teçhizat ve silahlar da getiriyor.

Tom Clancy's The Division Resurgence, çağdaş bir kriz sonrası New York City'de geçiyor ve Tom Clancy's The Division® ile Tom Clancy's The Division® 2'de yer alan önemli hikâye olaylarına benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Kaos, New York City'de ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor ve “Strategic Homeland Division”ı temsil eden ilk ajanlardan olan oyuncular, sivilleri düşman gruplara karşı korumak ve daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmak için görevlendirilecek. Oyuncular, derin geçmişleri olan yeni karakterler ve zorlu yeteneklere sahip güçlü düşmanları keşfedecekler.

Oyuncular, karşılaşabilecekleri herhangi bir tehdide karşı koymak için ekipmanlarını toplayıp geliştirerek karakterlerini özelleştirebilirler. Oyuncular seviye atladıkça ve becerilerini geliştirdikçe, istedikleri zaman değiştirebilecekleri benzersiz özel silahlar ve cihazlarla yeni uzmanlıkları açacaklar. Bu yeni stratejik unsur, oyuncuların yeni yetenekler denemelerine ve diğer Division ajanlarıyla en iyi iş birliği sinerjisini sağlamalarına olanak tanıyacak.

Tom Clancy's The Division Resurgence oyunu, hem kıdemli hem de seriye yeni gelen oyunculara taşınabilir cihazlarda sorunsuz bir deneyim sağlamak üzere tasarlanmış kontroller ve kullanıcı arayüzü ile mobil platformlar için geliştirilmekte ve optimize edilmektedir.

The Division Resurgence, iOS ve Android için duyuruldu