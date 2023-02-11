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    Anlık Bildirim

    Oyun şirketlerinden Türkiye'deki depremzedelere destek

    Birçok büyük şirket gibi oyun şirketleri de ülkemizde meydana gelen deprem için depremzedelere bağışta bulundu. Özellikle Riot Games başı çekiyor diyebiliriz.    
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    Oyun şirketlerinden Türkiye'deki depremzedelere destek Tam Boyutta Gör
    Deprem sebebiyle bildiğiniz gibi birçok şirket depremzedeler için bağış topluyor. Farklı sektörlerden ciddi bağışlar geliyor ve geçtiğimiz günlerde oyun şirketleri de buna katıldı.

    Oyun Şirketlerinden Bağışlar

    CD Media

    Birçok önemli oyun markasının Türkiye'deki dağıtımcılığını üstlenen CD Media, sektördeki ilklerden birisi. Levent Ertoğlu'nun açıklamasına göre Ahbap'a 100.00 TL'lik bir yardımda bulunulmuş.

    Riot Games Türkiye

    Ülkemizdeki en önemli oyun şirketlerinden birisi olan Riot Games de ilk günden bu yana desteklerini sürdürüyor. 250.000 dolarlık yardımları dışında, yardım kampanyasını uluslararası bir hale getiriyorlar ve ilerde de yardımlara farklı şekillerde devam edecekler. Türkiye Müdürü Erdinç İyikul'un açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.

    PUBG ve PUBG Mobile

    PUBG: Battlegorunds'un yayıncısı Krafton ve PUBG Mobile da bağışa katıldı. Krafton Yürkiye, 100.000 dolar bağışta bulundu Ahbap'a. PUBG Mobile ise 3.700.000 TL bağışta bulundu. 

    [twitter=https://twitter.com/PUBG_TUR]

    Bağışta buşunan diğer oyun şirketlerinin açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Eğer gözden kaçırdığımız varsa yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 6 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 11 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 15 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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