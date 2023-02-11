Oyun şirketlerinden Türkiye'deki depremzedelere destek

Oyun Şirketlerinden Bağışlar
CD Media
Birçok önemli oyun markasının Türkiye'deki dağıtımcılığını üstlenen CD Media, sektördeki ilklerden birisi. Levent Ertoğlu'nun açıklamasına göre Ahbap'a 100.00 TL'lik bir yardımda bulunulmuş.
Riot Games Türkiye
Ülkemizdeki en önemli oyun şirketlerinden birisi olan Riot Games de ilk günden bu yana desteklerini sürdürüyor. 250.000 dolarlık yardımları dışında, yardım kampanyasını uluslararası bir hale getiriyorlar ve ilerde de yardımlara farklı şekillerde devam edecekler. Türkiye Müdürü Erdinç İyikul'un açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.
PUBG ve PUBG Mobile
PUBG: Battlegorunds'un yayıncısı Krafton ve PUBG Mobile da bağışa katıldı. Krafton Yürkiye, 100.000 dolar bağışta bulundu Ahbap'a. PUBG Mobile ise 3.700.000 TL bağışta bulundu.
[twitter=https://twitter.com/PUBG_TUR]
Bağışta buşunan diğer oyun şirketlerinin açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Eğer gözden kaçırdığımız varsa yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah