Tam Boyutta Gör Deprem sebebiyle bildiğiniz gibi birçok şirket depremzedeler için bağış topluyor. Farklı sektörlerden ciddi bağışlar geliyor ve geçtiğimiz günlerde oyun şirketleri de buna katıldı.

Oyun Şirketlerinden Bağışlar

CD Media

Birçok önemli oyun markasının Türkiye'deki dağıtımcılığını üstlenen CD Media, sektördeki ilklerden birisi. Levent Ertoğlu'nun açıklamasına göre Ahbap'a 100.00 TL'lik bir yardımda bulunulmuş.

Riot Games Türkiye

Ülkemizdeki en önemli oyun şirketlerinden birisi olan Riot Games de ilk günden bu yana desteklerini sürdürüyor. 250.000 dolarlık yardımları dışında, yardım kampanyasını uluslararası bir hale getiriyorlar ve ilerde de yardımlara farklı şekillerde devam edecekler. Türkiye Müdürü Erdinç İyikul'un açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.

PUBG ve PUBG Mobile

PUBG: Battlegorunds'un yayıncısı Krafton ve PUBG Mobile da bağışa katıldı. Krafton Yürkiye, 100.000 dolar bağışta bulundu Ahbap'a. PUBG Mobile ise 3.700.000 TL bağışta bulundu.

[twitter=https://twitter.com/PUBG_TUR]

Bağışta buşunan diğer oyun şirketlerinin açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Eğer gözden kaçırdığımız varsa yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.

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Oyun şirketlerinden Türkiye'deki depremzedelere destek