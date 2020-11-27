Oyuncular için kesintisiz güç kaynağı

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Son dönemde oyuncu sınıfı içerisine pek çok bileşen dahil olmaya başladı. Fare matı, SSD, RAM derken şimdi de kesintisiz güç kaynakları bu trende uyuyor. APC Back-UPS Pro Gaming kesintisiz güç kaynağı buna son örnek.

APC Back-UPS Pro Gaming özellikleri ve fiyatı

APC Back-UPS Pro Gaming kesintisiz güç kaynağı RGB aydınlatmaya sahip. Bu anlamda bir ilk olduğu ifade ediliyor. Konsol ve oyuncu bilgisayarlarında kesintisiz güç sağlama sloganıyla geliştirilmiş ancak haliyle tüm elektronik cihazları kapsıyor.

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Güç kaynağında 10 adet güç çıkışı yer alıyor. Bunların 6 tanesi hem kesinti hem de dalgalanma koruması sunuyor. 4 tanesi ise sadece dalgalanma koruması sunuyor. Ön tarafta ise iki adet USB Tip-A ve 1 adet USB Tip-C çıkışı da sunulmuş.

RGB aydınlatma aslında biraz uyarı sistemi mahiyetinde hazırlanmış. Voltajda dalgalanmalar veya kablolama hataları gibi durumlarda çeşitli renklere bürünerek kullanıcıyı uyarıyor. Diğer RGB aydınlatma sistemlerine uyumu söz konusu değil.

Üst kısımda yer alan Reactor adındaki bilgi ekranı ise voltaj değeri ve batarya ömrü gibi verileri yansıtıyor. Bu ekranı kullanıcı özelleştirebiliyor. APC Back-UPS Pro Gaming güç kaynağı için 260$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://wccftech.com/apc-introduces-the-apc-back-ups-pro-gaming-electricity-backup-for-consoles/

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