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    Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyuncular için kesintisiz güç kaynağı

    APC Back-UPS Pro Gaming kesintisiz güç kaynağı; çeşitli hata durumlarında verdiği RGB aydınlatma uyarıları ile dikkat çekiyor. Üründe toplam 13 çıkış mevcut.
    2 sa.
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    Güç Kaynağı
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oyuncular için kesintisiz güç kaynağı
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    Son dönemde oyuncu sınıfı içerisine pek çok bileşen dahil olmaya başladı. Fare matı, SSD, RAM derken şimdi de kesintisiz güç kaynakları bu trende uyuyor. APC Back-UPS Pro Gaming kesintisiz güç kaynağı buna son örnek.

    APC Back-UPS Pro Gaming özellikleri ve fiyatı

    APC Back-UPS Pro Gaming kesintisiz güç kaynağı RGB aydınlatmaya sahip. Bu anlamda bir ilk olduğu ifade ediliyor. Konsol ve oyuncu bilgisayarlarında kesintisiz güç sağlama sloganıyla geliştirilmiş ancak haliyle tüm elektronik cihazları kapsıyor.

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    Güç kaynağında 10 adet güç çıkışı yer alıyor. Bunların 6 tanesi hem kesinti hem de dalgalanma koruması sunuyor. 4 tanesi ise sadece dalgalanma koruması sunuyor. Ön tarafta ise iki adet USB Tip-A ve 1 adet USB Tip-C çıkışı da sunulmuş.

    RGB aydınlatma aslında biraz uyarı sistemi mahiyetinde hazırlanmış. Voltajda dalgalanmalar veya kablolama hataları gibi durumlarda çeşitli renklere bürünerek kullanıcıyı uyarıyor. Diğer RGB aydınlatma sistemlerine uyumu söz konusu değil.

    Üst kısımda yer alan Reactor adındaki bilgi ekranı ise voltaj değeri ve batarya ömrü gibi verileri yansıtıyor. Bu ekranı kullanıcı özelleştirebiliyor. APC Back-UPS Pro Gaming güç kaynağı için 260$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://wccftech.com/apc-introduces-the-apc-back-ups-pro-gaming-electricity-backup-for-consoles/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    1 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya 2 kere 3 kere baktım ama ben mi kaçırıyorum, UPS için en önemli özellik olan bataryasının kaçlık olduğu bilgisi yazmadan mı 260$ yazıyor haberde. Yani bu hani samsung yeni rgb ssd çıkarmış fiyatı 300$ demek gibi bir şey. İyi de kaç tb.
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    Steelo 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de olmayan ürünün reklamı da iyiymiş. Amazon.com da bile yok. Satmayacaksanız niye reklam yapıyorsunuz.
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    SEL1MD 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    RGB koyarak bir traş makinesini bile oyuncu traş makinesi diye satabilirsin.
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