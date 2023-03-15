Oyuncuların TurkNet GigaFiber'i tercih etmesi için 5 neden

Tam Boyutta Gör TurkNet'in tamamen kendi altyapısı üzerinden sunduğu TurkNet GigaFiber teknolojisi sayesinde müşteriler 1.000 Mbps’ye varan download hızı ve 1.000 Mbps’ye varan upload hızı elde ediyor. TurkNet GigaFiber, yüksek hıza ek olarak çeşitli teknolojiler ile oyunculara iyi bir deneyim sunuyor. Bu içeriğimizde TurkNet GigaFiber’in oyunculara sunduğu 5 önemli artısından bahsediyoruz.

1) 1.000 Mbps'ye varan download ve upload hızı

Oyuncular için en önemli kriterler arasında indirme ve yükleme hızının yüksek olması yer alıyor. GigaFiber'in sunduğu 1.000 Mbps’ye varan download hızı sayesinde yüksek boyutlu oyunları dakikalar içerisinde indirebilirsiniz. Örneğin 40 GB boyutundaki bir oyunu sadece 5 dakikada, 70 GB boyutundaki oyunu 10 dakikada ve 120 GB boyutundaki oyun 16 dakikada indirebilirsiniz.

Upload hızının yüksek olması ise dosya yüklemelerinizin daha hızlı tamamlanmasını sağlar. Ayrıca internet üzerinden aynı anda birden fazla upload işlemi gerçekleştirdiğinizde takılma yaşamazsınız. Örneğin arkadaşlarınızla sohbet ederken, bir yandan oyun oynayıp bir yandan da sosyal medyada paylaşım yaptığınızda sesinizde veya görüntünüzde takılma olmaz. Oyun videolarınızı ve yüksek boyutlu dosyalarınızı 1.000 Mbps’ye varan hızda internete yükleyebilirsiniz. Buna ek olarak bulut servisleri kullanırken yüksek upload hızı sayesinde daha iyi bir deneyim elde edeceksiniz.

Bağımsız hız testi platformu Speedtest tarafından yapılan değerlendirme sonucunda TurkNet, Fastest Fixed Network 2022 Türkiye ödülünü kazandı. Speedtest'in değerlendirmeleri sonucunda TurkNet'in Türkiye'de müşterilerine en hızlı interneti sunan internet servis sağlayıcı olduğu açıklandı.

Speedtest'in Fastest Fixed Network ödülü TurkNet'in 2 ay önce eklendi

2) Düşük Ping

TurkNet, oyunlarda düşük ping sunabilmek için altyapıda çeşitli anlaşmalar yaparak ping süresini kısaltıyor. CDN ve Peering anlaşmaları sayesinde çok kullanılan platformlarda düşük gecikme değerleri elde ediliyor. GigaFiber kullanıcıları, online oyunlarda rakiplerinden bir adım önde hareket ediyor.

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3) 5 Ghz Destekli Ücretsiz Modem

TurkNet, GigaFiber müşterilerine 5GHz destekli modemi hizmetleri süresince kullanmaları için ücretsiz olarak veriyor 5 GHz Wi-Fi teknolojisi sayesinde, 2.4 GHz Wi-Fi teknolojisine kıyasla çok daha yüksek hızlar elde ediliyor. Ayrıca daha düşük gecikme değerleri elde ediliyor. Böylece kablosuz bağlantıda dahi düşük ping değerleriyle ile online oyunlar oynayabilirsiniz, indirmelerinizi daha hızlı yapabilirsiniz.

4) Taahhütsüz ve kotasız

TurkNet tüm müşterilerine taahhütsüz internet sunuyor. Taahhütsüz olması sayesinde TurkNet GigaFiber’den memnun kalmadığınız zaman aboneliğinizi iptal edebilir ve cayma bedeli ödemezsiniz.

5) 7/24 Müşteri Desteği

TurkNet, GigaFiber interneti tamamen kendi altyapısı üzerinden sunuyor ve tüm müşterilerine 7 gün 24 saat müşteri desteği sağlıyor. Böylece kesintiye uğramadan oyuna devam edebiliyorsunuz.

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