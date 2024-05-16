Pamuk şekere benzeyen bir gezegen keşfedildi

WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen 5.400 öte gezegen arasında sadece Neptün benzeri bir gezegen olan Kepler 51d’den ağır. Dünya'dan yaklaşık 1.200 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-193 b, kendi yıldızından 10.13 milyon kilometre uzaklıkta dönüyor ve bir tam turunu 6,2 günde tamamlıyor. WASP-193b, Kabarık Jüpiter’ler olarak adlandırılan bir gezegen sınıfına giriyor ve bu sınıfın uç noktalarını temsil ediyor.
Bilim insanları WASP-193b’yi biri kuzey yarımkürede diğeri güney yarımkürede olmak üzere iki robotik gözlemevi ve teleskop dizisinden oluşan WASP veya Geniş Açılı Gezegen Arama sistemini kullanarak keşfetti. WASP-193 b'nin kütlesi, yörüngesinde dönerken yıldızına uyguladığı çekim kuvveti gözlemlenerek belirlendi.
Pamuk şekeri gibi
Normal şartlarda böylesi büyük gezegenlerin kendi yıldızlarını güçlü bir şekilde etkilemesi beklenir. Ancak WASP-193b’nin kütlesi ve yoğunluğu o kadar düşük ki, bilim insanlarının bu etkiyi doğru bir şekilde tespit edebilmesi dört yıl sürdü. Araştırmada yer alan Endülüs Astrofizik Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı Francisco Pozuelos, WASP-193b’yi şu anda sahip olduğumuz tüm oluşum teorilerinde nereye koyacaklarını bilmediklerini çünkü hepsine aykırı olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.