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    Pamuk şekere benzeyen bir gezegen keşfedildi

    Bilim insanları pamuk şekere benzeyen bir öte gezegen keşfetti. Yapılan açıklamaya göre WASP-193b olarak adlandırılan gezegen, aynı zamanda şimdiye kadar bulunan en hafif ikinci gezegen.
    Pamuk şekere benzeyen bir gezegen keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Gökbilimciler Güneş Sistemi'nin ötesinde pamuk şekere benzeye bir öte gezegen keşfetti. WASP-193b olarak adlandırılan gezegen, Jüpiter'in yaklaşık 1,5 katı genişliğinde olmasına rağmen kütlesinin sadece onda birine sahip. Yapılan açıklamaya göre WASP-193b, aynı zamanda şimdiye kadar bulunan en hafif ikinci gezegen olma özelliğini de taşıyor.

    WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen 5.400 öte gezegen arasında sadece Neptün benzeri bir gezegen olan Kepler 51d’den ağır. Dünya'dan yaklaşık 1.200 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-193 b, kendi yıldızından 10.13 milyon kilometre uzaklıkta dönüyor ve bir tam turunu 6,2 günde tamamlıyor. WASP-193b, Kabarık Jüpiter’ler olarak adlandırılan bir gezegen sınıfına giriyor ve bu sınıfın uç noktalarını temsil ediyor.

    Bilim insanları WASP-193b’yi biri kuzey yarımkürede diğeri güney yarımkürede olmak üzere iki robotik gözlemevi ve teleskop dizisinden oluşan WASP veya Geniş Açılı Gezegen Arama sistemini kullanarak keşfetti. WASP-193 b'nin kütlesi, yörüngesinde dönerken yıldızına uyguladığı çekim kuvveti gözlemlenerek belirlendi.

    Pamuk şekeri gibi

    Normal şartlarda böylesi büyük gezegenlerin kendi yıldızlarını güçlü bir şekilde etkilemesi beklenir. Ancak WASP-193b’nin kütlesi ve yoğunluğu o kadar düşük ki, bilim insanlarının bu etkiyi doğru bir şekilde tespit edebilmesi dört yıl sürdü. Araştırmada yer alan Endülüs Astrofizik Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı Francisco Pozuelos, WASP-193b’yi şu anda sahip olduğumuz tüm oluşum teorilerinde nereye koyacaklarını bilmediklerini çünkü hepsine aykırı olduğunu söyledi.

    Pamuk şekere benzeyen bir gezegen keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar WASP-193 b'nin yoğunluğunun santimetreküp başına sadece 0,059 gram olduğunu, söylüyor. Pamuk şekerin yoğunluğu ise santimetre küp başına yaklaşık 0,05 gram. Dünya ise 5,5 gram. Dolayısıyla bu gezegene pamuk şeker demek çok yanlış olmayacaktır. Bilim insanları WASP-193b'nin Jüpiter ve diğer gaz devleri gibi çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğunu düşünüyor. Ancak şimdilik bu gezegenin nasıl oluştuğu ve mevcut atmosferini nasıl koruduğu bir muamma. Araştırmacılar James Webb Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere gezegeni farklı araçlarla daha yakından incelemeyi hedefliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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