Pamuk şekere benzeyen bir gezegen keşfedildi

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Tam Boyutta Gör Gökbilimciler Güneş Sistemi'nin ötesinde pamuk şekere benzeye bir öte gezegen keşfetti. WASP-193b olarak adlandırılan gezegen, Jüpiter'in yaklaşık 1,5 katı genişliğinde olmasına rağmen kütlesinin sadece onda birine sahip. Yapılan açıklamaya göre WASP-193b, aynı zamanda şimdiye kadar bulunan en hafif ikinci gezegen olma özelliğini de taşıyor.

WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen 5.400 öte gezegen arasında sadece Neptün benzeri bir gezegen olan Kepler 51d’den ağır. Dünya'dan yaklaşık 1.200 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-193 b, kendi yıldızından 10.13 milyon kilometre uzaklıkta dönüyor ve bir tam turunu 6,2 günde tamamlıyor. WASP-193b, Kabarık Jüpiter’ler olarak adlandırılan bir gezegen sınıfına giriyor ve bu sınıfın uç noktalarını temsil ediyor.

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Bilim insanları WASP-193b’yi biri kuzey yarımkürede diğeri güney yarımkürede olmak üzere iki robotik gözlemevi ve teleskop dizisinden oluşan WASP veya Geniş Açılı Gezegen Arama sistemini kullanarak keşfetti. WASP-193 b'nin kütlesi, yörüngesinde dönerken yıldızına uyguladığı çekim kuvveti gözlemlenerek belirlendi.

Pamuk şekeri gibi

Normal şartlarda böylesi büyük gezegenlerin kendi yıldızlarını güçlü bir şekilde etkilemesi beklenir. Ancak WASP-193b’nin kütlesi ve yoğunluğu o kadar düşük ki, bilim insanlarının bu etkiyi doğru bir şekilde tespit edebilmesi dört yıl sürdü. Araştırmada yer alan Endülüs Astrofizik Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı Francisco Pozuelos, WASP-193b’yi şu anda sahip olduğumuz tüm oluşum teorilerinde nereye koyacaklarını bilmediklerini çünkü hepsine aykırı olduğunu söyledi.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar WASP-193 b'nin yoğunluğunun santimetreküp başına sadece 0,059 gram olduğunu, söylüyor. Pamuk şekerin yoğunluğu ise santimetre küp başına yaklaşık 0,05 gram. Dünya ise 5,5 gram. Dolayısıyla bu gezegene pamuk şeker demek çok yanlış olmayacaktır. Bilim insanları WASP-193b'nin Jüpiter ve diğer gaz devleri gibi çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğunu düşünüyor. Ancak şimdilik bu gezegenin nasıl oluştuğu ve mevcut atmosferini nasıl koruduğu bir muamma. Araştırmacılar James Webb Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere gezegeni farklı araçlarla daha yakından incelemeyi hedefliyor.

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Pamuk şekere benzeyen bir gezegen keşfedildi