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    Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın yerlilik oranı açıklandı

    Parçalarının tamamına yakını Türkiye'de üretilen Türksat 6A'nın yerlilik oranı hakkında yeni açıklama yapıldı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, son durumu paylaştı.        
    Türksat 6A’nın yerlilik oranı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A için geri sayım başladı. TÜRKSAT 6A’nın tüm geliştirme çalışmaları ve testleri tamamlandı. Fırlatılışa hazır hale geldi. Uydunun yerlilik oranı resmen açıklandı.

    TÜRKSAT 6A'nın yerlilik oranı yüzde 90!

    Uydunun kritik bileşenleri dahil olmak üzere tamamına yakını Türkiye’de tasarlandı ve üretildi. TÜRKSAT'ın koordinasyonunda; TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH tarafından üretim gerçekleşti. Daha önceki açıklamalarda uydunun yüzde 81,4 oranında yerlilik oranına sahip olduğu açıklanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son açıklamasında TÜRKSAT 6A’nın yerlilik oranının yüzde 90’a ulaştığını söyledi.

    Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

    “Haberleşme bizim en kıymetlimiz, özellikle askeri haberleşme daha da kıymetlisi. Bunu şu anda sağlıyoruz ama güvenli olmak ve uzay vatana sahip çıkabilmek için kendi ürettiğimiz ve yazılımını yaptığımız uyduyla yapmamız gerekiyordu. Onun için TÜRKSAT 6A uydumuzu yerli ve milli ürettik. Bunu üretirken de TÜRKSAT 3A, 4A, 4B, 5A, 5B... Bunlarda da Türksat'ımızın mühendislerini bu programlarda görevlendirerek eğitimlerini aldırarak, üretim programlarında bulundurarak yetiştirdik. Bunu yerli ürettik, yüzde 90'lara varan bir yerlilik oranı var.”

    TÜRKSAT 6A için özel logo tasarlandı

    Türksat 6A’nın yerlilik oranı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusuna özel bir logo tasarlandı. Logoda kırmızı renkte 6A yazısına ve beyaz renkte ay yıldız simgesine yer veriliyor.

    TÜRKSAT 6A ne zaman fırlatılacak?

    TÜRSAT 6A, 8-14 Temmuz tarihleri arasında SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Uçuşa yakın günlerde uçuş günü ve saati belli olacak.

    TÜRKSAT 6A’nın faydaları neler olacak?

    Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte Türksat’ın tüm uyduları 4,5 milyar nüfusa yayın yapacak.

    Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

    Türksat 6A özellikleri

    • Faydalı Yük: 16 Ku-Bant Aktarıcı
    • Yörünge: 42˚ Doğu
    • Güç Üretimi: 7,5 kW
    • Tasarım Ömrü: > 15 Yıl
    • Kütle: Yaklaşık 4250 kg
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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