Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın yerlilik oranı açıklandı

- TÜRKSAT 6A'nın yerlilik oranı yüzde 90!
- TÜRKSAT 6A için özel logo tasarlandı
- TÜRKSAT 6A ne zaman fırlatılacak?
- TÜRKSAT 6A’nın faydaları neler olacak?
- Türksat 6A özellikleri
- Yorumlar
TÜRKSAT 6A'nın yerlilik oranı yüzde 90!
Uydunun kritik bileşenleri dahil olmak üzere tamamına yakını Türkiye’de tasarlandı ve üretildi. TÜRKSAT'ın koordinasyonunda; TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH tarafından üretim gerçekleşti. Daha önceki açıklamalarda uydunun yüzde 81,4 oranında yerlilik oranına sahip olduğu açıklanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son açıklamasında TÜRKSAT 6A’nın yerlilik oranının yüzde 90’a ulaştığını söyledi.
Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:
“Haberleşme bizim en kıymetlimiz, özellikle askeri haberleşme daha da kıymetlisi. Bunu şu anda sağlıyoruz ama güvenli olmak ve uzay vatana sahip çıkabilmek için kendi ürettiğimiz ve yazılımını yaptığımız uyduyla yapmamız gerekiyordu. Onun için TÜRKSAT 6A uydumuzu yerli ve milli ürettik. Bunu üretirken de TÜRKSAT 3A, 4A, 4B, 5A, 5B... Bunlarda da Türksat'ımızın mühendislerini bu programlarda görevlendirerek eğitimlerini aldırarak, üretim programlarında bulundurarak yetiştirdik. Bunu yerli ürettik, yüzde 90'lara varan bir yerlilik oranı var.”
TÜRKSAT 6A için özel logo tasarlandı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusuna özel bir logo tasarlandı. Logoda kırmızı renkte 6A yazısına ve beyaz renkte ay yıldız simgesine yer veriliyor.
TÜRKSAT 6A ne zaman fırlatılacak?
TÜRSAT 6A, 8-14 Temmuz tarihleri arasında SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Uçuşa yakın günlerde uçuş günü ve saati belli olacak.
TÜRKSAT 6A’nın faydaları neler olacak?
Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte Türksat’ın tüm uyduları 4,5 milyar nüfusa yayın yapacak.
Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.
Türksat 6A özellikleri
- Faydalı Yük: 16 Ku-Bant Aktarıcı
- Yörünge: 42˚ Doğu
- Güç Üretimi: 7,5 kW
- Tasarım Ömrü: > 15 Yıl
- Kütle: Yaklaşık 4250 kg
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.