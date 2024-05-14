Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın yerlilik oranı açıklandı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A için geri sayım başladı. TÜRKSAT 6A’nın tüm geliştirme çalışmaları ve testleri tamamlandı. Fırlatılışa hazır hale geldi. Uydunun yerlilik oranı resmen açıklandı.

TÜRKSAT 6A'nın yerlilik oranı yüzde 90!

Uydunun kritik bileşenleri dahil olmak üzere tamamına yakını Türkiye’de tasarlandı ve üretildi. TÜRKSAT'ın koordinasyonunda; TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH tarafından üretim gerçekleşti. Daha önceki açıklamalarda uydunun yüzde 81,4 oranında yerlilik oranına sahip olduğu açıklanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son açıklamasında TÜRKSAT 6A’nın yerlilik oranının yüzde 90’a ulaştığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Haberleşme bizim en kıymetlimiz, özellikle askeri haberleşme daha da kıymetlisi. Bunu şu anda sağlıyoruz ama güvenli olmak ve uzay vatana sahip çıkabilmek için kendi ürettiğimiz ve yazılımını yaptığımız uyduyla yapmamız gerekiyordu. Onun için TÜRKSAT 6A uydumuzu yerli ve milli ürettik. Bunu üretirken de TÜRKSAT 3A, 4A, 4B, 5A, 5B... Bunlarda da Türksat'ımızın mühendislerini bu programlarda görevlendirerek eğitimlerini aldırarak, üretim programlarında bulundurarak yetiştirdik. Bunu yerli ürettik, yüzde 90'lara varan bir yerlilik oranı var.”

TÜRKSAT 6A için özel logo tasarlandı

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusuna özel bir logo tasarlandı. Logoda kırmızı renkte 6A yazısına ve beyaz renkte ay yıldız simgesine yer veriliyor.

TÜRKSAT 6A ne zaman fırlatılacak?

TÜRSAT 6A, 8-14 Temmuz tarihleri arasında SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Uçuşa yakın günlerde uçuş günü ve saati belli olacak.

Türkiye'nin ikinci uzay görevi için uçuş tarihi açıklandı 1 hf. önce eklendi

TÜRKSAT 6A’nın faydaları neler olacak?

Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte Türksat’ın tüm uyduları 4,5 milyar nüfusa yayın yapacak.

Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

Türksat 6A özellikleri

Faydalı Yük : 16 Ku-Bant Aktarıcı

: 16 Ku-Bant Aktarıcı Yörünge : 42˚ Doğu

: 42˚ Doğu Güç Üretimi : 7,5 kW

: 7,5 kW Tasarım Ömrü : > 15 Yıl

: > 15 Yıl Kütle: Yaklaşık 4250 kg

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