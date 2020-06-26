Panasonic Toughbook A3 dayanıklılık odaklı tablet modeli satışa çıkıyor

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Acer’ın Enduro serisi dayanıklılık odaklı tablet ve dizüstü bilgisayar serisini duyurmasının ardından sektörün önemli ismi Panasonic de karşı hamlesini yaptı. Panasonic Toughbook A3 tablet modeli performansa oynuyor.

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Panasonic Toughbook A3 özellikleri ve fiyatı

Panasonic Toughbook A3 modeli 10.1 inçlik LCD ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 800 nit parlaklık dış ortamlar için oldukça ideal. MIL-STD-810H ve IP65 sertifikaları olan gövde sağlam malzeme ile kaplanmış. Bataryalar değiştirilebilir tarzda.

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Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alan tablet modelinde 4GB RAM ve 64GB depolama yer alıyor. Çift batarya toplamda 3200mAh kapasiteye sahip ancak 5500mAh seçeneği de mevcut. Sistem kapanmadan batarya değiştirilebiliyor.

USB Tip-A, USB Tip-C, ekran kalemi gibi özellikleri olan tablet modelinin Panasonic Compass uyumu sayesinde barkod okuyucu, kart okuyucu veya ikinci USB Tip-A girişi şeklinde modüller tercih edilebiliyor. Panasonic Toughbook A3 modeli 1182 Pound fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2020/06/25/panasonic-launches-the-rugged-toughbook-a3-10-1-inch-android-tablet/

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