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Panasonic'ten çevresel koşullara dayanıklı tablet bilgisayar: Toughbook H1 Field

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic'ten çevresel koşullara dayanıklı tablet bilgisayar: Toughbook H1 Field
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Saha çalışmaları için hazırladığı endüstriyel sistemleriyle oldukça iddialı olan Panasonic, Toughbook serisi altında çevresel koşullara dayanıklı yeni bir tablet bilgisayar hazırladı. Endüstrinin en dayanıklı el bilgisayarı olarak gösterilen H1 Field isimli yeni mode, 10.4" x 10.6" x 1.3-2.3" boyutlarında ve yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığında tablet bilgisayarın Magnezyum alaşımlı ve polikarbon destekli özel kasası sayesinde yaklaşık iki metreden düşse bile çalışmaya devam edebileceği belirtiliyor. Elde taşımaya yönelik özel tasarım ögeleriyle dikkat çeken H1 Field, Intel Atom platformunu temel alıyor.

1024 x 768 piksel çözünürlüğünü ve 500 cd/m2 parlak seviyesini destekleyen 10.4-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan H1 Field, 1.86GHz'de çalışan Atom Z540 işlemcisinden güç alıyor. 2GB sistem belleği ve depolama için 64GB kapasiteli SSD sürücü ile donatılan tablet bilgisayarda ekran kartı olaraksa yine bir Intel çözümü olan GMA500 kullanılıyor. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth 2.1 teknolojilerini destekleyen ayrıca tercihe bağlı olarak Gobi geniş-bant seçeneği de sunulan sistem, Windows 7 işletim sistemiyle geliyor ve çift batarya paketiyle 6 saat çalışma süresi sunuyor.

Panasonic Toughbook H1 Field, Mart ayında 3379$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla profesyonel kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Panasonic'ten çevresel koşullara dayanıklı tablet bilgisayar: Toughbook H1 Field
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@UMERTO@ 9 yıl
Çalıştığım kurum için almayı düşünüyorduk ama dokunmatik ekranın kullanımı çok zor. Ekran klavyesiyle yazı yazmak tam bir işkence.
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machinarium 9 yıl
Toughbook serisinden bir dizüstü bilgisayarı askerdeyken kullanma şansım olmuştu. gerçekten de balyoz gibi kasası var. portlarına ve optik sürücüye ulaşmak için su geçirmez korumaları açmak gerekiyor.
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spaydix 9 yıl
çok pahalı be ne ya
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