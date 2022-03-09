PancakeSwap limit emri özelliğini devreye soktu

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Merkezi kripto para borsalarının aksine merkeziyetsiz borsalar ya da DEX platformlarında limit emri veya stop koyma gibi avantajlar yer almıyor. Kırılgan dönemlerde yatırımcılar beklemedikleri kadar düşükten satıyor veya yüksekten satın alıyor. Yani mağduriyet olabiliyor.

PancakeSwap limit emirlere başladı

Son dönemde tecrübe birikiminin de etkisiyle DEX platformlarını da iddialı hale getirecek yenilikler geliştirildi. Böylece limit emir ve stop koyma gibi özellikler belirli yapılar altında sunulmaya başladı. Hatta marjin tarzında özellikler de bulmak mümkün.

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8 milyar dolardan fazla işlem hacmi ile üçüncü sırada bulunan Binance destekli PancakeSwap platformu da uzun süredir kullanıcıların beklediği limit emir özelliğini sunmaya başladı. Özellik akıllı kontratlar üzerinde çalışan Gelato girişimi ile birlikte geliştirildi.

PancakeSwap ara yüzüne eklenen Limit sekmesinde kullanıcılar istedikleri fiyat seviyesini girerek blok zincirine gönderebiliyor. Belirlenen seviye geldiğinde emir gerçekleşiyor. Emir yine blok zinciri üzerinde görülebiliyor. Emir vermek ve emir bozmak ağ ücretine tabii. Bununla birlikte emir bozma bazen çok yüksek ağ ücreti çıkarabiliyor ve Ayarlar kısmından ücret limitlerini düşürmeniz gerekebiliyor.

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