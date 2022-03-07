Terra LUNA ikinci en büyük birikim havuzu oldu

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Kripto para dünyasında ticaret yaparak gelir elde etmenin yanında birikim yaparak kâr payı elde etmek de önemli bir gelir kapısı. Ethereum ağı 111 milyar dolarlık toplam birikim miktarı ile açık ara lider. Kendi cinsinden kripto para ile birikim söz konusu olduğunda liste değişiyor.

En fazla birikim yapılan kripto paralar

Kendi cinsinden kripto para ile en fazla birikim yapılan ağ Solana oldu. Toplamda 35 milyar dolarlık SOL stake edilmiş daha doğrusu birikime alınmış durumda. Daha önce 55 milyar dolar olan bu rakam coin değeri düştüğü için değişiyor. Bu bakımdan liste dinamik diyebiliriz.

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Son dönemde önemli yükselişler yaşayan Terra LUNA ekosistemi 29.5 milyar dolarlık birikim hacmine ulaşarak ikinci sıraya yükseldi. Fiyat olarak da SOL ile yarışır hale geldi. Lider Ethereum ise bu tabloda 25.8 milyar dolar birikim ile üçüncü sırada. Cardano ekosistemi 20 milyar dolar ile dördüncü sırada iken AVAX ise 16.5 milyar dolar ile beşinci sırada.

Önemli projeler ve gelir metotları sunduğu için bu 5 proje zaten pazar değeri açısından da ilk 10 içerisinde yer alıyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde bu blok zincirlerinin ve üzerinde çıkan dikkat çekici projelerin daha fazla gündeme geleceğini söyleyebiliriz.

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