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    Terra LUNA ikinci en büyük birikim havuzu oldu

    Kripto para dünyasının en iyi 10 listesinde yer alan coinleri birikim anlamında da zirvede yer alıyor. Projelerin yatırımcıları ısrarlı bir şekilde paralarını havuzlarda biriktiriyor. 
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    Terra LUNA
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    Kripto para dünyasında ticaret yaparak gelir elde etmenin yanında birikim yaparak kâr payı elde etmek de önemli bir gelir kapısı. Ethereum ağı 111 milyar dolarlık toplam birikim miktarı ile açık ara lider. Kendi cinsinden kripto para ile birikim söz konusu olduğunda liste değişiyor.

    En fazla birikim yapılan kripto paralar

    Kendi cinsinden kripto para ile en fazla birikim yapılan ağ Solana oldu. Toplamda 35 milyar dolarlık SOL stake edilmiş daha doğrusu birikime alınmış durumda. Daha önce 55 milyar dolar olan bu rakam coin değeri düştüğü için değişiyor. Bu bakımdan liste dinamik diyebiliriz.

    Son dönemde önemli yükselişler yaşayan Terra LUNA ekosistemi 29.5 milyar dolarlık birikim hacmine ulaşarak ikinci sıraya yükseldi. Fiyat olarak da SOL ile yarışır hale geldi. Lider Ethereum ise bu tabloda 25.8 milyar dolar birikim ile üçüncü sırada. Cardano ekosistemi 20 milyar dolar ile dördüncü sırada iken AVAX ise 16.5 milyar dolar ile beşinci sırada.

    Önemli projeler ve gelir metotları sunduğu için bu 5 proje zaten pazar değeri açısından da ilk 10 içerisinde yer alıyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde bu blok zincirlerinin ve üzerinde çıkan dikkat çekici projelerin daha fazla gündeme geleceğini söyleyebiliriz.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 1 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 4 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 4 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 4 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 4 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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