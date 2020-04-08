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    Pandemi İzolasyon Takip Projesi başlıyor! Peki nasıl uygulanacak?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün duyurduğu Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin detayları belli oldu. Pandemi İzolasyon Takip Projesi Nedir? Nasıl uygulanacak? İşte detaylar:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Pandemi İzolasyon Takip Projesi başlıyor! Peki nasıl uygulanacak?
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    Koronavirüsün yayılma hızının azaltılması ve hastaların izolasyonunun kontrol altına alınması için farklı ülkelerde uygulanan projenin bir benzeri ülkemizde de hayata geçiyor. Sağlık Bakanlığı, Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) geliştirdi.

    Pandemi İzolasyon Takip Projesi, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. Projes kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.

    Pandemi İzolasyon takip projesi kapsamında, koronavirüs riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Ayrıca, otomatik çağrı sistemi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı"

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    Tüm bunların yanı sıra yol kontrolü yapan emniyet ekipleri de kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

    Salgın riski sona erdiğinde veriler imha edilecek

    Proje kapsamında elde edilen veriler salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiğinde imha edilecek. Verilerin başka bir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek.

    İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pandemi İzolasyon Takip Projesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık teşkil etmediği belirtildi.

    İletişim Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması

    “6698 sayılı Kanunun “Özel nitelikli verilerin işlenme şartları” başlıklı 6. maddesinin üçüncü fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası olmaksızın işlenmesini mümkün kılan istisnai amaçlar düzenleniyor.

    Buna göre, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği öngörülüyor.

    6698 sayılı Kanun Gerekçesinde, mezkur maddede ifade edilen yetkili kurum ve kuruluşların Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık tesisleri olduğu belirtiliyor.

    Dolayısıyla salgınla mücadele kapsamında hem konum bilgisi gibi kişisel verilerin hem de Kovid-19 testinin pozitif olduğu bilgisi gibi özel nitelikte kişisel verilerin Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesi ve aktarılması 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmiyor."



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    Adolf Hitler 88 3 sa. yeni yorumcu
    Ben kesin pozitifimdir su an mesela bogazim karcincalanmaya basladi ve hafif hafif hapsirma istegi geliyor subattan beri full geziyorum belki de 10 gun omrum kaldi fistikli helvadan isteyen olursa telefon no birakayim mi?
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    my54 (mehmet yanar) 3 sa.
    Biran önce uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Hasta olduğu halde sorumsuzca dışarıya çıkmaya çalışanlar var.
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