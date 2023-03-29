Akıllı telefonlara gelmesi beklenen zam iptal edildi!

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında yürürlüğe giren akıllı telefonlar için gözetim uygulamasında geçtiğimiz ay değişime gidilmişti. Ancak alınan yeni karar ile bu düzenleme iptal edildi. Bu nedenle ithal akıllı telefonlarda yasa kapsamında bir zam durumu söz konusu olmaktan çıktı.

Akıllı telefonlara zam yok

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı tarafından 29 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ karar ile ithal akıllı telefonlara uygulanacak olan yeni gözetim uygulaması iptal edildi. Dolayısıyla akıllı telefon ithalatında gözetim uygulaması 200 dolar olarak yürürlükte kalmaya devam edecek.

Türkiye’deki akıllı telefon fiyatlarına zam geliyor 1 gün önce eklendi

28 Şubat’ta yayınlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kararı ile ithal akıllı telefonlardan adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltilmişti. İptal edilen bu düzenleme, uygun fiyatlı akıllı telefon fiyatlarını en az 2.500 TL artıracaktı.

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