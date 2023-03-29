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    Anlık Bildirim

    Akıllı telefonlara gelmesi beklenen zam iptal edildi!

    İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yapılan değişiklik ile yürürlükten kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı, getirdiği zam kararını iptal etme kararı aldı.
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    akıllı telefon zam iptal Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında yürürlüğe giren akıllı telefonlar için gözetim uygulamasında geçtiğimiz ay değişime gidilmişti. Ancak alınan yeni karar ile bu düzenleme iptal edildi. Bu nedenle ithal akıllı telefonlarda yasa kapsamında bir zam durumu söz konusu olmaktan çıktı.

    Akıllı telefonlara zam yok

    İthal akıllı telefonlara yapılan zam iptal edildi! Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı tarafından 29 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ karar ile ithal akıllı telefonlara uygulanacak olan yeni gözetim uygulaması iptal edildi. Dolayısıyla akıllı telefon ithalatında gözetim uygulaması 200 dolar olarak yürürlükte kalmaya devam edecek.

    28 Şubat’ta yayınlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kararı ile ithal akıllı telefonlardan adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltilmişti. İptal edilen bu düzenleme, uygun fiyatlı akıllı telefon fiyatlarını en az 2.500 TL artıracaktı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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