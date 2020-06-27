Panerai 70 yıl garantili yeni modellerini duyurdu

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''Florantine'' olarak tabir edilen ve Florensa temelli ünlü marka Panerai, 70 yıldır saatlerinde tritium izotopu kullanıyor. Yeni Luminor Marina modelini piyasa süren ve yalnızca 270 adet limitli üretim yapan firma yeni model için tam olarak 70 yıl garanti süresi verdi diğer bir deyişle yeni model tam 2090 yılına kadar garantili.

Yeni modelde 44 mm çapında kasa kullanılmakla birlikte modelin 300 m'ye kadar su geçirmezlik özelliği bulunuyor. Kasa malzemesi olarak FibratechTM bazalt malzeme kullanılmakla birlikte yeni modelin tepesini koruyan kilitleme mekanizmasının üzerininin ve hatta kayışın dikişlerinin parlaması oldukça dikkat çekiyor.

PAM0119

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Yeni modelde in-house P.9010 otomatik kalibre tercih edilmekle birlikte saatte bulunan çift tulumba sayesinde saatin güç rezervi 3 güne kadar çıkıyor.

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Kadran rengi olarak siyah ve mavi seçilmesine karşın tritium ile boyanmış kollar ve rakamlar sayesinde gayet okunaklı bir model olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca saatin arka kapağında bulunan 70 yıllık garanti ibaresinin de oldukça iddialı bir görünüm sağladığını ekleyelim.

Luminor Marina Titanio DMLS (PAM0117) ve Luminor Marina Carbotech (PAM01118) ismiyle 2 farklı model olarak piyasaya sürülen yeni modellerin fiyatı 19.300 CHF'den başlıyor.

Saatin videosuna yukarıdaki linkten, fotoğraflara ise aşağıdaki galeriden erişebilirsiniz.

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