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    Panerai 70 yıl garantili yeni modellerini duyurdu

    Yeni Luminor Marina modelini piyasa süren ve yalnızca 270 adet limitli üretim yapan Panerai, yeni model için tam olarak 70 yıl garanti süresi verdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
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    Panerai 70 yıl garantili yeni modellerini duyurdu
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    ''Florantine'' olarak tabir edilen ve Florensa temelli ünlü marka Panerai, 70 yıldır saatlerinde tritium izotopu kullanıyor. Yeni Luminor Marina modelini piyasa süren ve yalnızca 270 adet limitli üretim yapan firma yeni model için tam olarak 70 yıl garanti süresi verdi diğer bir deyişle yeni model tam 2090 yılına kadar garantili.

    Yeni modelde 44 mm çapında kasa kullanılmakla birlikte modelin 300 m'ye kadar su geçirmezlik özelliği bulunuyor. Kasa malzemesi olarak FibratechTM bazalt malzeme kullanılmakla birlikte yeni modelin tepesini koruyan kilitleme mekanizmasının üzerininin ve hatta kayışın dikişlerinin parlaması oldukça dikkat çekiyor.

    PAM0119

    Panerai 70 yıl garantili yeni modellerini duyurdu
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    Yeni modelde in-house P.9010 otomatik kalibre tercih edilmekle birlikte saatte bulunan çift tulumba sayesinde saatin güç rezervi 3 güne kadar çıkıyor.

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    Kadran rengi olarak siyah ve mavi seçilmesine karşın tritium ile boyanmış kollar ve rakamlar sayesinde gayet okunaklı bir model olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca saatin arka kapağında bulunan 70 yıllık garanti ibaresinin de oldukça iddialı bir görünüm sağladığını ekleyelim.

    Luminor Marina Titanio DMLS (PAM0117) ve Luminor Marina Carbotech (PAM01118) ismiyle 2 farklı model olarak piyasaya sürülen yeni modellerin fiyatı 19.300 CHF'den başlıyor.

    Saatin videosuna yukarıdaki linkten, fotoğraflara ise aşağıdaki galeriden erişebilirsiniz.



    Kaynakça https://www.panerai.com/en/panerai-luminor-watchesandwonders-2020.html?utm_source=Instagram&utm_medium=social-cm&utm_campaign=Linktree_PAM1661-IG-NA-NA-II__Multi-zone-EN_English-WAT_Watches-NA-NA-N https://www.panerai.com/en/know-how/in-house-movements/automatic-movements/p-9010.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 13 dk. yeni yorumcu
    Maşallah 140 bin
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 sa. (düzenlendi)
    Saat çok iyi görünüyor. 270 kişiye hayırlı olsun ne diyelim.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa.
    19300 CHF yaklaşık 20.000$ civarı ediyor, yani yaklaşık 139.000 TL.

    Saat kullanmayalı 7 yıl oldu neredeyse, telefon ve bilgisayar sayesinde saate ihtiyaç bile duymuyorum. Bu gibi ürünler şuan tamamen lüks kısacası.
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    Nathan Spencer 1 sa.
    ?139.544,21 güncel kur.
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