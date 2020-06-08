Piaget Altiplano Ultimate Concept modelini 2 yıl sonra piyasaya tekrar sürdü

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2018 yılının başlarında dünyaca ünlü saat firması Piaget dünyadaki en ince mekanik saati üretmiş ve horoloji dünyasını sarsmıştı. İlk piyasaya çıktığı günlerde neredeyse hiç bulunmayan ve nadirliğini koruyan model artık firmanın Altiplano Ultimate Concept koleksiyonu adı altında sürekli olarak satışa sunuldu.

Yalnızca 2mm kalınlıkta olan kasasıyla dünyanın en ince mekanik saati olma özelliği taşıyan yeni model 41mm kasa çapıyla da oldukça tatmin edici bir boyuta sahip.

900P-UC mekanizma

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Farklı renklerde ve farklı kasa malzemeleriyle alıcılara sunulan yeni modellerde 40 saatlik güç rezervine sahip 900P-UC mekanizma tercih edilmiş. Ayrıca saatin safir kristal camının yalnızca 0,2 mm kalınlıkta olduğunu da ekleyelim. Karşılaştırma açısından bakarsak bir parça kağıdın yaklaşık olarak 0,1 mm kalınlıkta olduğunu görüyoruz, bu durumda da yeni safir camın ne kadar ince olduğu daha rahat anlaşılıyor

Ayrıca saat üretilirken tij ve tijin bağlı olduğu parçalar normal mekanik saatlerdeki gibi düz biçimde olamayacağından saat ustaları tijin bağlı olduğu kısma bir tür çark ekleyerek saatin ayarlanmasını sağlamış. Bahsi geçen komplikasyonun da patentinin alındığı belirtiliyor. Son olarak yeni saatin üretilmesi için 6 yıllık bir AR-GE süresinin harcandığını ve yeni mekanizma geliştirilirken 5 farklı patent alındığını ekleyelim.

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Firma müşterilerine saatin baskılarının renginden kadran rengine kadar birçok farklı kişiselleştirme ve renk imkanı da sunuyor bu durum sonucunda da yaklaşık olarak 10.000 farklı model oluşturulabiliyor, kullanıcılar saatin birçok parçasını istedikleri şekilde kişiselleştirebiliyor.

Yeni kişiselleştirilebilir modeller 410.000 CHF ile satışa sunuldu.

Saatin videosuna yukarıdaki linkten, fotoğraflara ise galeriden erişebilirsiniz.

https://www.watches-news.com/piaget/altiplano-ultimate-concept/

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