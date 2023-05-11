Pankreas kanseri için geliştirilen aşı bir devrime işaret ediyor

Pankreas kanseri için aşı geliştirildi
Pankreas kanseri, kanser türleri arasında sıklıkta tekrardan nüksetmesiyle ünlü. Tümör hücreleri alınsa dahi pankreas kanserinin nüksettiği defalarca kez gözlemlenmiş durumda. Ancak bu kansere karşı geliştirilen yeni bir aşı son derece umut vaat ediyor. Nature dergisinde yayınlanan çalışma, kanser aşılarının hastaların tümörlerine göre uyarlanmasına yönelik yıllardır süren hareketin dönüm noktalarından biri oldu.
BioNTech daha sonra bu genetik verileri kullanarak, her hastanın bağışıklık sistemine tümörlere saldırmayı öğretmek üzere tasarlanmış kişiselleştirilmiş aşılar üretti. BioNTech'in COVID aşıları gibi, kanser aşıları da RNA'ya dayanıyor. Bu durumda aşılar, hastaların hücrelerine, çıkarılan tümörlerinde bulunan aynı proteinlerden bazılarını üretme talimatını vererek, potansiyel olarak gerçek kanser hücrelerine karşı işe yarayacak bir bağışıklık tepkisini tetikledi.
“Bu bir kilometre taşı."
Elbette gidilmesi gereken daha uzun bir yol var. Kişiye özel mRNA aşılarda maliyet, bu tür aşıların daha geniş çapta kullanılması için büyük bir engel konumunda. Ancak uzmanlar, bilim insanlarının kişiselleştirilmiş kanser aşılarını bu kadar hızlı bir şekilde oluşturabilmeleri, kalite kontrollerini yapabilmeleri ve sunabilmelerinin umut verici bir işaret olduğunu söylüyor.
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Bu arada aşıya yanıt vermeyen hastalarda kanser, ameliyattan yaklaşık 13 ay sonra geri dönme eğilimi gösterdi. Yanıt veren hastalar ise takip edildikleri yaklaşık 18 ay boyunca hiçbir nüks belirtisi göstermedi. İlginç bir şekilde, bir hastada, karaciğerde olağandışı bir büyüme geliştikten sonra aşı ile aktive edilmiş bir bağışıklık tepkisinin kanıtı görüldü. Büyüme daha sonra görüntüleme testlerinde kayboldu. Bilim insanları şimdi, bu tekniği başka kanser türlerinde denemeyi ve mevcut çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.Kaynakça https://www.nytimes.com/2023/05/10/health/pancreatic-cancer-vaccine-mrna.html https://www.nature.com/articles/s41586-023-06063-y Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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