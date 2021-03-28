Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Paradise Lost - İnceleme: "Dünyadaki son hikayeyi keşfedin"

    Yürüme simülasyonu türündeki, hikayesi ile öne çıkan Paradise Lost isimli oyun için inceleme yazımız.
    28 Mart 2021, 20:30 (32 dk.)
    130
    31
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Paradise Lost - İnceleme:
    Tam Boyutta Gör

    Telltale Games stüdyosunun oyunlarının oyun olup olmadığı 2010’lu yılların başında tartışılan bir konuydu. Genel olarak yürüdüğünüz, oynanış adına çok az şey yaptığınız hatta sadece karar verdiğiniz oyunlar, bir kesim için oyun olarak görülmüyordu. Ancak bu tür öyle bir gelişti ki artık gerçekten “İleri Tuşu” dışında hiçbir şeye basmanıza gerek kalmıyor. Sonucunda da Yürüme Simülasyonu türü ortaya çıktı. Bu oyunlar genelde görselliği, atmosferi ve hikayesi ile öne çıkıyor ancak oynanış adına ufacık bir şey bile yok. Bugün incelemesini yazdığımız oyun da bu tarzda olan Paradise Lost.

    Ayrıca Bkz. "Sıra tabanlı rol yapma oyunu Black Legend - İnceleme"

    İlginizi Çekebilir Avatar Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X ve diğer platformlardaki inceleme puanları paylaşıldı

    Yayıncılığını All in! Games’in yaptığı, geliştiriciliğini ise PolyAmorous’un yaptığı Paradise Lost, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir oyun. Dediğim gibi yürüme simülasyonu türünde olan bir oyun. Oyunun en çok ilgimi çeken noktası 2. Dünya Savaşı ile az da olsa bir bağlantısı olması ve alternatif bir senaryoya sahip olması.

    Paradise Lost - İnceleme:
    Tam Boyutta Gör

    Bir oyun incelemesinde şüphesiz en önemli kısım, oyunun oynanış kısmını güzel aktarabilmek ancak ne yazık ki bu oyunda oynanış adına anlatabileceğim bir şey yok. Genelde yürüme simülasyonu oyunlar bulmaca gibi ufak mekanikler eklenerek biraz daha “oyun” olabiliyorlar. Ancak bu oyunda oynanış adına tek şey ortalama 20 dakikada bir, kapı açmak veya kol indirmek üzerine kurulu. Bu yüzden oynanış konusunda oyunda bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

    Oyunun öne çıktığı nokta hikayesi. Oyun 1980’li yıllarda kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Ana karakterimiz savaştan kalma bir Nazi sığınağı buluyor ve orada annesinin ölümünden önce fotoğrafta gördüğü bir adamı arıyor. Bu adamın bazı şeylere cevap olabileceğini düşünüyor. Arayışı sırasında bomboş olan sığınıkta birinin hoparlörden sesini duyuyor ve onu bulduktan sonra o adamı da bulabileceğini düşünüyor. Oyunun atmosfer olarak dönemi ve evreni çok iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Hikâye de duygusal ve kesinlikle sürükleyici. Ancak oynanış adına bir şey olmadığı için oyun sizi devam etme konusunda pek tetikleyemiyor. Bu yüzden böyle bir şeyi oynamaktansa izlemeyi tercih ederdim diyebilirim. Spoiler olmaması adına hikâyeden daha fazla detay paylaşmamam en iyisi. Oyunun sunduğu tek deneyim hikâye zaten, oradan da bir şeyler çalmak istemem.

    Paradise Lost - İnceleme:
    Tam Boyutta Gör

    Oyunun sesleri ve grafiklerinden de kısa bir bahsedeyim. Sesler konusunda iyi veya kötü diyemeyeceğim, olması gerektiği gibi. Ekstra bir iyilik veya kötülük durum yok. Grafikler ise bu tarz bir stüdyo için güzel. Ancak dediğim gibi oynanış adına bir şey olmadığı için görsellik tek çare kalıyor ve orada da çok iyi değil maalesef, Sadece iyi. Bu tarz bir oyundan daha iyisini beklerdim. Ancak yine de tasarımlar ve atmosfer gayet güzel. En azından o dönemde olduğunuzu, etrafın soğukluğunu ve yalnızlığınızı hissedebiliyorsunuz.

    Paradise Lost - İnceleme:
    Tam Boyutta Gör

    Sonuç olarak toparlamak gerekirse oyuna puanım ne yazık ki eksi yönde. Ancak yine de hikâye ve atmosfer olarak ortalama üzeri bir deneyim sunuyor. Fiyat olarak Steam’de 25,00 TL’ye satılıyor. 20 TL’nin altına düştüğünde bu tarz hikayeleri seviyorsanız deneyebilirsiniz. 20 TL’nin altına aldığınızda pişman olacağınız bir deneyim sunmuyor. Oyun PC dışında ayrıca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’te bulunuyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    musty578 2 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 23 saat önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    PS5, PS4 ve Xbox Series için geliştirilen kozmik korku oyunu Quantum Error'dan oynanış videosu paylaşıldı
    7 sa.
    Netflix'in yeni animesi Eden'dan fragman paylaşıldı
    9 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 dk. HBO Max, görme engelli kullanıcılar için sesli açıklamalar özelliği getiriyor 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN Paradise Lost - İnceleme: "Dünyadaki son hikayeyi keşfedin" Sonraki Razer, RGB aydınlatmaya sahip akıllı yüz maskesi üretimine başlıyor 1 sa. NZXT geri döndü - H510i incelemesi! 1 sa. Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti 2 sa. Samsung, 124 dolarlık uygun fiyatıyla Galaxy F02s akıllı telefonu satışa sundu 2 sa. Evde meme kanseri taraması yapabilen cihaz geliştirildi 3 sa. BMW elektrikli araç satışlarını artırmayı planlıyor 3 sa. Nvidia RTX 3080 Ti GPU’larını RTX 3090 için yeniden adlandırıyor 4 sa. Huawei yeni akıllı TV'lerini, Devialet ses sistemiyle donatacak 5 sa. Nokia'da önemli ayrılık: Juho Sarvikas görevi bıraktı 6 sa. Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID Buzz, Avrupa'da satışa çıkıyor 6 sa. Akıncı PT-3 ilk uçuş testini tamamladı 7 sa. PS5, PS4 ve Xbox Series için geliştirilen kozmik korku oyunu Quantum Error'dan oynanış videosu paylaşıldı 8 sa. Xiaomi Mi 11 Ultra yenilikçi bir soğutma sistemiyle gelecek 9 sa. Netflix'in yeni animesi Eden'dan fragman paylaşıldı 10 sa. MagHolder stand aksesuarı MagSafe uyumu ve sade tasarımıyla ilgi görüyor 11 sa. PUBG Mobile geliştiricisinin yeni açık dünya aksiyon oyunu Undawn, mobil cihazlar için duyuruldu 12 sa. Yerli geliştiriciden minimalist bulmaca oyunu 19 sa. İskoçya’da gel-git enerjisinden elde edilen elektrikle çalışan otomobil şarj istasyonu açıldı 20 sa. Marvel'ın 2022'de vizyona girecek olan sürpriz bir filmi ortaya çıktı 21 sa. HAVELSAN, F-16’lar için arıza giderme simülatörü geliştirdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız