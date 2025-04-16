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    Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

    Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu. Paylaşılan listede GTA 5 ve Call of Duty: Modern Warfare 2 dahil olmak üzere 11 yeni oyun bulunuyor... 
    Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Oyunseverleri sevindiren yeni yapımların yanı sıra bazı çok sevilen oyunlar Game Pass'e veda edecek.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Paylaşılan listeye göre 31 Mart'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla GTA 5, Far Cry 4, Call of Duty: Modern Warfare 2, Dredge, Anno 1800, Towerborne, Clair Obscur: Expedition 33, Tempopo, Crime Scene Cleaner, SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game ve Neon White olacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • GTA 5
    • Neon White - 16 Nisan
    • SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game - 16 Nisan
    • Crime Scene Cleaner - 17 Nisan
    • Tempopo - 17 Nisan
    • Clair Obscur: Expedition 33 - 24 Nisan
    • Towerborne - 29 Nisan
    • Far Cry 4 - 30 Nisan
    • Anno 1800 - 1 Mayıs
    • Call of Duty: Modern Warfare 2 - 1 Mayıs
    • Dredge - 6 Mayıs

    Kaçıranlar için Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Nisan itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar sırasıyla Have a Nice Death, Kona II Brume, Sniper Elite 5, The Last Case of Benedict Fox, Thirsty Suitors ve The Rewinder olacak. 

    • Have a Nice Death
    • Kona II Brume
    • Sniper Elite 5
    • The Last Case of Benedict Fox
    • Thirsty Suitors
    • The Rewinder

    DLC oyun güncellemesi

    • Forza Horizon 5: Horizon Realms 25 Nisan

    Oyun içi avantajlar

    • Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 1
    • Naraka: Bladepoint – Ignis Bundle
    • Stumble Guys: Inside Out Bundle 
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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 1 saat önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 2 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    Video çalışmıyor.

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