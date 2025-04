Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Oyunseverleri sevindiren yeni yapımların yanı sıra bazı çok sevilen oyunlar Game Pass'e veda edecek.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre 31 Mart'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla GTA 5, Far Cry 4, Call of Duty: Modern Warfare 2, Dredge, Anno 1800, Towerborne, Clair Obscur: Expedition 33, Tempopo, Crime Scene Cleaner, SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game ve Neon White olacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GTA 5

Neon White - 16 Nisan

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game - 16 Nisan

Crime Scene Cleaner - 17 Nisan

Tempopo - 17 Nisan

Clair Obscur: Expedition 33 - 24 Nisan

Towerborne - 29 Nisan

Far Cry 4 - 30 Nisan

Anno 1800 - 1 Mayıs

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 1 Mayıs

Dredge - 6 Mayıs

Kaçıranlar için Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Nisan itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar sırasıyla Have a Nice Death, Kona II Brume, Sniper Elite 5, The Last Case of Benedict Fox, Thirsty Suitors ve The Rewinder olacak.

Have a Nice Death

Kona II Brume

Sniper Elite 5

The Last Case of Benedict Fox

Thirsty Suitors

The Rewinder

DLC oyun güncellemesi

Forza Horizon 5: Horizon Realms 25 Nisan

Oyun içi avantajlar

Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 1

Naraka: Bladepoint – Ignis Bundle

Stumble Guys: Inside Out Bundle

