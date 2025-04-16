Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre 31 Mart'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla GTA 5, Far Cry 4, Call of Duty: Modern Warfare 2, Dredge, Anno 1800, Towerborne, Clair Obscur: Expedition 33, Tempopo, Crime Scene Cleaner, SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game ve Neon White olacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- GTA 5
- Neon White - 16 Nisan
- SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game - 16 Nisan
- Crime Scene Cleaner - 17 Nisan
- Tempopo - 17 Nisan
- Clair Obscur: Expedition 33 - 24 Nisan
- Towerborne - 29 Nisan
- Far Cry 4 - 30 Nisan
- Anno 1800 - 1 Mayıs
- Call of Duty: Modern Warfare 2 - 1 Mayıs
- Dredge - 6 Mayıs
Kaçıranlar için Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Nisan itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar sırasıyla Have a Nice Death, Kona II Brume, Sniper Elite 5, The Last Case of Benedict Fox, Thirsty Suitors ve The Rewinder olacak.
- Have a Nice Death
- Kona II Brume
- Sniper Elite 5
- The Last Case of Benedict Fox
- Thirsty Suitors
- The Rewinder
DLC oyun güncellemesi
- Forza Horizon 5: Horizon Realms 25 Nisan
Oyun içi avantajlar
- Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 1
- Naraka: Bladepoint – Ignis Bundle
- Stumble Guys: Inside Out Bundle
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
Video çalışmıyor.