Pardus 19.5 yayınlandı: Pardus 19.5 ile gelen yenilikler neler?

TÜBİTAK tarafından geliştirilen Debian GNU ve Linux temelli işletim sistemi Pardus güncellendi. Pardus 19.5 sürümü, kapsamlı yenilikler yerine küçük düzeltmeler içeriyor.
Pardus 19.5 sürümünü ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Pardus 19.5 ile yapılan en önem değişiklik, işletim sisteminin ISO dosyasında kullanılan sıkıştırma algoritmasındaki değişiklik olarak söylenebilir. Bu değişikliğin üç önemli etkisi karşımıza çıkıyor. Algoritmadaki değişiklik sayesinde işletim sisteminin kurulumu daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. “Pardus Çalışan” seçeneği daha hızlı açılıyor. Ancak ISO boyutu yüzde 10 artmış. Hızlı kurulum avantajından dolayı ISO boyutundaki yüzde 10’luk artış makul karşılanabilir.
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Pardus 19.5 ile gelen başlıca değişiklikler şunlar:
- Pardus hakkında sistemsel bilgileri içeren Pardus Hakkında uygulaması eklendi.
- Iso alırken kullanılan sıkıştırma algoritması değiştirildi. Buna bağlı olarak:
- Kurulum daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.
- Pardus Çalışan seçeneği daha hızlı açılmaktadır.
- Iso boyutu yaklaşık olarak %10 oranında artmıştır.
- Kullanıcılar için varsayılan şablonları oluşturan uygulama sisteme dahil edildi.
- Başlangıç onarma aracı canlı (Pardus Çalışan) sisteme dahil edildi.
- Pardus Canlı Kurulum aracında iyileştirmeler yapıldı.
- Pardus Paket Kurucu uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
- Pardus Disk Kalıbı Yazıcı uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
- Pardus Java Kurucu uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
- Gnome arayüzünde iyileştirmeler yapıldı.
- Xfce ve Gnome standart kurulumlarında iyileştirmeler yapıldı.
- Sunucu sürümünde Ahtapot ekibi tarafından iyileştirmeler yapıldı.
- Sistemsel iyileştirmeler yapıldı.
- Kurulu sisteme 100‘ün üzerinde paket ve yama içeren güncelleştirmeler getirildi.
- Depoda 1000‘in üzerinde paket güncellendi.
- Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 78.8'e yükseltildi.
- Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu 78.8'e yükseltildi.
- Öntanımlı medya oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.12‘e yükseltildi.
- Kernel versiyonu 4.19.0-14'e yükseltildi.
Pardus 19.5'i indirmek için: https://www.pardus.org.tr/surumler/
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Pardus ve debian tabanli sistemlerde guncelleme islemi boyle.
Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 78.8'e yükseltildi.
Uygulamaları güncellemek için işletim sisteminin güncellenmesi mi gerekiyor?
Uzun zamandır distro camiasından uzak kaldım,
Bu pardus ne var?
Yani son kullanıcı için, biz pardus için ne yapıyoruz teknik ekip olarak?
Pardus bize ne vaad ediyor şimdi?
Ücretli destek alabiliyorsunuz tabi bunu yaparken gelişimine katkı sağlamış oluyorsunuz.
Bunu diğer bir distro olan redhat a benzetebilirsiniz. Redhat ücretliyken aynı kerneli kullanıp topluluk tarafından geliştirilen centos ücretsizdir. Pardus un ayrıca topluluk sürümü ve bireysel içinde sürümü var ki bunun tek artı yönü sanırım daha iyi türkçe.
Bir çok linux versiyonunda kurumsal ve bireysel kullanıma uygun sürümler bulmak mümkün..
Kolay gelsin..
pek az kullanıcı hariç yenilik filan bekleyen yok.
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