Pardus 19.5 yayınlandı: Pardus 19.5 ile gelen yenilikler neler?

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TÜBİTAK tarafından geliştirilen Debian GNU ve Linux temelli işletim sistemi Pardus güncellendi. Pardus 19.5 sürümü, kapsamlı yenilikler yerine küçük düzeltmeler içeriyor.

Pardus 19.5 sürümünü ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Pardus 19.5 ile yapılan en önem değişiklik, işletim sisteminin ISO dosyasında kullanılan sıkıştırma algoritmasındaki değişiklik olarak söylenebilir. Bu değişikliğin üç önemli etkisi karşımıza çıkıyor. Algoritmadaki değişiklik sayesinde işletim sisteminin kurulumu daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. “Pardus Çalışan” seçeneği daha hızlı açılıyor. Ancak ISO boyutu yüzde 10 artmış. Hızlı kurulum avantajından dolayı ISO boyutundaki yüzde 10’luk artış makul karşılanabilir.

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Pardus 19.5 ile gelen başlıca değişiklikler şunlar:

Pardus hakkında sistemsel bilgileri içeren Pardus Hakkında uygulaması eklendi.

Iso alırken kullanılan sıkıştırma algoritması değiştirildi. Buna bağlı olarak: Kurulum daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Pardus Çalışan seçeneği daha hızlı açılmaktadır. Iso boyutu yaklaşık olarak %10 oranında artmıştır.

Kullanıcılar için varsayılan şablonları oluşturan uygulama sisteme dahil edildi.

Başlangıç onarma aracı canlı (Pardus Çalışan) sisteme dahil edildi.

Pardus Canlı Kurulum aracında iyileştirmeler yapıldı.

Pardus Paket Kurucu uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

Pardus Disk Kalıbı Yazıcı uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

Pardus Java Kurucu uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

Gnome arayüzünde iyileştirmeler yapıldı.

Xfce ve Gnome standart kurulumlarında iyileştirmeler yapıldı.

Sunucu sürümünde Ahtapot ekibi tarafından iyileştirmeler yapıldı.

Sistemsel iyileştirmeler yapıldı.

Kurulu sisteme 100 ‘ün üzerinde paket ve yama içeren güncelleştirmeler getirildi.

‘ün üzerinde paket ve yama içeren güncelleştirmeler getirildi. Depoda 1000 ‘in üzerinde paket güncellendi.

‘in üzerinde paket güncellendi. Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 78.8'e yükseltildi.

versiyonu yükseltildi. Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu 78.8'e yükseltildi.

versiyonu yükseltildi. Öntanımlı medya oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.12 ‘e yükseltildi.

‘e yükseltildi. Kernel versiyonu 4.19.0-14'e yükseltildi.

Pardus 19.5'i indirmek için: https://www.pardus.org.tr/surumler/

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