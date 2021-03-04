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    Pardus 19.5 yayınlandı: Pardus 19.5 ile gelen yenilikler neler?

    Pardus'un yeni ara sürümü yayınlandı. Pardus 19.5 sürümü ile kurulum hızı arttı. Pardus Çalışan'ın açılışı hızlandırıldı. Küçük geliştirmeler yapıldı.
    04 Mart 2021, 00:30 (4 gün)
    7,5b
    4
    45
    İşletim Sistemleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    11

    Pardus 19.5 yayınlandı: Pardus 19.5 ile gelen yenilikler neler?
    Tam Boyutta Gör

    TÜBİTAK tarafından geliştirilen Debian GNU ve Linux temelli işletim sistemi Pardus güncellendi. Pardus 19.5 sürümü, kapsamlı yenilikler yerine küçük düzeltmeler içeriyor.

    Pardus 19.5 sürümünü ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Pardus 19.5 ile yapılan en önem değişiklik, işletim sisteminin ISO dosyasında kullanılan sıkıştırma algoritmasındaki değişiklik olarak söylenebilir. Bu değişikliğin üç önemli etkisi karşımıza çıkıyor. Algoritmadaki değişiklik sayesinde işletim sisteminin kurulumu daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. “Pardus Çalışan” seçeneği daha hızlı açılıyor. Ancak ISO boyutu yüzde 10 artmış. Hızlı kurulum avantajından dolayı ISO boyutundaki yüzde 10’luk artış makul karşılanabilir.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi"

    Pardus 19.5 ile gelen başlıca değişiklikler şunlar:

    • Pardus hakkında sistemsel bilgileri içeren Pardus Hakkında uygulaması eklendi.
    • Iso alırken kullanılan sıkıştırma algoritması değiştirildi. Buna bağlı olarak:
      • Kurulum daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.
      • Pardus Çalışan seçeneği daha hızlı açılmaktadır.
      • Iso boyutu yaklaşık olarak %10 oranında artmıştır.
    • Kullanıcılar için varsayılan şablonları oluşturan uygulama sisteme dahil edildi.
    • Başlangıç onarma aracı canlı (Pardus Çalışan) sisteme dahil edildi.
    • Pardus Canlı Kurulum aracında iyileştirmeler yapıldı.
    • Pardus Paket Kurucu uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
    • Pardus Disk Kalıbı Yazıcı uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
    • Pardus Java Kurucu uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
    • Gnome arayüzünde iyileştirmeler yapıldı.
    • Xfce ve Gnome standart kurulumlarında iyileştirmeler yapıldı.
    • Sunucu sürümünde Ahtapot ekibi tarafından iyileştirmeler yapıldı.
    • Sistemsel iyileştirmeler yapıldı.
    • Kurulu sisteme 100‘ün üzerinde paket ve yama içeren güncelleştirmeler getirildi.
    • Depoda 1000‘in üzerinde paket güncellendi.
    • Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 78.8'e yükseltildi.
    • Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu 78.8'e yükseltildi.
    • Öntanımlı medya oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.12‘e yükseltildi.
    • Kernel versiyonu 4.19.0-14'e yükseltildi.

    Pardus 19.5'i indirmek için: https://www.pardus.org.tr/surumler/



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TIGERSHARK 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Devletin yerinde olsam üniversitelerde ilgili bölüm öğrencilerin katılımı sağlayacak bir iş paylaşımı programı hazırlardım. Mesela pardusa yazılım yapacak dersler koyardım. Böylece hem imece usulü geliştirme hem de daha farklı fikirlerin bu yazılımda kullanıma sunması gibi bir imkan sağlardım. Yada internet üzerinden askıda diye yapılacak işleri ilan ederdim.Gönüllü olup işi alıp bitiren kişilere(tercihen öğrenci) belli bir miktar ödeme yapar öğrencilerin ceblerine harçlık koymuş olurdum. Belki de yapılıyordur da ben bilmiyorumdur
    Devletin yerinde olsam üniversitelerde ilgili bölüm öğrencilerin katılımı sağlayacak bir iş paylaşımı programı hazırlardım. Mesela pardusa yazılım yapacak dersl...
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    Yanıtla +38
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kde candır :P Gnome bana baya itici geliyor. Var mı burda kde ci seri artı alalım.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzun zamandır evimde ve iş yerimde (MEB) Pardus kullanıyorum. Tüm işlemlerimizi de gerçekleştire biliyorum. Birçok yapının browserlar üzerinden çalışması göçü kolaylaştırdı. Diyanet, sağlık Bakanlığı ve bazı belediyeler pardusa göçü hızlandırdilar ama yeterli değil. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde talimat ve kontrol mekanizması kurularak tüm kamuda göç başlamalı.
    Uzun zamandır evimde ve iş yerimde (MEB) Pardus kullanıyorum. Tüm işlemlerimizi de gerçekleştire biliyorum. Birçok yapının browserlar üzerinden çalışması göçü k...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    tonodias 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pardusu kışın kullananlar beğensin (:
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    dgnzcn 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    sudo apt-get update

    ya da

    sudo apt-get upgrade


    Pardus ve debian tabanli sistemlerde guncelleme islemi boyle.
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    Heretic Soul 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberde şöyle bir ibare var:

    Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 78.8'e yükseltildi.

    Uygulamaları güncellemek için işletim sisteminin güncellenmesi mi gerekiyor?
    2 Yanıt Yanıtla
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    dgnzcn 1 gün ( Mesaj Silindi ) Heretic Soul
    Tabikide hayır, uygulamadan da güncelleme olabilir, terminalden de olabilir.
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    A AnimeLover2000 1 gün ( Mesaj Silindi ) Heretic Soul
    Default surumu yukseltmisler. Cok anlamli degil yani.
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    swarf (swarf h) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bana yetkili birisi şunu anlatabilir mi?

    Uzun zamandır distro camiasından uzak kaldım,
    Bu pardus ne var?
    Yani son kullanıcı için, biz pardus için ne yapıyoruz teknik ekip olarak?
    Pardus bize ne vaad ediyor şimdi?
    2 Yanıt Yanıtla
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    X XemreG (Rüştü Emre Genç) 2 gün ( Mesaj Silindi ) swarf
    Yetkili değilim kanaatince bilgiye sahip biri olarak yoruma cevap veriyorum.



    Ücretli destek alabiliyorsunuz tabi bunu yaparken gelişimine katkı sağlamış oluyorsunuz.



    Bunu diğer bir distro olan redhat a benzetebilirsiniz. Redhat ücretliyken aynı kerneli kullanıp topluluk tarafından geliştirilen centos ücretsizdir. Pardus un ayrıca topluluk sürümü ve bireysel içinde sürümü var ki bunun tek artı yönü sanırım daha iyi türkçe.



    Bir çok linux versiyonunda kurumsal ve bireysel kullanıma uygun sürümler bulmak mümkün..



    Kolay gelsin..
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    C CleanCoders (Fatih ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) swarf
    ben yetkili değilim. Ancak şuan Pardus distro projesi değil. Kamu kurumlarında Linux yaygınlaştırma projesi. bin bir çeşit distroya gerek yok. Debian tabanı alıp ülkemiz için özelleştiriliyor, kurulum ve destek hizmeti veriliyor. doğru olanda bu zaten. teker icat etmeye gerek yok.
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    WaylandIZMIR 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tamamen çöp. Pardus GNOME 3.30 sürümünü kullanıyor. Bu sürüm 2018 yılının ürünü. Yıl olmuş 2021, Pardus halen 3 yıllık masaüstü sürümü kullanıyor. Çağın gerisinde kalıyor. Bir insan Linux dünyasına adım atmak istiyor, bakıyor ki Pardus çok eski bir işletim sistemi görünümünde. Oysa ki diğer popüler Linux dağıtımları, örneğin Ubuntu da GNOME 40 kullanılıyor. (4. ayda 40 sürümü geliyor. Şu an 3.38 kullanıyor yani 2020 sonu yazılımı) Onun için Pardus kendine çeki düzen verip 2 değil 20 kez düşünmeli; "Çağın gerisinde kalmayalım, yenilik isteyen kullanıcıları kaçırmayalım"
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    C CleanCoders (Fatih ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) WaylandIZMIR
    ona bakacak olursan Windows 10, 2015 yılında çıktı. eskimiş mi oluyor.
    pek az kullanıcı hariç yenilik filan bekleyen yok.
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    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Pardus ne olm Windows adamdır
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    E Eeltorm 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Pardus ile gurur duyuyoruz. Ustalar şu arayüze bir el atsa da 2021 yılına uygun modern bir arayüz tasarlansa keşke.
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    B burakdc 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İyide kim bu sisteme surucu paketi yazacak. konunun uzmanı degılım ama linux un ılgılı cekırdegıne yazılan drıverların saglıklı calısacagını sanmıyorum. gunumuzdekı donanım suruculeri 2 farklı wındowsda bıle aynı degıl ornegın win 7 ve wın 10 ıcın ayrı drıverlar var. drıverları biz kendımız gelıstırelım dersenız hıc bır cevre bılesenı uretıcısı sıze mevcuttakı donanımsal bılgılerını ve bunları modıfıye edecek bılgılerı vermez tıcarı sırdır. ancak 1-2 hacker cıkacakda doannım suruculerını modlayacakta bende ısletım ssıstemı kullanıcam dıye dusune bılırsınız ama pardus sankı olu bır proje .
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    C CleanCoders (Fatih ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) burakdc
    linux u hafife alma, linux dünyada en çok kullanılan işletim sistemidir, ama bunu sana fark ettirmez bile. şuan kullandığın çamaşır makinesi linux kullanıyor olabilir.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    2021 oldu herkes linux kernel 5 geçti biz geriden geliyoruz :D
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    M msatic 3 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Acele etme, her zaman en yeni = en iyi veya en sorunsuz demek degildir. Debian dagitimi buna en buyuk ornektir, paketleri hep biraz arkadan gelir ama kararli ve saglamdir.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzun zamandır evimde ve iş yerimde (MEB) Pardus kullanıyorum. Tüm işlemlerimizi de gerçekleştire biliyorum. Birçok yapının browserlar üzerinden çalışması göçü kolaylaştırdı. Diyanet, sağlık Bakanlığı ve bazı belediyeler pardusa göçü hızlandırdilar ama yeterli değil. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde talimat ve kontrol mekanizması kurularak tüm kamuda göç başlamalı.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    A AKTeknisyen (Hamza yok) 3 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Bu konuda Cumhurbaşkanlığının talimatı var zaten. Kurumlar yavaş yavaş geçiyor. Bizde (AFAD) il bazında geçişler başlayalı çok oldu.Muhtemelen bir iki sene içinde kurumun tüm bilgisayar ve serverleri geçişi tamamlayacak.
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    7517 kez okundu.
    15 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    pardus, pardus 19.5 ve
    4 etiket daha pardus 19.5 ile gelen yenilikler işletim sistemi tübitak Yazılım
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