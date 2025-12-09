Giriş
    Netflix'in Warner Bros anlaşması tehlikede: Paramount, 108.4 milyarlık karşı teklif verdi

    Son günlere damga vuran Netflix-Warner Bros. anlaşmasında dengeler değişiyor. Paramount, Warner Bros'u Netflix'in elinden kapabilmek için 108.4 milyar dolarlık bir karşı teklif verdi.

    Netflix'in Warner Bros anlaşması tehlikede: Paramount, 108.4 milyarlık karşı teklif verdi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi bu hafta sinema dünyasında dev bir anlaşma imzalandı ve Netflix, toplam değeri 82.7 milyar dolara ulaşan bir anlaşmayla Warner Bros.'u satın alacağını duyurdu. Ancak o günden beri sular durulmuyor. Bu anlaşmaya itiraz edenlerin sayısı her geçen gün artarken, Paramount da işleri daha da karıştıracak bir karşı teklifle geldi. En başından beri Warner Bros'un peşinde olan ama Warner Bros. resmi teklifleri kabul ederken Netflix'in altında bir teklif sunan Paramount, şimdi el yükselterek 108.4 milyar dolarlık bir karşı teklif yaptı.

    Warner Bros. Yönetimi, Paramount'un Teklifini Kabul Etmeye Zorlanabilir

    Normalde teklif süreci bitmiş ve Warner Bros ile Netflix yönetimleri satış için anlaşmış olsa da Warner Bros'un şimdi bu teklifi de değerlendirmek zorunda kalacağı düşünülüyor. Çünkü Paramount, şirket yönetimini devre dışı bırakarak doğrudan hissedarlara gitmiş durumda. Hissedarlar, 108 milyar dolarlık bir teklif varken, 82.7 milyar dolara razı olmayarak Warner Bros. yönetimine başka şans bırakmayabilir. Ancak hâlihazırda imzalanmış bir mutabakat olmasının işleri karmaşık bir hâl getireceği düşünülüyor.

    Diğer yandan iki teklifin arasında önemli bir fark olduğunu da berlitmek gerekiyor. Netflix, Warner Bros.'un film stüdyosunu ve HBO/HBO Max'i almak için 82.7 milyar dolar teklif ederken, CNN gibi kanalları barındıran TV departmanının ayrı bir şirket olarak yoluna devam etmesine müsaade etmişti. Paramount ise Warner Bros.'un tüm varlıkları için 108.4 milyar dolar teklif ediyor. Yani aslında bu iki teklif arasındaki 25.7 milyar dolar hissedarlar açısından doğrudan artı yazmıyor. Warner Bros. hissedarları normalde sahip olacakları TV departmanını da satarak ekstradan 25.7 milyar dolar almış oluyor.

    Şimdi burada Warner Bros. hissedarlarının karar vermesi gereken şey, elde tutacakları TV departmanının bu kadar edip etmeyeceği. Paramount bunun üçte biri bile etmeyeceğini iddia ediyor. Netflix ise biçtiği değerden emin görünüyor. Eğer Netflix haklı bulunursa, Netflix'in teklifi de neredeyse aynı değeri sunacağı için karşı teklife rağmen kabul edilebilir. Bu yüzden şu anda bu anlaşmanın ne yöne gideceğini kestirmek epey güç.

    Ancak her şeye rağmen Paramount bir adım önde olabilir. Bu yaz Paramount'u satın alan David Ellison ile babası Larry Ellison'ın (teknoloji şirketi Oracle'ın sahibi), Donald Trump ile çok yakın ilişkileri olması Netflix'in başarı şansını düşürüyor. Çünkü onay sürecinde Netflix'e zorluk çıkarılacağı düşünülüyor ki Paramount, Warner hissedarlarını da bu konuda uyarıyor. Diğer yandan Ellisonlar'ın İsrail ve Suudi sermayesini arkasına almış olması, teklif savaşında her türlü üstün geleceklerini düşündürüyor. Yani anlayacağınız Cuma günü gelen resmi duyuruya rağmen Netflix Warner Bros.'u almaktan epey uzak. Bu konu daha çok su kaldırır gibi görünüyor.

