Avatar: The Last Airbender'ın 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Netflix'in geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla başarı yakalayan Avatar: The Last Airbender dizisi, önümüzdeki yıl 2. sezonuyla geri dönecek. Dizinin merakla beklenen yeni sezonu için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün ilk fragmanı paylaştı.

Aang, Katara ve Sokka'nın yine aynı oyuncular tarafından canlandırıldığı 2. sezonda Avatar: The Last Airbender'ın kadrosuna katılacak yeni isimler Terry Chen, Dolly de Leon, Lily Gau, Madison Hu ve Dichen Lachman olacak.

Avatar: The Last Airbender 2. Sezon, 2026'da İzleyici ile Buluşacak

Aynı animasyon dizinin 2. sezonunda olduğu live-action uyarlamasının 2. sezonu da Aang'in toprak bükmeyi öğrenmesini konu olacak. Bu vesileyle serinin sevilen karakterlerinden Toph da hikâyeye dâhil olacak. Tophâ Miya Cech hayat veriyor.

Netflix, 2. sezonun 2026'da ekrana geleceğini resmi olarak duyurmuş olsa da şimdilik daha net bir tarih vermedi.

Avatar: The Last Airbender toplamda üç sezon sürecek ki 3. sezonun çekimlerine de şimdiden başlanmış durumda.

