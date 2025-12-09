Bilim kurgu ve aksiyonu birleştiren The Copenhagen Test dizisinin fragmanı yayınlandı

Bilim kurgu ve aksiyon türlerini harmanlayan The Copenhagen Test, bir istihbarat analisti olan Alexander Hale'a odaklanıyor. Doğrudan kendi zihninin bir şekilde hack'lendiğini ve görüp duyduğu her şeyin kim olduğunu bilmediği birilerine aktarıldığını fark eden Hale, bir yandan böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğunu çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi devletine ihanet etmediğini kanıtlamaya çalışıyor.Hale'ın zihni ele geçirilmişken bu gizemi çözmesi için, attığı her adımı hesaplaması gerekiyor.
The Copenhagen Test, 27 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak
The Copenhagen Test'in başrollerinde Simu Liu'ya Melissa Barrera (Scream, In the Heights) eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Sinclair Daniel, Brian d’Arcy James, Mark O’Brien, Kathleen Chalfant gibi isimler de bulunuyor.
Ünlü yönetmen James Wan'ın (Aquaman) yapımcılığını üstlendiği The Copenhagen Test, 27 Aralık'ta başlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...