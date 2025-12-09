Bilim kurgu ve aksiyonu birleştiren The Copenhagen Test dizisinin fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Peacock platformu tarafından hayata geçirilen The Copenhagen Test olacak. Marvel'ın Shang-Chi rolünü emanet ettiği Simu Liu'nun başrolünü üstlendiği dizi, konusuyla merak uyandırıyor.

Bilim kurgu ve aksiyon türlerini harmanlayan The Copenhagen Test, bir istihbarat analisti olan Alexander Hale'a odaklanıyor. Doğrudan kendi zihninin bir şekilde hack'lendiğini ve görüp duyduğu her şeyin kim olduğunu bilmediği birilerine aktarıldığını fark eden Hale, bir yandan böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğunu çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi devletine ihanet etmediğini kanıtlamaya çalışıyor.Hale'ın zihni ele geçirilmişken bu gizemi çözmesi için, attığı her adımı hesaplaması gerekiyor.

The Copenhagen Test, 27 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

The Copenhagen Test'in başrollerinde Simu Liu'ya Melissa Barrera (Scream, In the Heights) eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Sinclair Daniel, Brian d’Arcy James, Mark O’Brien, Kathleen Chalfant gibi isimler de bulunuyor.

Aralık ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 1 hf. önce eklendi

Ünlü yönetmen James Wan'ın (Aquaman) yapımcılığını üstlendiği The Copenhagen Test, 27 Aralık'ta başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bilim kurgu dizisi The Copenhagen Test'ten ilk fragman

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: