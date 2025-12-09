Giriş
    Bilim kurgu ve aksiyonu birleştiren The Copenhagen Test dizisinin fragmanı yayınlandı

    Peacock platformu, aksiyon ve bilim kurgu türlerini harmanlayan yeni dizisi The Copenhagen Test'in ilk uzun fragmanını paylaştı. Başrolde Shang-Chi rolüyle tanınan Simu Liu var.

    Bilim kurgu ile aksiyonu birleştiren The Copenhagen Test dizisinin fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Peacock platformu tarafından hayata geçirilen The Copenhagen Test olacak. Marvel'ın Shang-Chi rolünü emanet ettiği Simu Liu'nun başrolünü üstlendiği dizi, konusuyla merak uyandırıyor.

    Bilim kurgu ve aksiyon türlerini harmanlayan The Copenhagen Test, bir istihbarat analisti olan Alexander Hale'a odaklanıyor. Doğrudan kendi zihninin bir şekilde hack'lendiğini ve görüp duyduğu her şeyin kim olduğunu bilmediği birilerine aktarıldığını fark eden Hale, bir yandan böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğunu çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi devletine ihanet etmediğini kanıtlamaya çalışıyor.Hale'ın zihni ele geçirilmişken bu gizemi çözmesi için, attığı her adımı hesaplaması gerekiyor.

    The Copenhagen Test, 27 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

    The Copenhagen Test'in başrollerinde Simu Liu'ya Melissa Barrera (Scream, In the Heights) eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca  Sinclair Daniel, Brian d’Arcy James, Mark O’Brien, Kathleen Chalfant gibi isimler de bulunuyor.

    Ünlü yönetmen James Wan'ın (Aquaman) yapımcılığını üstlendiği The Copenhagen Test, 27 Aralık'ta başlayacak.

