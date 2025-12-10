Giriş
    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde sürpriz ayrılık: Aragorn değişiyor

    Hazırlıkları devam eden yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum, seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. Gelen son haberlere bakılırsa, Aragorn bu kez Viggo Mortensen olmayacak.

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde Aragorn değişecek Tam Boyutta Gör
    Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum hakkında şu ana kadar gelen haberler, bunun orijinal ekibi yeniden bir araya toplayan bir film olacağına işaret ediyordu. Nitekim Ian McKellen, Orlando Bloom, Andy Serkis gibi isimler bu projenin parçası olacaklarını düşündüren açıklamalar yapmışlardı. Bu yüzden Viggo Mortensen'in de Aragorn rolüyle geri döneceği düşünülüyordu. Ancak görünen o ki öyle olmayacak.

    Aragorn Rolü İçin Daha Genç Oyuncularla Görüşülüyor

    Knight Edge Media'nın özel haberine göre Viggo Mortensen bu yeni filmin parçası olmayacak. Bu yüzden stüdyo şimdi Aragorn'u canlandıracak yeni oyuncu için görüşmeler yapıyor. Aragorn rolü için kimlerle görüşüldüğü bilinmiyor ama Viggo Mortensen'den daha genç bir isimle anlaşılacağı belirtiliyor.

    The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Gandalf ve Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasını anlatacak. Bu yüzden Aragorn filmin ana karakterlerinden biri olacak.

    The Hunt for Gollum'u Andy Serkis yönetecek. Ancak orijinal üçlemenin beyin takımını oluşturan Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens da yapımcı olarak projede yer alacak. Filmin senaryosunda da Walsh ve Boyens'in imzası bulunuyor.

    The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, 17 Aralık 2027'de vizyona girecek.

