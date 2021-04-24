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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Passwordstate saldırıya uğradı, 29 bine yakın şirket etkilendi

    Kurumsal müşterilerine şifre yönetim hizmetleri sunan Passwordstate platformunun son güncellemesi siber saldırganların eline geçti, 29 bine yakın şirket etkilendi.
    24 Nisan 2021, 21:48 (1 gün)
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Passwordstate saldırıya uğradı, 29 bine yakın şirket etkilendi
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    Son dönemde sistem seviyesinde kontroller veya güvenlik sağlayan firmaların saldırıya uğradığını görüyoruz. Bunun sonucunda da ilgili yazılımı kullanan yüzlerce veya binlerce firma mağdur oluyor. Bir haber de Passwordstate’den geldi.

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    20 bin firma etkilendi

    Kurumsal çapta şifre yönetim hizmeti sunan Passwordstate platformunun son güncellemesi siber saldırganların hedefi oldu. Aynı Solarwinds saldırısında olduğu gibi saldırganlar güncelleme paketine zararlı yazılımlar yerleştirmiş.

    Ayrıca Bkz. "Mortal Kombat filminin resmi müziği paylaşıldı: Orijinal müziğe yenilikçi bir yaklaşım"

    Bu kez saldırı erken tespit edilmiş ve yaklaşık 28 saat boyunca güncelleme indirilebilir kalmış. Güncellemeyi kuran sunuculara ekstra bir zararlı yazılım kurulmuş ve uzaktan kontrole uygun hale getirilmiş.

    Passwordstate sayısı 29 bini geçen kurumsal müşterisine bir mail göndererek Moseware adı verilen güvenlik yazılımını kurmalarını istemiş. Ayrıca kurumların platformda yer alan şifrelerini değiştirmeleri tavsiye ediliyor.



    https://therecord.media/password-manager-passwordstate-hacked-to-deploy-malware-on-customer-systems/
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkes ekmeğinin peşinde
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