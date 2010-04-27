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Patriot 2500MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellekleriyle tanınan Patriot, 2500MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu. 2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 4GB kapasiteli çift kanal bellek kiti, Intel P55 platformunu hedef alıyor. Viper II Series Sector 5 Edition serisi altında lanse edilen bellek kiti, 1.65v geriliminde 9-11-9-27 zamanlamalarıyla görev yapıyor. Yüksek çalışma frekansına rağmen, sahip olduğu özel soğutucu sayesinde serin çalıştığı belirtilen bellek kitinin ömür boyu garanti ile sunulacağı belirtildi.

Önümüzdeki haftalarda satışa çıkması beklenen bellek kiti için henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.


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::Ashes:: 9 yıl
1333 amd için yeterli
1600 de intelin lga 1156 için yeterli..
Gerisi boşa para..
1333cl9 alın sonra oc yapın 1.65 voltajı verin zaten 2100mhz değerlerine ulaşır cl9da..
1600mhz cl7de olur..
yani çok aşırı gereksiz..
120liraya 2x2 gb ddr3 ram alınıyor..
buda 150olsa alınır belki
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tworule 9 yıl
2400 mhz versiyonu 250 tl :) pm ulaşabilirsiniz
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LaFleur- 9 yıl
yuh be çalışma frekansı benim işlemciden %25 daha hızlı





(anlaşılan p4 2.0 ghz bayaaaa eskimiş.)
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canercingoz 9 yıl
big_master yorum harika:D:Dbu ne yahu amma abarttılar bu işi valla yeter artık ddr4 yapsalar gam yemiycemde bunlara gerek yok ki 2500lük ramin ne yararı olcak 4 gb bide:D(yani kaydadeger ne yararı olcak 2000 mhz ile arasında)
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alito 9 yıl
yakında işlemcileri geçecek bunlar
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OZKNaln 9 yıl
quote:
OZKNaln
27.04.2010 Saat: 20:52
yakında işlemcileri gececek bunlar.
daha önce de böyle bir yorum okumuştum. :D
okumusndur ve bnımde aklıma gelenı soyledım
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Tolgá 9 yıl
cl9 2500mhz güzelmiş
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santhora 9 yıl

DEATH71

cl9 2500mhz güzelmiş

Daha güzelleri var. 2200MHz CL7
forum.donanimhaber.com/...
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Batuist 9 yıl
corsair'in ramlerine benzemiş soğutucusu...
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Smtboz 9 yıl

Batuist

corsair'in ramlerine benzemiş soğutucusu...


Bence Corsair'inki bunların soğutucusuna benzemiş.
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Mr. Decent 9 yıl
Benim CPU'm : Intel Celeron M(obile)540 (1.86GHz)
Vallahi geçtiler :D
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Ezio Auditoré 9 yıl
OZKNaln
27.04.2010 Saat: 20:52
yakında işlemcileri gececek bunlar.

daha önce de böyle bir yorum okumuştum. :D
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OZKNaln 9 yıl
yakında işlemcileri gececek bunlar.
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Zarbolar_Geliyo 9 yıl
vıllaha doğru diyirsun gardaş benim işlemciden hızlı bu meret..
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