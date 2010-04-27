İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellekleriyle tanınan Patriot, 2500MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu. 2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 4GB kapasiteli çift kanal bellek kiti, Intel P55 platformunu hedef alıyor. Viper II Series Sector 5 Edition serisi altında lanse edilen bellek kiti, 1.65v geriliminde 9-11-9-27 zamanlamalarıyla görev yapıyor. Yüksek çalışma frekansına rağmen, sahip olduğu özel soğutucu sayesinde serin çalıştığı belirtilen bellek kitinin ömür boyu garanti ile sunulacağı belirtildi.
Önümüzdeki haftalarda satışa çıkması beklenen bellek kiti için henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.
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1600 de intelin lga 1156 için yeterli..
Gerisi boşa para..
1333cl9 alın sonra oc yapın 1.65 voltajı verin zaten 2100mhz değerlerine ulaşır cl9da..
1600mhz cl7de olur..
yani çok aşırı gereksiz..
120liraya 2x2 gb ddr3 ram alınıyor..
buda 150olsa alınır belki
(anlaşılan p4 2.0 ghz bayaaaa eskimiş.)
OZKNaln
27.04.2010 Saat: 20:52
yakında işlemcileri gececek bunlar.
daha önce de böyle bir yorum okumuştum. :D
okumusndur ve bnımde aklıma gelenı soyledım
Daha güzelleri var. 2200MHz CL7
forum.donanimhaber.com/...
Bence Corsair'inki bunların soğutucusuna benzemiş.
Vallahi geçtiler :D
daha önce de böyle bir yorum okumuştum. :D