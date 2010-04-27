Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellekleriyle tanınan Patriot, 2500MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu. 2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 4GB kapasiteli çift kanal bellek kiti, Intel P55 platformunu hedef alıyor. Viper II Series Sector 5 Edition serisi altında lanse edilen bellek kiti, 1.65v geriliminde 9-11-9-27 zamanlamalarıyla görev yapıyor. Yüksek çalışma frekansına rağmen, sahip olduğu özel soğutucu sayesinde serin çalıştığı belirtilen bellek kitinin ömür boyu garanti ile sunulacağı belirtildi.

Önümüzdeki haftalarda satışa çıkması beklenen bellek kiti için henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.