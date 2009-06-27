Patriot, AMD Black Edition destekli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

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Yüksek performanslı bellek çözümleri üreticisi Patriot, oyuncular için hazırladığı G serisi "AMD Black Edition" uyumlu DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Firmanın tamamı 4GB kapasiteli (2x 2GB) olan yeni bellek kitleri özellikle oyuncular olmak üzere AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileriyle hız aşırtma yapmak isteyen profesyonelleri hedef alıyor.

AMD OverDrive yazılımı ile uyumlu olan ve bu sayede agresif zamanlamalar ile kullanılabileceği belirtilen bellek kitleri G serisine özgü özel soğutucularıyla da dikkat çekmeyi başarıylar. Patriot tarafından iki yıllık garanti ile satışa sunulacak belleklerin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatlar hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

G serisi AMD Black Edition DDR3 bellek kitlerinin özellikleri ise şu şekilde;



- PGS34G1333LLKA - 4GB | 1333 MHz (frekans) | 7-7-7-20 (zamanlama) | 1.7V (gerilim)

- PGS34G1333ELKA - 4GB | 1333 MHz | 9-9-9-24 | 1.5V

- PGS34G1600LLKA - 4GB | 1600 MHz | 7-7-7-20 | 1.9V

- PGS34G1600ELKA - 4GB | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.8V

