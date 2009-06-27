Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot, AMD Black Edition destekli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,5b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Patriot, AMD Black Edition destekli DDR3 bellek kitlerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı bellek çözümleri üreticisi Patriot, oyuncular için hazırladığı G serisi "AMD Black Edition" uyumlu DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Firmanın tamamı 4GB kapasiteli (2x 2GB) olan yeni bellek kitleri özellikle oyuncular olmak üzere AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileriyle hız aşırtma yapmak isteyen profesyonelleri hedef alıyor.

AMD OverDrive yazılımı ile uyumlu olan ve bu sayede agresif zamanlamalar ile kullanılabileceği belirtilen bellek kitleri G serisine özgü özel soğutucularıyla da dikkat çekmeyi başarıylar. Patriot tarafından iki yıllık garanti ile satışa sunulacak belleklerin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatlar hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

G serisi AMD Black Edition DDR3 bellek kitlerinin özellikleri ise şu şekilde;

- PGS34G1333LLKA - 4GB | 1333 MHz (frekans) | 7-7-7-20 (zamanlama) | 1.7V (gerilim)
- PGS34G1333ELKA - 4GB | 1333 MHz | 9-9-9-24 | 1.5V
- PGS34G1600LLKA - 4GB | 1600 MHz | 7-7-7-20 | 1.9V
- PGS34G1600ELKA - 4GB | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.8V


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
@nano@ 10 yıl
@__root__ yüksek voltaj sadece ısındırır her buldunu ağzına sokarsan oda yakar işte böyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
O ne güzel ram öyle ya. 1600@7-7-7. Voltajı dayamışlar ama güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__root__ 10 yıl
Bu kadar yüksek voltajlı RAM almayın sakın... OCZ ile ağzım yandı .. gidip Corsair aldım.. hem de
intel için olanı (i7) ve AMD sisteme taktım.. canavar gibi.. 1.65V ile DDR-1600 çalışıyor..

hikayenin gerisi şurada forum.donanimhaber.com/...


__root__
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
DDR3 ve 1.9 volt :) ne bu yaw sanki DDR2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 10 yıl
ağzım sulandı yav.. zamanında bilemedik intel anakart ve intel işlemci aldım.... biraz para biriktirip 2000 ytl ye güzel bi amd sistem toplamak istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
bu ramler voltaj manyağı intelden uzak tutmak lazım, benim x58 anakartın ram slotlarının üzerinde kocaman 1.60v üzeri tehlikelidir ve işlemciye zarar verebilir diye uyarı vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 10 yıl
AMD Black Edition Ready iyi hoş da Gigabyte'ın anakartlarında sorunsuz çalışacak mı ve Türkiye'de bulabilecek miyiz orası meçhul. 1600'lük CL7 kitin fiyatı epeyce tuzlu olacaktır tahminimce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ooppss 10 yıl
niye amd uyumlu dendiği voltajlardan belli :D
intele bu kadar voltaj versinlerde görelim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
güzel bir haber teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8494 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
4gb, Ram ve
3 etiket daha patriot bellek amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Bigboy Flash SSD G-II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim