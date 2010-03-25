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Patriot'tan 128 Bit korumalı yüksek kapasiteli flash bellekler: Patriot Bolt

Yüksek performanslı sistem bellekleri ile tanınan firmalardan Patriot, 128 Bit koruma sistemli flash belleği Patriot Bolt'u duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Yazıcı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Yüksek performanslı sistem bellekleri ile tanınan firmalardan Patriot, 128 Bit AES veri koruma özelliğine sahip flash belleği Patriot Bolt'u duyurdu.

Patriot'un Bolt adını verdiği flash bellekteki şifreleme sistemi ile önemli verilerin koruma altına aldındığı bildirildi. Patriot Bolt'un şifre denemelerine karşı aldığı önlem ile 10 defa arka arkaya yanlış girilen şifre sonrasında flash bellek otomatik olarak biçimlendirme işlemini başlatıyor. 27MB/s okuma ve 13MB/s yazma hızlarına sahip olan flash belleklerin 8 / 16 / 32 / 64 GB kapasiteli modellerinin hazırlandığı belirtildi. Patriot'un 128 Bit AES korumalı flash belleklerinin kapasitelerinde göre 26 ve 310 Avro fiyatları aralıklarında satılacağı açıklandı.


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TELESCOPE 9 yıl
16 GB iyi kapasite,yardımcı bir ürün
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hrnayn 9 yıl
128bit- 256 bit koruma ne anlama geliyor
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DH Misafiri 9 yıl
Güzele benziyor :D
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