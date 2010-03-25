Patriot'tan 128 Bit korumalı yüksek kapasiteli flash bellekler: Patriot Bolt

Yüksek performanslı sistem bellekleri ile tanınan firmalardan Patriot, 128 Bit AES veri koruma özelliğine sahip flash belleği Patriot Bolt'u duyurdu.

Patriot'un Bolt adını verdiği flash bellekteki şifreleme sistemi ile önemli verilerin koruma altına aldındığı bildirildi. Patriot Bolt'un şifre denemelerine karşı aldığı önlem ile 10 defa arka arkaya yanlış girilen şifre sonrasında flash bellek otomatik olarak biçimlendirme işlemini başlatıyor. 27MB/s okuma ve 13MB/s yazma hızlarına sahip olan flash belleklerin 8 / 16 / 32 / 64 GB kapasiteli modellerinin hazırlandığı belirtildi. Patriot'un 128 Bit AES korumalı flash belleklerinin kapasitelerinde göre 26 ve 310 Avro fiyatları aralıklarında satılacağı açıklandı.