Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PayPal kripto ödemelerine başlıyor

    PayPal geçen yıl söz verdiği gibi kripto para ile ödeme kabul etmeye başladı. İlk etapta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) para birimleri kullanılacak.
    30 Mart 2021, 15:45 (1 sa.)
    242
    18
    3
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    PayPal kripto ödemelerine başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçen yılın sonlarında popüler ödeme sistemi Paypal kripto paraları kabul edeceğini duyurmuş ve çalışmalara başlamıştı. Bu haftadan itibaren PayPal’ın geniş ekosisteminde kripto paralar ile ödeme imkanı hayata geçiyor.

    PayPal ve kripto paralar

    PayPal yaptığı açıklamada ABD ile sınırlı kalmak üzere tüm mevcut ödeme noktalarında kripto paraların kabul edileceğini duyurdu. İlk etapta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) para birimleri kullanılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar PayPal kripto paralara yeşil ışık yaktı, piyasa hareketlendi

    Ayrıca Bkz. "Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı"

    PayPal’ın global çapta 29 milyon ticari ortağı var ve önümüzdeki aylarda kripto ödemelerin tümüne yayılacağı bildirildi. Kullanıcı ödemesini kripto para ile yaparken dönüştürme işlemi PayPal tarafından gerçekleştirilecek ve satıcı kendi para biriminde ödemesini alacak.

    Bu konuda PayPal ve Paxos (PAX) kripto para geliştiricisi ortak çalışıyor. Ayrıca ABD Menkul Kıymetler Komisyonu’ndan da BitLicense faaliyet lisansı da alınmış durumda. Yani her şey yasal bir şekilde ilerleyecek. Diğer taraftan PayPal’ın Venmo mobil ödeme hizmeti de BTC cüzdanı barındıracak.

    PayPal’ın kripto paralara göz kırpması şüphesiz piyasayı hareketlendirecektir. Cüzdanında hali hazırda kripto para tutanların ekstra bir itibari paraya ihtiyaç duymadan alış veriş yapabilmesi oldukça önemli.



    https://www.reuters.com/article/us-crypto-currency-paypal-exclusive-idUSKBN2BM10N
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    OLED Ekranlı Dijital Metre

    L
    lterlemez 3 saat önce

    Güzel fikir...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa'ya gelecekti güya, gelmedi hala.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mustafakerem435 41 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Geç bile kaldılar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    the guardian14 (mur0 ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bizene bundan, sanki turkiyede var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. Apple TV için yepyeni bir uzaktan kumanda tasarlanıyor 1 sa. KVKK, Yemeksepeti'ne inceleme başlattı 1 sa. Robogil LUNA-200UV Robot Süpürge | İnceleme 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN PayPal kripto ödemelerine başlıyor Sonraki MediaTek mobil yonga pazarının lideri oldu 2 sa. Oppo A54 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. Netflix'in sevilen dizisi Lucifer'ın 5. sezon 2. kısmı için yayın tarihi verildi 2 sa. Volkswagen'den Avrupa'ya yeni coupe SUV model geliyor: Volkswagen Taigo 3 sa. HarmonyOS'lu Huawei MatePad Pro 2, TENAA onayı aldı 3 sa. Windows 10 artık kullanıcıya uyum sağlayacak 3 sa. Elektrikli Kia EV6 tanıtıldı: 577 beygirlik GT versiyon ve daha fazlası 4 sa. Xbox, 400 dolar değerinde Bethesda temalı Xbox kontrolcüleri hediye ediyor 4 sa. Xiaomi Mi MIX Fold modelinin basın afişi ortaya çıktı 5 sa. Cyberpunk 2077'nin ücretsiz verilecek olan 9 DLC'si sızdırıldı 5 sa. Xiaomi üç cihazı aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj cihazı çıkardı 6 sa. RTX 3090 Resizable BAR ile 4K’da %3.17 hızlanıyor 6 sa. Russell Crowe, yeni Thor filminin kadrosuna gizemli bir rol ile katıldı 7 sa. Resmileşti! PS3, PSP ve PS Vita online mağazaları kapanıyor 7 sa. 12 RTX 3080 Ti EEC’de listelendi 8 sa. Android'deki 444 bin oyundan 8 bini Türk yapımı 15 sa. NASA, 10 kentilyon dolarlık asteroite gidiyor: Uzay aracı neredeyse hazır 16 sa. OLED Ekranlı Dijital Metre 17 sa. Jason Statham'lı yeni Guy Ritchie filmi Wrath of Man'in ilk fragmanı yayınlandı 18 sa. Görsel roman oyunu ARTE, bu yaz mobil cihazlar için yayınlanacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız