PayPal kripto ödemelerine başlıyor

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Geçen yılın sonlarında popüler ödeme sistemi Paypal kripto paraları kabul edeceğini duyurmuş ve çalışmalara başlamıştı. Bu haftadan itibaren PayPal’ın geniş ekosisteminde kripto paralar ile ödeme imkanı hayata geçiyor.

PayPal ve kripto paralar

PayPal yaptığı açıklamada ABD ile sınırlı kalmak üzere tüm mevcut ödeme noktalarında kripto paraların kabul edileceğini duyurdu. İlk etapta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) para birimleri kullanılacak.

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PayPal’ın global çapta 29 milyon ticari ortağı var ve önümüzdeki aylarda kripto ödemelerin tümüne yayılacağı bildirildi. Kullanıcı ödemesini kripto para ile yaparken dönüştürme işlemi PayPal tarafından gerçekleştirilecek ve satıcı kendi para biriminde ödemesini alacak.

Bu konuda PayPal ve Paxos (PAX) kripto para geliştiricisi ortak çalışıyor. Ayrıca ABD Menkul Kıymetler Komisyonu’ndan da BitLicense faaliyet lisansı da alınmış durumda. Yani her şey yasal bir şekilde ilerleyecek. Diğer taraftan PayPal’ın Venmo mobil ödeme hizmeti de BTC cüzdanı barındıracak.

PayPal’ın kripto paralara göz kırpması şüphesiz piyasayı hareketlendirecektir. Cüzdanında hali hazırda kripto para tutanların ekstra bir itibari paraya ihtiyaç duymadan alış veriş yapabilmesi oldukça önemli.

https://www.reuters.com/article/us-crypto-currency-paypal-exclusive-idUSKBN2BM10N

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