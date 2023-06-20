PC'deki en yeni oyunların neden yavaş çalıştığı ortaya çıktı: İşte suçlu

Geliştiricilere göre bunun başlıca nedenleri, oyuncular arasındaki çok sayıda PC konfigürasyonu ve çoğu stüdyo için sorunlara neden olan Unreal Engine 4'ün optimize edilmesinin çok zor olması. Unity Create'in kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü Mark Whitten, "Oyunların oynanacağı PC konfigürasyonlarının inanılmaz çeşitliliği kesinlikle beklenmedik sorunlara yol açıyor" dedi. Uzman, bu kadar çok sayıda konfigürasyon nedeniyle testçilerin projenin performansını mümkün olan her şekilde test edemediklerini de belirtti.
Unreal Engine 4 aşırı derecede CPU kullanıyor
Öte yandan Hi-Fi Rush programcısı Hideyuki Miyashita, Unreal Engine 4'ün oyun sırasında karakterleri ve kullanıcı arayüzlerini yükleme sistemiyle aşırı derecede CPU yoğun olduğunu açıkladı. Bunun da oyunda sürekli gecikmelere ve yavaşlamalara yol açtığını söyledi. Stüdyolar ayrıca, yayıncı tarafından belirlenen çıkış tarihine kadar mükemmel bir oyun üretmek için genellikle zaman ve finansman eksikliğine dikkat çekiyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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