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    PC'deki en yeni oyunların neden yavaş çalıştığı ortaya çıktı: İşte suçlu

    Yeni oyunlar PC'lerde daha kötü performans göstermeye ve oyun stüdyolarının karşılaştığı bazı yeni geliştirme sorunlarının bir sonucu olarak daha sık yavaşlamaya başladı. Peki bunun sebebi ne?
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    PC'deki en yeni oyunların neden yavaş çalıştığı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda piyasaya sürülen oyunlar, oyun stüdyolarının geliştirme sırasında karşılaştığı birkaç yeni sorun nedeniyle PC'de daha kötü performans göstermeye, yavaşlamaya ve daha sık donmaya başladı.

    Geliştiricilere göre bunun başlıca nedenleri, oyuncular arasındaki çok sayıda PC konfigürasyonu ve çoğu stüdyo için sorunlara neden olan Unreal Engine 4'ün optimize edilmesinin çok zor olması. Unity Create'in kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü Mark Whitten, "Oyunların oynanacağı PC konfigürasyonlarının inanılmaz çeşitliliği kesinlikle beklenmedik sorunlara yol açıyor" dedi. Uzman, bu kadar çok sayıda konfigürasyon nedeniyle testçilerin projenin performansını mümkün olan her şekilde test edemediklerini de belirtti.

    Unreal Engine 4 aşırı derecede CPU kullanıyor

    Öte yandan Hi-Fi Rush programcısı Hideyuki Miyashita, Unreal Engine 4'ün oyun sırasında karakterleri ve kullanıcı arayüzlerini yükleme sistemiyle aşırı derecede CPU yoğun olduğunu açıkladı. Bunun da oyunda sürekli gecikmelere ve yavaşlamalara yol açtığını söyledi. Stüdyolar ayrıca, yayıncı tarafından belirlenen çıkış tarihine kadar mükemmel bir oyun üretmek için genellikle zaman ve finansman eksikliğine dikkat çekiyorlar.

    PC'deki en yeni oyunların neden yavaş çalıştığı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nisan ayında, PC kullanıcıları yeni Star Wars Jedi: Survivor oyununun piyasaya sürülmesinden son derece memnuniyetsizdi. Oyuncular projenin kötü optimizasyonundan şikayetçi durumdaydılar. Hatta bir kullanıcı, oyunun en üst seviye RTX 4080 ekran kartında bile saniyede 30 kare hızında (FPS) çalıştığına dikkat çekmişti.
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