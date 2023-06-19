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    MIUI 15 güncellemesi alacak ve almayacak Xiaomi cihazlar ortaya çıktı

    Önümüzdeki Kasım ayında kullanıma sunulması beklenen MIUI 15, Xiaomi cihazlara birçok yenilik getirecek. Çıkan son sızıntı ise güncelleme alıp almayacak cihazları ortaya koyuyor.
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    MIUI 15 alacak ve almayacak Xiaomi cihazlar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, kendi ürettiği cihazlar için geliştirdiği MIUI 15 arayüz yazılımının Kasım ayında yayınlanması ve birçok yeni özellik ve optimizasyon getirmesi bekleniyor.

    MIUI ile ilgili son derece güvenilir bir kaynak olan Xiaomiui, 40'tan fazla Xiaomi akıllı telefon modelinin MIUI 15'e güncellenmeyeceğini bildiriyor. Henüz MIUI 15 ile ilgili ayrıntılar az olsa da, güncellemeyi alacak ve almayacak cihazların resmi olmayan bir listesi yayınlandı.

    MIUI 15 güncellemesi alacak akıllı telefonlar

    • Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra / Mi 10S
    • Mi 10T / Pro
    • Redmi K30S / Redmi K30 Pro
    • POCO F2 Pro
    • POCO X3 / POCO X3 NFC
    • Redmi Note 10 / Redmi Note 10 Lite
    • Redmi A1 / Redmi A1+
    • POCO C40 / POCO C50
    • Redmi 10 Power / Redmi 10C / Redmi 10A / Redmi 10
    • Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Max / Redmi Note 9S

    MIUI 15 güncellemesi almayacak akıllı telefonlar

    • Mi 10 Lite 5G / Youth / Mi 10T Lite / Mi 10i 5G
    • Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing / Redmi K30i
    • Redmi Note 9 / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T
    • Redmi 10X / 5G
    • Redmi 9 / Redmi 9C / Redmi 9A / Redmi 9 Prime / Redmi 9i / Redmi 9 Power / Redmi 9T
    • POCO M2 / Pro
    • POCO M3
    • POCO X2

    MIUI'nin en güncel sürümünün geçen yılın sonunda tanıtılan MIUI 14 olduğunu hatırlatalım. Xiaomi'nin MIUI 15 alacak cihazlarla ilgili resmi listeyi Eylül ayında yayınlaması bekleniyor.

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