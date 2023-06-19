MIUI 15 güncellemesi alacak ve almayacak Xiaomi cihazlar ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, kendi ürettiği cihazlar için geliştirdiği MIUI 15 arayüz yazılımının Kasım ayında yayınlanması ve birçok yeni özellik ve optimizasyon getirmesi bekleniyor.

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MIUI ile ilgili son derece güvenilir bir kaynak olan Xiaomiui, 40'tan fazla Xiaomi akıllı telefon modelinin MIUI 15'e güncellenmeyeceğini bildiriyor. Henüz MIUI 15 ile ilgili ayrıntılar az olsa da, güncellemeyi alacak ve almayacak cihazların resmi olmayan bir listesi yayınlandı.

MIUI 15 güncellemesi alacak akıllı telefonlar

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra / Mi 10S

Mi 10T / Pro

Redmi K30S / Redmi K30 Pro

POCO F2 Pro

POCO X3 / POCO X3 NFC

Redmi Note 10 / Redmi Note 10 Lite

Redmi A1 / Redmi A1+

POCO C40 / POCO C50

Redmi 10 Power / Redmi 10C / Redmi 10A / Redmi 10

Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Max / Redmi Note 9S

MIUI 15 güncellemesi almayacak akıllı telefonlar

Mi 10 Lite 5G / Youth / Mi 10T Lite / Mi 10i 5G

Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing / Redmi K30i

Redmi Note 9 / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T

Redmi 10X / 5G

Redmi 9 / Redmi 9C / Redmi 9A / Redmi 9 Prime / Redmi 9i / Redmi 9 Power / Redmi 9T

POCO M2 / Pro

POCO M3

POCO X2

MIUI'nin en güncel sürümünün geçen yılın sonunda tanıtılan MIUI 14 olduğunu hatırlatalım. Xiaomi'nin MIUI 15 alacak cihazlarla ilgili resmi listeyi Eylül ayında yayınlaması bekleniyor.

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MIUI 15 alacak ve almayacak Xiaomi cihazlar ortaya çıktı